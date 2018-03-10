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    Гаити

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 42
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    Последствия урагана Мэтью на Гаити
    "Страна-гадюшник?" Власти Гаити возмущены заявлением Трампа
    12:23 12.01.2018
    636
    Власти Гаити возмущены заявлением президента СШа Дональда Трампа и решительно осудили такой поступок. Как отмечается, правительство Гаити официально вызвало представителя США для объяснения.
    Первые кадры после столкновения автобуса с толпой людей на Гаити. Видео
    Первые кадры после столкновения автобуса с толпой людей на Гаити 
    23:28 12.03.2017
    179
    Инцидент произошел в городе Гонаив на севере Гаити в воскресенье. Вначале автобус наехал на двух пешеходов, в результате чего один погиб и один пострадал, а затем попытался скрыться с места инцидента и въехал в группу музыкантов.
    Флаг Гаити. Архивное фото
    На Гаити автобус въехал в толпу людей, 34 человека погибли - СМИ
    18:00 12.03.2017
    349
    Согласно информации представителей гражданской защиты, автобус въехал в толпу людей в городе Гонаив на севере Гаити. В результате на месте скончались 33 человека.
    Избранный президент Гаити Жовенель Моиз
    Президентом Гаити объявлен молодой предприниматель Жовенель Моиз
    03:52 04.01.2017
    86
    По данным избирательного совета Гаити, 48-летний предприниматель Жовенель Моиз набрал 55,6% голосов, что делает его победителем уже по итогам первого тура.
    Гаити на грани гуманитарной катастрофы
    Гуманитарная катастрофа на Гаити: нищета и голод 
    11:50 05.11.2016
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    Месяц спустя после разрушительного урагана "Мэттью" около двух миллионов жителей Гаити продолжают жить в условиях острой нужды и страдают от недоедания.
    Катастрофические последствия урагана Мэтью на Гаити
    Власти Гаити перенесли первый тур выборов из-за урагана "Мэтью"
    04:34 15.10.2016
    42Землетрясение в Новой Зеландии
    По информации СМИ, из-за последствий разрушительного урагана "Мэтью" власти Гаити приняли решение перенести выборы с 9 ноября на более поздний срок - 20 ноября.
    Последствия урагана Мэтью на Гаити
    Число жертв урагана "Мэтью" на Гаити превысило 470
    08:30 14.10.2016
    127Землетрясение в Новой Зеландии
    Так, 75 жителей Гаити остаются пропавшими без вести, а 340 в результате удара стихии получили ранения. В гуманитарной помощи нуждаются более 1,4 миллиона человек.
    Последствия урагана Мэтью
    США приостановили высылку граждан Гаити из-за урагана "Мэтью"
    03:52 12.10.2016
    79Землетрясение в Новой Зеландии
    В сентябре США сообщили, что прекратят специальные меры защиты для граждан Гаити, которые оказывались в связи с ростом числа прибывающих мигрантов с 2010 года.
    Последствия урагана Мэтью на Гаити
    Число жертв урагана "Мэтью" на Гаити увеличилось до одной тысячи человек
    04:11 10.10.2016
    176Землетрясение в Новой Зеландии
    Количество жертв урагана "Мэтью" на Гаити увеличилось до одной тысячи человек. Национальный центр по слежению за ураганами США в воскресенье сообщил об ослаблении урагана "Мэтью".
    После Мэттью - холера: Гаити грозит эпидемия
    Гаити после урагана грозит эпидемия холеры 
    08:43 09.10.2016
    215Землетрясение в Новой Зеландии
    После урагана "Мэттью" Гаити теперь грозит эпидемия холеры. От нее уже погибли 17 человек в южных и западных районах страны. По данным местных властей, вспышка заболевания вызвана тем, что в результате удара стихии паводковые воды смешались со сточными.
