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Только в штате Нью-Йорк от удара стихии погибли, по последним данным, 18 человек. Еще по несколько человек погибли в штате Пенсильвания, Нью-Джерси, Мэриленд и Виргиния. О жертвах сообщают власти и других штатов на восточном побережье страны.