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    Бруклин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Афроамериканец из Бруклина выучил русский язык и теперь исполняет хиты «Гражданской обороны», Земфиры и «Ленинграда»
    В Бруклине афроамериканец поет хиты "Кино", Земфиры и "Ленинграда" 
    16:12 23.03.2017
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    В репертуаре уличного музыканта из Бруклина песни "Гражданской обороны", "Кино", "Ленинграда", Бориса Гребенщикова, "Сплина", Земфиры и многих других российских исполнителей.
    ДТП с поездом в Бруклине
    Масштабная авария с поездом в Бруклине: спасательные работы 
    21:26 04.01.2017
    162Сход с рельсов поезда в Бруклине
    В Бруклине произошла авария с участием пассажирского поезда, в результате которой пострадали более 100 человек. Ранее сообщалось, что состав столкнулся с железнодорожным буфером.
    Авария с пригородным поездом в Бруклине
    ДТП с поездом в Бруклине: пострадали 76 человек
    17:19 04.01.2017
    182Сход с рельсов поезда в Бруклине
    По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель поезда превысил скоростной режим, в результате инцидента поезда идут с задержкой или отменяются.
    Полиция США
    Эвакуировано бруклинское отделение штаба Клинтон
    07:38 22.10.2016
    141Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Двое сотрудников штаба Клинтон открыли письмо и обнаружили в нем подозрительное вещество, пишут СМИ. Экстренные службы эвакуировали весь этаж, где произошел инцидент.
    Полиция США
    В результате взрыва в нью-йоркском Бруклине погиб человек - СМИ
    01:15 04.10.2015
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    Взрыв произошел днем по местному времени, после чего в доме начался пожар. Более 100 пожарных прибыли на место инцидента, чтобы потушить пламя. Сообщается также об угрозе обвала здания.
    Быстрый диагностический тест для вируса Эбола eZyscreen
    Власти Нью-Йорка опровергли информацию о 5 заболевших Эболой бруклинцах
    05:12 30.12.2014
    75Эпидемия Эболы
    Собеседник РИА Новости напомнил, что только один житель Бруклина был госпитализирован с подозрением на Эболу в конце ноября после того, как вернулся из Мали.
    Джозеф Байден
    Байден выразил соболезнования родным убитых в Нью-Йорке полицейских
    23:12 27.12.2014
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    Он подчеркнул, что когда были убиты двое полицейских, "был ранен весь город и вся нация", сказал вице-президент.
    Доллары США. Архивное фото
    В США в 2014 году появилось еще 27 миллиардеров - СМИ
    10:17 02.10.2014
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    Cамая молодая женщина-миллиардер по версии Forbes - Элизабет Холмс, ей всего 30 лет, но девушка уже заработала 4,5 миллиарда долларов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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