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    Sony Pictures

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 24
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    Вышел второй трейлер «Темной башни» по Стивену Кингу
    Вышел второй трейлер "Темной башни" по Стивену Кингу 
    12:15 11.07.2017
    120
    Кинокомпания Sony Pictures опубликовала на своем официальном Youtube-канале второй трейлер фильма "Темная башня" с Идрисом Эльбой и Мэтью Макконахи в главных ролях.
    Новый трейлер Человека-паука
    "Человек-паук: Возвращение домой". Вышел новый трейлер фильма 
    13:27 24.05.2017
    143
    Кинокомпания Sony Pictures Entertainment на своем YouTube-канале обнародовала новый трейлер фильма "Человек-паук: Возвращение домой". Премьера фильма запланирована на 28 июня 2017 года.
    Флаг Китая
    Китай покоряет Голливуд и постепенно скупает киностудии
    14:31 24.09.2016
    525
    Сейчас кинорынок Китая по кассовым сборам занимает второе место, уступая лишь США. В среднем за год китайский кинорынок растет на 25%, а американский - на 1%.
    Кадр из фильма о Ким Чен Ыне
    Sony заплатит сотрудникам до $8 млн в качестве возмещения за хакерскую атаку
    00:00 21.10.2015
    155
    Хакеры сделали невозможным широкий прокат фильма "Интервью". В итоге фильм, бюджет которого составил примерно 44 миллиона долларов, собрал в американском прокате всего 6 миллионов.
    Исполнитель главной роли суперагента 007 Дэниел Крэйг
    Мировая премьера нового Джеймса Бонда "007: Спектр" состоится 26 октября
    02:50 18.07.2015
    2090
    Впервые в истории одновременно с премьерным показом 24-я по счету картина об агенте 007 выйдет в широкий прокат во всех кинотеатрах Великобритании и Ирландии, сообщили в компании Sony Pictures.
    Постер фильма Интервью. Архивное фото
    Сборы фильма о Ким Чен Ыне "Интервью" за интернет-прокат достигли $40 млн
    11:23 21.01.2015
    125
    Гендиректор Sony Pictures Майкл Линтон (Michael Lynton) сообщил в своем заявлении, что пользователи интернета картину скачали 5,8 миллиона раз, и назвал это событие "значительной вехой" в истории компании.
    Здание Агентства национальной безопасности (АНБ) в США
    АНБ США отследило атаку хакеров КНДР на Sony - СМИ
    05:34 19.01.2015
    103
    "АНБ внедрилось в китайские сети, связывающие КНДР с внешним миром... и проникло в (сети) КНДР с помощью республики Корея и других американских союзников", - пишет газета New York Times.
    Доллары. Архивное фото
    Фильм о Ким Чен Ыне "Интервью" собрал в прокате $36 млн
    02:26 07.01.2015
    90
    Реализация фильма через интернет-ресурсы принесла компании 31 миллион долларов. С 25 декабря по 4 января "Интервью" был просмотрен платно 4,3 миллиона раз.
    Хакерская атака
    Xbox Live и PlayStation Network подверглись кибератаке
    23:45 25.12.2014
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    Предполагается, что хакеры использовали метод распределенной DDoS-атаки, при которой серверы компании-цели наводняют многочисленные ложные запросы, что вызывает отказ системы.
    Барак Обама
    Обама рад выходу скандального фильма "Интервью"
    03:19 25.12.2014
    105
    Фильм "Интервью" был отозван на прошлой неделе из запланированного проката после вспыхнувшего вокруг него международного скандала.
    Кинотеатр
    Фильм "Интервью" вышел в онлайн-прокат в США
    21:42 24.12.2014
    138
    Стоимость просмотра составляет 5,99 долларов. Из-за большого количества запросов на некоторых платформах возникли проблемы с просмотром.
    Работа за компьютером
    Япония не спешит назвать КНДР страной-спонсором терроризма
    08:48 22.12.2014
    34
    Японские власти резко раскритиковали кибератаку на компанию Sony Pictures Entertainment, ФБР США возложило ответственность за это преступление на северокорейских специалистов.
    Барак Обама. Архивное фото
    Обама призывает усилить защиту от хакеров
    03:22 22.12.2014
    28
    Обама обвинил КНДР в осуществлении "кибервандализма" в отношении компании Sony Pictures Entertainment.
    Ким Чен Ын
    Sony Pictures ищет альтернативные платформы для комедии об Ким Чен Ыне
    06:13 20.12.2014
    147
    Снявшая картину компания из-за угроз хакеров отменила американскую премьеру, которая была намечена на 25 декабря.
    Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
    США должны вернуть КНДР в список государств-спонсоров терроризма - сенатор
    03:36 20.12.2014
    40
    Принимая во внимание, что КНДР несет ответственность за атаку кибер-террористов на Sony Pictures, а также угрозы в адрес кинотеатров, призываю вас рассмотреть вопрос о возвращении КНДР в список государств-спонсоров терроризма, говорится в письме Роберта Менендеса.
    Кинозал. Архивное фото
    Sony Pictures отменила премьеру фильма "Интервью" про Ким Чен Ына
    05:41 18.12.2014
    106
    В свете того, что многие кинотеатры, получившие право проката, отказались от показа "Интервью", компания решила не двигаться вперед с запланированной датой релиза, намеченной на 25 декабря, говорится в заявлении кинокомпании.
    Выставка ИгроМир 2014 в Москве. Архивное фото
    Хакеры взломали интернет-магазин приложений PlayStation Store
    11:15 08.12.2014
    161
    В результате массированной кибератаки была нарушена работа интернет-магазина приложений PlayStation Store.
    Флаг КНДР
    КНДР отрицает свою причастность к хакерской атаке на Sony Pictures
    08:04 07.12.2014
    58
    По словам представителя комитета национальной безопасности КНДР, "хакерская атака на Sony Pictures может быть праведным деянием тех, кто поддерживает и симпатизирует (КНДР), в ответ на ее призыв".
    Фунты стерлингов
    Forbes сообщил о зарплате британской принцессы Беатрис после хакерской атаки
    22:44 06.12.2014
    192
    По данным, попавшим в сеть после хакерской атаки, принцесса работает в компании Sony Pictures с 13 января текущего года на позиции "помощника координирующего продюсера".
    Хакерская атака
    Взломавшие компьютерную сеть Sony хакеры отправили письма с угрозами
    05:53 06.12.2014
    107
    Все отправленные сообщения содержат один и тот же текст, в котором, в частности, сообщается, что "надежда покинет вас и Sony Pictures рухнет".
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