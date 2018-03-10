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    тюрьмы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 40
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    Начальника колонии взяли на взятке в Хмельницкой области
    В Хмельницкой области начальник колонии попался на взятке
    18:41 23.02.2018
    162Коррупция в Кабмине. Ответственность Яценюка
    По информации прокуратуры Хмельницкой области, установлено, что за содействие в условно-досрочном освобождении осужденного за умышленное убийство от отбывания наказания руководитель учреждения требовали 3 тысячи долларов США.
    Тюрьма. Архивное фото
    Да, часть зеков может умереть с голоду, но кому это интересно?
    15:35 02.02.2018
    905Криминальные войны в Украине
    Украинские тюрьмы превращаются в концентрационные лагеря - заключенные на грани выживания. Государство решило заморить их голодом, чтобы сделать из них податливую рабсилу.
    Суд по делу журналиста Василия Муравицкого
    Журналист Муравицкий: в камере Лукьяновского СИЗО я стараюсь писать
    18:31 29.12.2017
    280Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Журналист Василий Муравицкий не сомневается в том, что правда восторжествует, и он выйдет на свободу, доказав в суде свою невиновность. А после освобождения намерен поддерживать всех "политических", независимо от их взглядов.
    Полиция Мексики. Архивное фото
    В Мексике директор тюрьмы умер, узнав о побеге заключенных
    07:57 29.12.2017
    103
    В момент, когда информация о попытке побега дошла до директора тюрьмы Хулиана Ангиано Диаса, у того случился инфаркт. Его попытались доставить в больницу, однако по прибытии в госпиталь он скончался.
    Египетскую певицу осудили на 2 года тюрьмы за откровенный клип с бананом
    В Египте отправили певицу в тюрьму за развратный клип с бананом
    13:28 13.12.2017
    878
    Египетскую певицу Шайму арестовали в ноябре, несмотря на то, что она официально извинилась за свое видео и поклялась, что не ожидала такой реакции на него.
    Туристов из США, сделавших неприличный снимок в Таиланде, отправят в тюрьму
    Туристов из США отправят в тюрьму за откровенный снимок на фоне храма в Таиланде
    11:46 01.12.2017
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    По утверждению властей, наказание, которое может последовать, - "это не просто наказание за нарушение общественного порядка". Речь идет о непристойном поведении в священном месте, что может повлечь за собой длительный тюремный срок.
    Дети в Доме ребенка при женской колонии
    Одесса: когда жизнь начинается с тюрьмы
    10:40 06.11.2017
    545
    Суровый закон: дети старше трех лет не могут жить в тюрьме, даже несмотря на то, что единственный родной человек – мама – остается там! Из-за этого большинство подопечных тюремного Дома ребенка отправляют в детские дома.
    Полиция Германии
    Радикализация и исламизация в тюрьмах Германии
    10:22 07.09.2017
    96Смертельный туризм. Теракт в Барселоне
    Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA) Германии выпустило внутренний документ, который должен помочь сотрудникам пенитенциарных учреждений распознать попытки радикализации заключённых и вербовки их в исламистские организации.
    Сергей Старенький. Архивное фото
    Старенький: СИЗО разрушаются намеренно
    13:29 05.09.2017
    320Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    За 1,5 года, пока реформируется пенитенциарная служба, никто не проводил аудита, а изменения в системе, если и происходят, то только в худшую сторону, убежден экс-глава пенитенциарной службы Сергей Старенький.
    Молоточек судьи
    Журналист получил пять лет тюрьмы за "антиукраинские призывы"
    16:33 21.08.2017
    687Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, редактор одного из печатных СМИ в Луганской области в 2014 году "получил указание" публиковать заметки антиукраинского характера.
    Ирина Геращенко
    Геращенко: представитель ОБСЕ посетит пленных в тюрьмах Донбасса
    15:23 31.07.2017
    117Донбасс: новое перемирие
    Как заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко, Киев также настаивал на предоставлении допуска к тюрьмам в Донбассе омбудсмену Валерии Лутковской.
    Лукьяновское СИЗО. Архивное фото
    Тюрьмы не в состоянии исправить преступника - правозащитник
    23:31 17.06.2017
    214Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Содержание осужденных в тюрьме на более длительный срок не улучшит криминогенной обстановки в Украине. Об этом в эфире Голоса Столицы сказал юрист и правозащитник Юрий Шулипа.
    Пресс-конференция Петра Порошенко
    Порошенко: пленные из тюрем Украины отказались возвращаться в Донбасс
    16:44 14.05.2017
    792Первая в 2017 году пресс-конференция Порошенко
    По словам Порошенко, 100% из тех, относительно кого Украина дала возможность провести верификацию о желании вернуться в Донецк и Луганск, подтвердили свое нежелание возвращаться.
    Тюрьма в США. Архивное фото
    Белый дом не намерен воссоздавать секретные тюрьмы ЦРУ – СМИ
    00:58 05.02.2017
    34Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    По информации американских СМИ, в четверг Белый дом распространил среди сотрудников Совета национальной безопасности новую версию проекта исполнительного указа, в котором отсутствует упоминание о тюрьмах ЦРУ.
    Заключенные одной из тюрем в США захватили в заложники охранников. Видео
    Заключенные одной из тюрем в США захватили в заложники охранников 
    00:44 02.02.2017
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    Заключенные захватили в заложники несколько охранников в тюрьме строгого режима в американском штате Делавэр, сообщили СМИ со ссылкой на представителей местных властей.
    Бунт в тюрьме Бразилии
    За неделю в Бразилии убиты около 100 заключенных
    02:34 09.01.2017
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    В воскресенье в тюрьме бразильского города Манаус были убиты четверо заключенных. Общее число убитых заключенных в Бразилии за неделю составило около 100 человек.
    Виту Заверуху вывезли в СИЗО
    Виту Заверуху вывезли в СИЗО
    19:07 26.11.2016
    648
    По словам адвоката Виты Заверухи, ее вывезли "с порезанными руками и шеей". Также он отметил, что Заверуха жива и более-менее здоровая, ничего критического.
    Полицейские в Бразилии
    В Бразилии во время бунта в тюрьме погибли не менее 25 человек
    06:39 17.10.2016
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    Беспорядки начались в момент посещения заключенных родственниками, в результате чего порядка 100 посетителей были захвачены в заложники. По меньшей мере семь человек в ходе бунта были обезглавлены, тела еще шестерых убитых сожгли.
    Марк Фейгин
    Сущенко грозит до 20 лет заключения - Фейгин
    20:53 08.10.2016
    747Задержание украинских журналистов в РФ
    Как сообщается, Министерство иностранных дел Украины требует немедленного освобождения украинского журналиста и отмечает, что такие действия России являются ничем иным, как давлением на Украину.
    Лукьяновское СИЗО. Архивное фото
    Менять "закон Савченко" нет смысла - Маляр
    23:26 20.09.2016
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    Адвокат Анна Маляр объяснила в эфире радиостанции Голос Столицы, что внесение изменений в "закона Савченко" лишит его смысла, ведь он будет дублировать те нормы, которые уже есть в украинском законодательстве.
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    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
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    Начальника колонии взяли на взятке в Хмельницкой области
    В Хмельницкой области начальник колонии попался на взятке
    18:41 23.02.2018
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    По информации прокуратуры Хмельницкой области, установлено, что за содействие в условно-досрочном освобождении осужденного за умышленное убийство от отбывания наказания руководитель учреждения требовали 3 тысячи долларов США.
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