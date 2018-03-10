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Тег
Стивен Кинг
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
8
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Биография Стивена Кинга, отмечающего 70-летие. Справка
05:45 21.09.2017
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Всего Стивен Кинг написал более 50 романов и 200 рассказов в жанре хоррор. По его произведениям сняты десятки фильмов, а творчество писателя было отмечено различными наградами.
Никаких больше клоунов: Стивен Кинг запретил Трампу смотреть свои фильмы
16:10 25.08.2017
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Знаменитый американский писатель Стивен Кинг в ответ на то, что президент США Дональд Трамп заблокировал его в соцсети Twitter, написал - "никаких больше клоунов".
Появился трейлер фильма ужасов "Оно" по Стивену Кингу
12:45 28.07.2017
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Кинокомпания Warner Bros. Pictures опубликовала на своем YouTube канале первый трейлер экранизации романа "Оно" Стивена Кинга. Режиссером фильма выступил Андрес Мускьетти.
Вышел второй трейлер "Темной башни" по Стивену Кингу
12:15 11.07.2017
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Кинокомпания Sony Pictures опубликовала на своем официальном Youtube-канале второй трейлер фильма "Темная башня" с Идрисом Эльбой и Мэтью Макконахи в главных ролях.
Вышел новый трейлер фильма "Темная Башня" по Стивену Кингу
13:38 27.06.2017
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На официальном Youtube-канале Sony Pictures Entertainment появился новый трейлер фильма "Темная Башня", снятого по мотивам романов американского писателя Стивена Кинга.
Трамп забанил "короля ужасов"
09:27 14.06.2017
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О том, что президент США Дональд Трамп заблокировал Стивена Кинга в Twitter, сообщил сам писатель. При этом он добавил, что "теперь, возможно, придется убиться".
Стивен Кинг назвал Трампа "куриным пометом"
21:12 16.04.2017
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Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
Как написал американский писатель-мистик Стивен Кинг, если Трампу хватило мужества сбросить "мать всех бомб" на Афганистан, то должно хватить смелости опубликовать отчеты о налогах.
Новый роман Стивена Кинга выйдет в июне
12:17 14.02.2014
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Американский писатель, "король ужасов" Стивен Кинг планирует выпустить два новых романа в этом году, первый из них выйдет в июне.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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