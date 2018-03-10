Гендиректор Sony Pictures Майкл Линтон (Michael Lynton) сообщил в своем заявлении, что пользователи интернета картину скачали 5,8 миллиона раз, и назвал это событие "значительной вехой" в истории компании.
Принимая во внимание, что КНДР несет ответственность за атаку кибер-террористов на Sony Pictures, а также угрозы в адрес кинотеатров, призываю вас рассмотреть вопрос о возвращении КНДР в список государств-спонсоров терроризма, говорится в письме Роберта Менендеса.
В свете того, что многие кинотеатры, получившие право проката, отказались от показа "Интервью", компания решила не двигаться вперед с запланированной датой релиза, намеченной на 25 декабря, говорится в заявлении кинокомпании.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".