За сутки фотография Бритни набрала более 500 тысяч лайков – фолловеры звезды завалили ее комплиментами по поводу стройной фигуры. Тем не менее несколько ее поклонников неодобрительно высказались по поводу новых фото.
Во время выступления американской знаменитости на сцену выбежал неизвестный мужчина. Охрана среагировала быстро, а также танцоры проявили инициативу, "скрутив" мужчину прямо на сцене. Концерт был приостановлен.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".