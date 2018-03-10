Власти Нью-Йорка эвакуируют несколько домов престарелых и рекомендуют гражданам, проживающим в пострадавших от урагана "Сэнди" районах, покинуть дома перед приближением к городу нового сильного шторма.
Показатель существенно превышает число отправленных пользователями Twitter сообщений во время главного матча по американскому футболу - игры за Суперкубок, который считается главным медиасобытием года в США.
Ураган "Сэнди", обрушившийся на восточные штаты США и Канаду, потерял силу, но число жертв продолжает расти: по последним данным, погибли около 50 человек. Общий ущерб от стихии предварительно оценивается в 20 миллиардов долларов.
В Нью-Йорке в пять часов вечера были запущены первые дежурные автобусы после почти двух суток транспортного паралича. Власти города обещают, что регулярное автобусное сообщение будет восстановлено в среду.
Только в штате Нью-Йорк от удара стихии погибли, по последним данным, 18 человек. Еще по несколько человек погибли в штате Пенсильвания, Нью-Джерси, Мэриленд и Виргиния. О жертвах сообщают власти и других штатов на восточном побережье страны.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".