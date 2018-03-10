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    Бенджамин Стиллер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Бен Стиллер
    Актер Бен Стиллер решил развестись с женой после 17 лет брака
    08:23 27.05.2017
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    Стиллер и его жена Кристин Тейлор состоят в браке с 2000 года, у них двое детей, они также вместе появлялись в фильмах "Вышибалы" (Dodgeball: A True Underdog Story), "Солдаты неудачи" (Tropic Thunder) и "Образцовый самец" (Zoolander).
    Бен Стиллер
    У актера Бена Стиллера диагностировали рак простаты
    19:02 04.10.2016
    579
    Стиллер сказал, что не знал, что ему делать, после того как узнал о диагнозе:"Я был напуган. Это остановило всё в моей жизни, ведь я не мог планировать съемки в фильме, так как не знал, что будет дальше".
    Адам Сэндлер. Архивное фото
    Forbes назвал Адама Сэндлера самым "переоцененным" актером
    04:08 24.12.2014
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    Forbes составляет данный рейтинг на основе сопоставления кассовых сборов трех последних фильмов, в которых актер сыграл главную роль, и которые вышли на экран до июня 2014 года, и гонораров звезды.
    Бен Стиллер
    Бен Стиллер получил премию за вклад в кинематограф
    15:35 16.11.2012
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    Церемония вручения премии American Cinematheque Award, которая стала 26-й по счету, прошла в ночь на пятницу (по киевскому времени) в Лос-Анджелесе.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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