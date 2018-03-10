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    Титаник (судно)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Письмо пассажира Титаника продано в Англии за рекордные 126 тыс фунтов
    В Британии на аукционе за рекордную сумму было продано письмо пассажира "Титаника"
    04:37 22.10.2017
    126
    Единственное известное письмо с "Титаника" было написано американским бизнесменом Оскаром Холверсоном 13 апреля 1912 года - накануне рокового столкновения "Титаника" с айсбергом.
    Cоздание корпуса копии корабля Титаник в Китае
    Китай создал копию "Титаника" для туристов
    08:11 14.04.2017
    626
    Копия "Титаника", корпус которого 296 метров в длину, будет стоять на специальных гидравлических подпорках, они создадут симуляцию затопления и тряску от предполагаемого столкновения с айсбергом.
    Открытие выставки Титаник: как это было
    Причиной крушения "Титаника" могло стать возгорание в топливном хранилище
    05:45 04.01.2017
    810
    Эксперты подтвердили, что следы могут быть вызваны возгоранием в одном из топливных хранилищ рядом с бойлерной. Пожар мог продолжаться на борту судна на протяжении нескольких недель.
    Аукцион. Архивное фото
    Шезлонг с "Титаника" продан на британском аукционе за 100 тыс фунтов
    23:59 18.04.2015
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    Произведенный в американском штате Массачусетс деревянный шезлонг располагался на прогулочной палубе для пассажиров первого класса известного лайнера "Титаник", который затонул в Атлантическом океане после столкновения с айсбергом в 1912 году.
    Молоток
    Письмо пассажирки "Титаника" продано на аукционе за $12 тыс
    00:52 24.01.2015
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    СМИ окрестили шлюпку, на которой спаслись Дафф-Гордон, "Денежной лодкой". В связи с этим Люсиль написала другу письмо, в котором жаловалась на журналистов.
    День работников радио, телевидения и связи на Титанике
    День работников радио, телевидения и связи на "Титанике" 
    22:10 14.11.2013
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    Посетители выставки вместе с представителями СМИ смогли лично послать сигнал SOS из радиорубки "Титаника", отстучать телеграмму, отправить открытку с изображением "корабля мечты", а также выпустить собственного почтового голубя.
    Скрипка, на которой играли на "Титанике" продана почти за $1,5 млн
    18:43 19.10.2013
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    Скрипка, на которой в последние минуты гибели "Титаника" в 1912 году играл руководитель оркестра легендарного лайнера Уоллес Хартли, в субботу была продана аукционным домом Henry Aldridge & Son.
    Презентация выставки Титаник. Корабль мечты в Киеве
    Презентация выставки "Титаник. Корабль мечты" в Киеве 
    16:58 04.10.2013
    208
    На выставке представлено более 200 экспонатов. Это инсталляции, оригинальные артефакты, инсталляции в натуральную величину, а также фотографии и объекты того времени, имеющие отношение к лайнеру и его пассажирам.
    Самый большой и роскошный корабль своего времени
    "Реинкарнация" "Титаника" откладывается из-за урагана "Сэнди"
    11:09 09.11.2012
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    Организаторы нью-йоркской презентации точной копии легендарного лайнера "Титаник", решили перенести мероприятие, поскольку город еще не до конца оправился от последствий урагана "Сэнди".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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