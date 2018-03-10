По информации прокуратуры Хмельницкой области, установлено, что за содействие в условно-досрочном освобождении осужденного за умышленное убийство от отбывания наказания руководитель учреждения требовали 3 тысячи долларов США.
Журналист Василий Муравицкий не сомневается в том, что правда восторжествует, и он выйдет на свободу, доказав в суде свою невиновность. А после освобождения намерен поддерживать всех "политических", независимо от их взглядов.
По утверждению властей, наказание, которое может последовать, - "это не просто наказание за нарушение общественного порядка". Речь идет о непристойном поведении в священном месте, что может повлечь за собой длительный тюремный срок.
Суровый закон: дети старше трех лет не могут жить в тюрьме, даже несмотря на то, что единственный родной человек – мама – остается там! Из-за этого большинство подопечных тюремного Дома ребенка отправляют в детские дома.
Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA) Германии выпустило внутренний документ, который должен помочь сотрудникам пенитенциарных учреждений распознать попытки радикализации заключённых и вербовки их в исламистские организации.
За 1,5 года, пока реформируется пенитенциарная служба, никто не проводил аудита, а изменения в системе, если и происходят, то только в худшую сторону, убежден экс-глава пенитенциарной службы Сергей Старенький.
Как заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко, Киев также настаивал на предоставлении допуска к тюрьмам в Донбассе омбудсмену Валерии Лутковской.
По информации американских СМИ, в четверг Белый дом распространил среди сотрудников Совета национальной безопасности новую версию проекта исполнительного указа, в котором отсутствует упоминание о тюрьмах ЦРУ.
Беспорядки начались в момент посещения заключенных родственниками, в результате чего порядка 100 посетителей были захвачены в заложники. По меньшей мере семь человек в ходе бунта были обезглавлены, тела еще шестерых убитых сожгли.
Адвокат Анна Маляр объяснила в эфире радиостанции Голос Столицы, что внесение изменений в "закона Савченко" лишит его смысла, ведь он будет дублировать те нормы, которые уже есть в украинском законодательстве.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По информации прокуратуры Хмельницкой области, установлено, что за содействие в условно-досрочном освобождении осужденного за умышленное убийство от отбывания наказания руководитель учреждения требовали 3 тысячи долларов США.