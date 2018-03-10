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    Бритни Спирс

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Бритни Спирс
    Бритни Спирс похвасталась телом в кружевном белье
    21:05 08.02.2018
    1766
    Бритни Спирс на новой фотографии, которая набрала уже более 330 тысяч "лайков", запечатлена в красном кружевном белье. Одни хвалили ее за фигуру, другие - критиковали за фотошоп.
    Бритни Спирс
    Бритни Спирс удивительно похудела, звезда предстала в микро-платье
    13:22 22.12.2017
    1019
    За сутки фотография Бритни набрала более 500 тысяч лайков – фолловеры звезды завалили ее комплиментами по поводу стройной фигуры. Тем не менее несколько ее поклонников неодобрительно высказались по поводу новых фото.
    Церемония награждение журнала Billboard Music Awards 2016 в Лас-Вегасе
    У Бритни Спирс украли песни
    15:30 01.12.2017
    367
    Мошенник связался с представителями студии RCA Records, представился менеджером артистки и попросил прислать ему на почту невыпущенные песни Спирс.
    Бритни Спирс
    Большая грудь и крепкие ноги: Бритни Спирс впечатлила селфи в спортзале
    17:45 15.11.2017
    3019
    Знаменитая американская певица Бритни Спирс не перестает удивлять миллионы своих подписчиков внешним видом. Мать двоих детей впечатляет стройной и подтянутой фигурой.
    Бритни Спирс
    Присела от страха: Бритни Спирс напугал мужчина, выбежавший на сцену
    11:51 11.08.2017
    433
    Во время выступления американской знаменитости на сцену выбежал неизвестный мужчина. Охрана среагировала быстро, а также танцоры проявили инициативу, "скрутив" мужчину прямо на сцене. Концерт был приостановлен.
    Бритни Спирс
    В Израиле перенесли выборы из-за концерта Бритни Спирс
    12:17 06.04.2017
    103
    Перенести на 4 с 3 июля выборы решили из-за трудностей с наймом охранников в необходимом количестве. Как отмечается, ожидаются десятки тысяч зрителей со всех концов страны.
    Певец, актер Джастин Тимберлейк
    Джастин Тимберлейк и Бритни Спирс получили награды People's Choice
    12:00 19.01.2017
    115
    Отметим, что Тимберлейк был удостоен еще одной награды: он одержал победу в номинации "Любимая песня" благодаря композиции "Can't Stop the Feeling".
    Концерт певицы Бритни Спирс. Архивное фото
    Sony Music извинилась за сообщение о смерти Бритни Спирс
    22:31 26.12.2016
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    Информация о смерти американской поп-певицы появилась в микроблоге компании в Twitter и позже была удалена. Sony Music заявила, что аккаунт был взломан хакерами.
    Во время выступления Бритни Спирс оказалась в неловком положении
    У Бритни Спирс на сцене треснул бюстгальтер 
    12:17 27.10.2016
    1311
    У знаменитой американской певицы Бритни Спирс во время выступления в Лос-Анджелесе произошел очередной казус с костюмом. В этот раз у звезды порвался бюстгалтер.
    У Бритни Спирс расстегнулся на сцене полупрозрачный комбинезон. Видео
    Полупрозрачный комбинезон расстегнулся у Бритни Спирс на концерте 
    11:15 20.10.2015
    1028
    Во время исполнения песни "3" молния ее костюма внезапно разошлась на спине, но Спирс продолжила шоу, в то время как ее партнеры безуспешно пытались застегнуть замок.
    Бритни Спирс
    Бритни Спирс отказалась выходить замуж за Джейсона Трэвика
    11:00 12.01.2013
    36
    "Джейсон и я решили отменить помолвку. Я буду всегда его обожать, и мы останемся хорошими друзьями", - сказала 31-летняя певица.
    Бритни Спирс в Санкт-Петербурге
    Forbes назвал Бритни Спирс самой высокооплачиваемой исполнительницей
    09:10 13.12.2012
    15
    Леди Гага заработала в 2012 году всего 52 миллиона долларов, тогда как в прошлом году певица возглавляла рейтинг с доходом в 90 миллионов долларов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Бритни Спирс
    Бритни Спирс похвасталась телом в кружевном белье
    21:05 08.02.2018
    1766
    Бритни Спирс на новой фотографии, которая набрала уже более 330 тысяч "лайков", запечатлена в красном кружевном белье. Одни хвалили ее за фигуру, другие - критиковали за фотошоп.
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