Стиллер и его жена Кристин Тейлор состоят в браке с 2000 года, у них двое детей, они также вместе появлялись в фильмах "Вышибалы" (Dodgeball: A True Underdog Story), "Солдаты неудачи" (Tropic Thunder) и "Образцовый самец" (Zoolander).
Стиллер сказал, что не знал, что ему делать, после того как узнал о диагнозе:"Я был напуган. Это остановило всё в моей жизни, ведь я не мог планировать съемки в фильме, так как не знал, что будет дальше".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".