Инцидент произошел в городе Гонаив на севере Гаити в воскресенье. Вначале автобус наехал на двух пешеходов, в результате чего один погиб и один пострадал, а затем попытался скрыться с места инцидента и въехал в группу музыкантов.
После урагана "Мэттью" Гаити теперь грозит эпидемия холеры. От нее уже погибли 17 человек в южных и западных районах страны. По данным местных властей, вспышка заболевания вызвана тем, что в результате удара стихии паводковые воды смешались со сточными.
По меньшей мере 175 человек погибли в отдаленных деревнях, связь с которыми удалось восстановить лишь к вечеру пятницы. Кроме того, стихия вызвала вспышки холеры, вероятно, из-за смешения сточных и паводковых вод.
В пятницу президент Украины Петр Порошенко посетил Одесскую область. Украина предоставила английскому суду доказательства по долгу РФ в $3 млрд. Журналисту Роману Сущенко ФСБ РФ предъявила обвинения в шпионаже.
Количество погибших в результате урагана "Мэтью" на Гаити постоянно растет и достигло, по состоянию на вечер пятницы, 842 человек. Ураган обрушился на это карибское государство во вторник со скоростью в 230 километров в час.
Сообщается, что ураган "Мэтью" стал самым мощным в Атлантике с 2007 года, его жертвами на Гаити стали по последним данным 842 человека. В настоящее время ураган приближается к юго-восточному побережью США.
В пятницу адвокаты и юристы собрались под стенами Верховной Рады в знак протеста против ущемления своих прав со стороны правоохранительных органов. В то же время, число жертв урагана "Мэтью" на Гаити возросло до 478 человек.
Урагану присвоена четвертая из пяти возможных категорий, скорость ветра достигает 210 километров в час. В штате Флорида, а также в прибрежных округах штатов Джорджия, Южная и Северная Каролина объявлен режим ЧП.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".