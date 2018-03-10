Произведенный в американском штате Массачусетс деревянный шезлонг располагался на прогулочной палубе для пассажиров первого класса известного лайнера "Титаник", который затонул в Атлантическом океане после столкновения с айсбергом в 1912 году.
Посетители выставки вместе с представителями СМИ смогли лично послать сигнал SOS из радиорубки "Титаника", отстучать телеграмму, отправить открытку с изображением "корабля мечты", а также выпустить собственного почтового голубя.
На выставке представлено более 200 экспонатов. Это инсталляции, оригинальные артефакты, инсталляции в натуральную величину, а также фотографии и объекты того времени, имеющие отношение к лайнеру и его пассажирам.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".