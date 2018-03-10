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    Дауни Роберт-младший

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Роберт Дауни младший
    Губернатор Калифорнии реабилитировал актера Роберта Дауни-младшего
    21:08 24.12.2015
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    Согласно информации, в списке помилованных, который глава штата традиционно подписывает в канун Рождества, кроме популярного исполнителя находились еще 90 правонарушителей.
    Роберт Дауни младший
    Актер Роберт Дауни-младший отмечает 50-летие
    04:41 04.04.2015
    736
    Американский актер Роберт Дауни-младший родился на Манхэттене в Нью-Йорке 4 апреля 1965 года в семье писателя, режиссера и сценариста Роберта Дауни и актрисы Элси Дауни (урожденной Элси Энн Форд).
    Адам Сэндлер. Архивное фото
    Forbes назвал Адама Сэндлера самым "переоцененным" актером
    04:08 24.12.2014
    148
    Forbes составляет данный рейтинг на основе сопоставления кассовых сборов трех последних фильмов, в которых актер сыграл главную роль, и которые вышли на экран до июня 2014 года, и гонораров звезды.
    Роберт Дауни младший
    Роберт Дауни-мл. принял участие во флеш-мобе российских фанатов
    21:19 09.04.2013
    53
    Известный голливудский актер Роберт Дауни-младший удивил российских фанатов своим неожиданным появлением на специальном показе отрывка третьей части известной франшизы "Железный человек".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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