    Последствия урагана Мэтью на Гаити
    На Гаити объявлен трехдневный траур по погибшим от урагана "Мэтью"
    06:30 09.10.2016
    333Землетрясение в Новой Зеландии
    Временный президент Гаити Жоселерм Привер подписал указ о трауре перед отъездом в город Жереми в департаменте Гранд-Анс, наиболее пострадавшем от стихии. Траур начинается в воскресенье.
    Последствия урагана Мэтью на Гаити
    Число жертв урагана "Мэтью" достигло 900
    12:00 08.10.2016
    835Землетрясение в Новой Зеландии
    По меньшей мере 175 человек погибли в отдаленных деревнях, связь с которыми удалось восстановить лишь к вечеру пятницы. Кроме того, стихия вызвала вспышки холеры, вероятно, из-за смешения сточных и паводковых вод.
    Визит Порошенко в Одесскую область
    Хроника 7 октября: Порошенко посетил Одесскую область, Сущенко предъявили обвинение
    11:08 08.10.2016
    504Задержание украинских журналистов в РФ
    В пятницу президент Украины Петр Порошенко посетил Одесскую область. Украина предоставила английскому суду доказательства по долгу РФ в $3 млрд. Журналисту Роману Сущенко ФСБ РФ предъявила обвинения в шпионаже.
    Число жертв урагана Мэтью на Гаити достигло 842
    Гаити: число жертв урагана постоянно растет 
    08:54 08.10.2016
    171
    Количество погибших в результате урагана "Мэтью" на Гаити постоянно растет и достигло, по состоянию на вечер пятницы, 842 человек. Ураган обрушился на это карибское государство во вторник со скоростью в 230 километров в час.
    Последствия урагана Мэтью
    Жертвами урагана "Мэтью" на Гаити стали 877 человек
    06:10 08.10.2016
    382Землетрясение в Новой Зеландии
    В настоящее время ураган приближается к юго-восточному побережью США. Во Флориде, а также в прибрежных округах штатов Джорджия, Южная и Северная Каролина объявлен режим чрезвычайной ситуации.
    Последствия урагана Мэтью
    Жертвами урагана "Мэтью" на Гаити стали 842 человека – СМИ
    20:04 07.10.2016
    236Землетрясение в Новой Зеландии
    Сообщается, что ураган "Мэтью" стал самым мощным в Атлантике с 2007 года, его жертвами на Гаити стали по последним данным 842 человека. В настоящее время ураган приближается к юго-восточному побережью США.
    Последствия урагана Мэтью
    Число жертв урагана "Мэтью" на Гаити достигло 572 человек
    17:50 07.10.2016
    323Землетрясение в Новой Зеландии
    Ураган "Мэтью" стал самым мощным в Атлантике с 2007 года. В настоящее время ураган приближается к юго-восточному побережью США, в сявязи с чем в трех американских штатах ввели режим ЧП.
    Последствия смертоносного урагана Мэттью
    Фотоитоги 7 октября: митинг юристов под ВР, ураган "Мэтью" и гибель мигрантов в Ливии 
    17:07 07.10.2016
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    В пятницу адвокаты и юристы собрались под стенами Верховной Рады в знак протеста против ущемления своих прав со стороны правоохранительных органов. В то же время, число жертв урагана "Мэтью" на Гаити возросло до 478 человек.
    Гаити после урагана Мэтью
    Гаити приходит в себя после мощного урагана "Мэтью" 
    15:34 07.10.2016
    313
    На Гаити из-за урагана "Мэтью" погибли 478 человек. Ураган обрушился на остров со скоростью 230 км в час. Он уничтожал здания, вырывал с корнем деревья, затопил дороги и поселки.
    Последствия урагана Мэтью на Гаити
    Число жертв урагана "Мэтью" на Гаити достигло 478 человек
    15:21 07.10.2016
    359Землетрясение в Новой Зеландии
    Урагану присвоена четвертая из пяти возможных категорий, скорость ветра достигает 210 километров в час. В штате Флорида, а также в прибрежных округах штатов Джорджия, Южная и Северная Каролина объявлен режим ЧП.
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