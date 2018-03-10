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Дауни Роберт-младший
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
4
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Губернатор Калифорнии реабилитировал актера Роберта Дауни-младшего
21:08 24.12.2015
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Согласно информации, в списке помилованных, который глава штата традиционно подписывает в канун Рождества, кроме популярного исполнителя находились еще 90 правонарушителей.
Актер Роберт Дауни-младший отмечает 50-летие
04:41 04.04.2015
736
Американский актер Роберт Дауни-младший родился на Манхэттене в Нью-Йорке 4 апреля 1965 года в семье писателя, режиссера и сценариста Роберта Дауни и актрисы Элси Дауни (урожденной Элси Энн Форд).
Forbes назвал Адама Сэндлера самым "переоцененным" актером
04:08 24.12.2014
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Forbes составляет данный рейтинг на основе сопоставления кассовых сборов трех последних фильмов, в которых актер сыграл главную роль, и которые вышли на экран до июня 2014 года, и гонораров звезды.
Роберт Дауни-мл. принял участие во флеш-мобе российских фанатов
21:19 09.04.2013
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Известный голливудский актер Роберт Дауни-младший удивил российских фанатов своим неожиданным появлением на специальном показе отрывка третьей части известной франшизы "Железный человек".
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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21:21 09.03.2018
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Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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