По данным СМИ, Комбс, более известный как Пафф Дэдди или Дидди, за прошедший до 1 июня год заработал 130 миллионов долларов. На втором месте в рейтинге находится еще одна исполнительница из США – певица Бейонсе, доход которой оценивается в 105 миллионов долларов.
В рейтинг Forbes 2016 года попали: 21-летняя модель Джиджи Хадид, 29-летняя Роузи Хантингтон-Уайтли, а также 24-летняя Кара Делевинь, 27-летняя модель из Южной Африки Кэндис Свейнпол и 29-летняя китаянка Лю Вэнь, Миранда Керр.
По данным Forbes, 25 самым высокооплачиваемым руководителям крупнейших российских компаний в 2014 году было выплачено в общей сложности 242 миллиона долларов, на 17% меньше, чем годом ранее (291 миллион долларов).
Мендеш, ведущий дела Роналду и другого игрока "Реала" Хамеса Родригеса, голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида де Хеа, форварда "Челси" Радамеля Фалькао, на комиссиях за трансферы футболистов заработал 95,6 миллиона долларов.
Второе место в списке заняла Хиллари Клинтон - супруга экс-президента США и наиболее вероятный сейчас кандидат от Демократической партии на президентских выборах 2016 года. За ней следует 49-летняя Мелинда Гейтс, возглавляющая благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".