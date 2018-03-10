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Принимая во внимание, что КНДР несет ответственность за атаку кибер-террористов на Sony Pictures, а также угрозы в адрес кинотеатров, призываю вас рассмотреть вопрос о возвращении КНДР в список государств-спонсоров терроризма, говорится в письме Роберта Менендеса.