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    The Forbes

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 52
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    Даниэль Миддлтон
    Назван самый богатый блогер
    22:47 08.12.2017
    416
    По данным СМИ, Миддлтон за год заработал 16,5 млн долларов. Его канал имеет 17 млн подписчиков на YouTube - это самый высокий результат за последние два года.
    Американская модель Кендал Дженнер
    Forbes назвал самую высокооплачиваемую модель мира
    09:57 22.11.2017
    418
    Кендалл Дженнер в 2017 году заработала уже 22 миллиона долларов и подвинула с пьедестала Жизель Бундхен.
    Бейонсе на ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе. Архивное фото
    Forbes назвал самую высокооплачиваемую певицу 2017 года
    05:19 21.11.2017
    335
    Согласно рейтингу авторитетного издания, в 2017 году певица Бейонсе Ноулз заработала 105 миллионов долларов и стала самой высокооплачиваемой женщиной в музыке.
    Города России. Москва
    Стало известно, кто попал в список 100 самых влиятельных россиян столетия
    11:39 31.08.2017
    623
    В рейтинге были выбраны русские, которые оказали огромное влияние на экономику, бизнес, науку, общество и политику страны с 1917 по 2017 годы.
    Рэпер Пафф Дэдди
    Рэпер Пафф Дэдди стал самой высокооплачиваемой знаменитостью по версии Forbes
    21:50 12.06.2017
    163
    По данным СМИ, Комбс, более известный как Пафф Дэдди или Дидди, за прошедший до 1 июня год заработал 130 миллионов долларов. На втором месте в рейтинге находится еще одна исполнительница из США – певица Бейонсе, доход которой оценивается в 105 миллионов долларов.
    Президент РФ Владимир Путин
    Путин возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира по версии Forbes
    19:45 14.12.2016
    1141
    Согласно рейтингу самых влиятельных людей мира по версии американского журнала Forbes, на втором месте - избранный президент США Дональд Трамп, на третьем - канцлер ФРГ Ангела Меркель.
    Американский актер Джонни Депп
    Самые переоцененные актеры года по версии Forbes 
    18:05 11.12.2016
    431
    Рейтинг актеров, которые не оправдали своих гонораров в 2016 году, составленный Forbes. Основным критерием рейтинга является соотношение выручки от картины и гонорара кинозвезды.
    Жизель Бундхен
    Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых моделей мира
    04:35 31.08.2016
    872
    В рейтинг Forbes 2016 года попали: 21-летняя модель Джиджи Хадид, 29-летняя Роузи Хантингтон-Уайтли, а также 24-летняя Кара Делевинь, 27-летняя модель из Южной Африки Кэндис Свейнпол и 29-летняя китаянка Лю Вэнь, Миранда Керр.
    Церемония награждение журнала Billboard Music Awards 2016 в Лас-Вегасе
    Тейлор Свифт стала самой высокооплачиваемой знаменитостью - Forbes
    03:34 12.07.2016
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    Свифт возглавила список из 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей. Ее доход за прошлый год оценивается в 170 миллионов долларов. Годом ранее она заработала 80 миллионов долларов.
    Ринат Ахметов. Архивное фото
    Состояние Ахметова за два последних года сократилось на $10 млрд - рейтинг
    22:50 01.03.2016
    3462
    В обнародованном во вторник рейтинге Forbes самых богатых людей мира украинский бизнесмен опустился с 201-го места, которое он занимал в прошлом году, на 771-ое.
    Билл Гейтс
    Билл Гейтс вновь возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes
    20:07 01.03.2016
    608
    Ежегодный мировой рейтинг долларовых миллиардеров Forbes-2016 был опубликован во вторник, 1 марта, и включает в себя 1810 человек. Список сократился на 16 человек, по сравнению с 2015 годом.
    Глава Газпрома Алексей Миллер
    Алексей Миллер стал самым "дорогим" топ-менеджером в РФ по версии Forbes
    08:13 19.11.2015
    145
    По данным Forbes, 25 самым высокооплачиваемым руководителям крупнейших российских компаний в 2014 году было выплачено в общей сложности 242 миллиона долларов, на 17% меньше, чем годом ранее (291 миллион долларов).
    Криштиану Роналду и президент ФИФА Йозеф Блаттер. Архивное фото
    Агент Криштиану Роналду стал вторым в списке самых богатых спортивных агентов
    22:02 24.09.2015
    478
    Мендеш, ведущий дела Роналду и другого игрока "Реала" Хамеса Родригеса, голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида де Хеа, форварда "Челси" Радамеля Фалькао, на комиссиях за трансферы футболистов заработал 95,6 миллиона долларов.
    Мэйуезер и Пакьяо позируют с чемпионским поясом
    Мэйуэзер и Пакьяо возглавили топ-100 самых богатых знаменитостей
    05:49 30.06.2015
    329
    Американский и филиппинский боксеры заняли первое и второе место в рейтинге знаменитостей по версии журнала Forbes. На двоих они заработали почти полмиллиарда долларов.
    Флойд Мэйвезер перед боем. Архивное фото
    Forbes назвал Мэйуэзера самым высокооплачивыемым спортсменом
    21:44 10.06.2015
    257
    По данным Forbes, Мэйуэзер, в мае победивший филиппинца Мэнни Пакьяо в "бое века", заработал 300 миллионов долларов и побил рекорд гольфиста Тайгера Вудса, который в 2008 году получил 115 миллионов.
    Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступает в Бундестаге
    Ангела Меркель возглавила рейтинг самых влиятельных женщин мира - Forbes
    18:15 26.05.2015
    126
    Второе место в списке заняла Хиллари Клинтон - супруга экс-президента США и наиболее вероятный сейчас кандидат от Демократической партии на президентских выборах 2016 года. За ней следует 49-летняя Мелинда Гейтс, возглавляющая благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс.
    Игорь Коломойский
    Коломойский: год в кресле днепропетровского губернатора
    15:21 04.03.2015
    3079
    Ровно год прошел со времени назначения губернатором Днепропетровской области миллиардера Игоря Коломойского. Каким был этот год для него и для вверенного ему региона?
    Евгений Малкин
    Малкин и Роналду попали в список Forbes
    22:45 06.01.2015
    157
    Евгений Малкин и Криштиану Роналду вошли в список Forbes 30 лучших деятелей спорта не старше 30 лет.
    Адам Сэндлер. Архивное фото
    Forbes назвал Адама Сэндлера самым "переоцененным" актером
    04:08 24.12.2014
    148
    Forbes составляет данный рейтинг на основе сопоставления кассовых сборов трех последних фильмов, в которых актер сыграл главную роль, и которые вышли на экран до июня 2014 года, и гонораров звезды.
    Алишер Усманов
    Forbes назвал Усманова бизнесменом года
    21:28 19.12.2014
    177
    Самый богатый человек России признан еще самым успешным бизнесменом: он выгодно продал акции Apple и Facebook и вложился в китайский онлайн-магазин Alibaba.
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