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    Сэнди (ураган)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 23
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    Спасатели МЧС РФ прибыли в Индонезию, где разбился SSJ-100
    МЧС РФ направит в Нью-Йорк два самолета с гумпомощью
    19:02 11.11.2012
    4
    МЧС России планирует направить в понедельник два самолета с гуманитарной помощью в Нью-Йорк, где бушевал ураган "Сэнди". Самолеты отправятся в США с подмосковного аэродрома "Раменское".
    Самый большой и роскошный корабль своего времени
    "Реинкарнация" "Титаника" откладывается из-за урагана "Сэнди"
    11:09 09.11.2012
    165
    Организаторы нью-йоркской презентации точной копии легендарного лайнера "Титаник", решили перенести мероприятие, поскольку город еще не до конца оправился от последствий урагана "Сэнди".
    Леди Гага
    Леди Гага пожертвует $1 млн пострадавшему от "Сэнди" Нью-Йорку
    09:43 08.11.2012
    10
    В своем микроблоге Twitter певица написала, что она едва ли смогла бы многого добиться, если бы не росла в нью-йоркских районах Гарлем, Бронкс и Бруклин.
    Новый шторм приближается к пострадавшему от "Сэнди" Нью-Йорку
    15:01 07.11.2012
    17
    Власти Нью-Йорка эвакуируют несколько домов престарелых и рекомендуют гражданам, проживающим в пострадавших от урагана "Сэнди" районах, покинуть дома перед приближением к городу нового сильного шторма.
    Последствия урагана Сэнди, Нью-Йорк
    Число жертв урагана "Сэнди" в США и Канаде достигло 120
    07:23 07.11.2012
    55Ураган "Сэнди" в США
    Ураган "Сэнди", ранее бушевавший в странах Карибского бассейна, в конце октября обрушился на восточные штаты США. Наибольший ущерб стихия нанесла штатам Нью-Джерси и Нью-Йорк.
    Ураган "Сэнди" в США
    Тема0Ураган "Сэнди" в США
    Последствия урагана Сэнди, Нью-Йорк.
    Бензин в Нью-Джерси продают через день, в Нью-Йорке - выдают бесплатно
    18:39 03.11.2012
    8
    Ограничение в штате связано с острым дефицитом топлива, поскольку из-за прерванного электричества многие заправочные станции закрыты, а к действующим выстраиваются очереди на несколько километров.
    Социальная сеть Twitter
    Пользователи Twitter оставили более 20 млн твитов об урагане "Сэнди"
    10:46 03.11.2012
    15
    Показатель существенно превышает число отправленных пользователями Twitter сообщений во время главного матча по американскому футболу - игры за Суперкубок, который считается главным медиасобытием года в США.
    Последствия урагана Сэнди, Нью-Йорк.
    Число жертв урагана "Сэнди" в США приближается к 100
    07:18 02.11.2012
    14
    Ураган "Сэнди", ранее бушевавший в странах Карибского бассейна, в ночь на вторник обрушился на восточные штаты США. Наибольший ущерб стихия нанесла штатам Нью-Джерси и Нью-Йорк.
    Последствия урагана Сэнди, Нью-Йорк.
    Более 4,6 млн человек остаются без света в США после урагана "Сэнди"
    21:12 01.11.2012
    6
    Жертвами урагана "Сэнди", по последним данным, стали свыше 80 человек. В штате Нью-Йорк в общей сложности погибли 42 человека, в Нью-Джерси - 12. Жертвами урагана в Мериленде стали девять человек.
    Последствия урагана Сэнди, Нью-Йорк.
    Более 1 млн литров топлива вытекло в залив в Нью-Джерси после урагана
    15:01 01.11.2012
    24
    Утечка произошла из-за трещины в одном из топливных резервуаров. В результате аварии часть нефтепродуктов попала в расположенный рядом с заводом залив Вудбридж.
    Президент Украины Виктор Янукович
    Янукович предложил США помощь в борьбе с последствиями урагана "Сэнди"
    11:34 01.11.2012
    6Ураган "Сэнди" в США
    Президент Украины Виктор Янукович выразил соболезнования президенту США Бараку Обаме в связи с разрушительными последствиями урагана "Сэнди".
    Последствия урагана Сэнди в США. Штат Масачусетс.
    Число погибших в результате урагана "Сэнди" в США превысило 70
    08:18 01.11.2012
    18Ураган "Сэнди" в США
    Ураган "Сэнди", ранее бушевавший в странах Карибского бассейна, в ночь на вторник обрушился на восточные штаты США. Наибольший ущерб стихия нанесла штатам Нью-Джерси и Нью-Йорк.
    Ситуация на Гаити
    Чрезвычайное положение введено на Гаити после урагана "Сэнди"
    08:17 01.11.2012
    5Ураган "Сэнди" в США
    Правительство Гаити в среду вечером ввело режим чрезвычайного положения на всей территории страны в связи с ущербом, причиненным ураганом "Сэнди".
    Последствия урагана Сэнди в США. Штат Масачусетс.
    Ураган "Сэнди" теряет силу: в США скорбят о жертвах и считают убытки
    11:19 31.10.2012
    143Ураган "Сэнди" в США
    Ураган "Сэнди", обрушившийся на восточные штаты США и Канаду, потерял силу, но число жертв продолжает расти: по последним данным, погибли около 50 человек. Общий ущерб от стихии предварительно оценивается в 20 миллиардов долларов.
    Нью-Йорк готовится к встрече урагана Сэнди
    Нью-Йорк возвращается к жизни, прерванной ураганом "Сэнди"
    07:36 31.10.2012
    116Ураган "Сэнди" в США
    В Нью-Йорке в пять часов вечера были запущены первые дежурные автобусы после почти двух суток транспортного паралича. Власти города обещают, что регулярное автобусное сообщение будет восстановлено в среду.
    Здание ООН в Нью-Йорке
    ООН третий день подряд парализована ураганом "Сэнди"
    07:32 31.10.2012
    7Ураган "Сэнди" в США
    Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке остается парализованной третий день подряд, как и сам город после прошедшего в ночь на вторник мощного урагана "Сэнди".
    Последствия урагана Сэнди в США
    Число жертв урагана "Сэнди" в США и Канаде достигло 50 - СМИ
    07:30 31.10.2012
    40Ураган "Сэнди" в США
    Только в штате Нью-Йорк от удара стихии погибли, по последним данным, 18 человек. Еще по несколько человек погибли в штате Пенсильвания, Нью-Джерси, Мэриленд и Виргиния. О жертвах сообщают власти и других штатов на восточном побережье страны.
    Последствия урагана Сэнди в США. Штат Масачусетс.
    Жертвами урагана "Сэнди" в США и Канаде стали 16 человек
    10:58 30.10.2012
    87Ураган "Сэнди" в США
    Около 6,2 миллионов американцев более чем в 10 штатах, среди которых Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Мэриленд, Массачусетс, Мэйн, Нью-Хэмпшир и Северная Каролина, остаются без электричества.
    Нью-Йорк, ураган Сэнди
    Более 5 млн человек остались без света в США из-за урагана "Сэнди"
    09:54 30.10.2012
    4Ураган "Сэнди" в США
    Энергию отключили более чем в 10 штатах, среди которых Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Мэриленд, Массачусетс, Мэйн, Нью-Хэмпшир и Северная Каролина.
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