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По данным СМИ, Комбс, более известный как Пафф Дэдди или Дидди, за прошедший до 1 июня год заработал 130 миллионов долларов. На втором месте в рейтинге находится еще одна исполнительница из США – певица Бейонсе, доход которой оценивается в 105 миллионов долларов.