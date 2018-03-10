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    Билл Гейтс

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 19
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    Билл Гейтс
    Билл Гейтс резко высказался против криптовалют
    09:00 01.03.2018
    325Охота на торговцев биткоинами в Украине
    По словам основателя Microsoft, миллиардера Билла Гейтса, анонимность криптовалюты дает возможность отмывать деньги, уклоняться от уплаты налогов и проводить незаконные транзакции.
    Один из богатейших людей планеты оконфузился на ТВ. Видео
    Один из богатейших людей планеты оконфузился на ТВ 
    12:57 23.02.2018
    705
    Один из богатейших людей планеты, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс не знает цен на самые популярные среди американцев товары. Бизнесмен оконфузился на популярном комедийном "Шоу Эллен Дедженерес".
    Доллары
    Богатейшие люди мира потеряли 114 миллиардов долларов из-за падения Dow Jones
    08:24 06.02.2018
    375
    Среди наиболее пострадавших богачей Уоррен Баффет, потерявший 5,1 миллиарда долларов, а также основатель Facebook Марк Цукерберг, состояние которого сократилось на 3,6 миллиарда.
    Билл Гейтс. Архивное фото
    Огласите весь список, пожалуйста: самые богатые люди планеты
    12:05 12.12.2017
    6042
    В некоторых странах пять наиболее богатых людей имеют так много денег, что могут купить на них четверть или даже треть всех товаров и услуг, производимых в стране.
    Билл Гейтс. Архивное фото
    Билл Гейтс уже не самый богатейший человек в мире
    10:59 31.08.2017
    827
    На данный момент состояние экс-президент и сооснователя испанской Inditex Амансио Ортеги оценивается в 85 миллиардов долларов, Билла Гейтса - в 84,9 миллиарда.
    Билл Гейтс
    Билл Гейтс сделал крупнейшее с 2000 года пожертвование в $4,6 млрд
    04:45 15.08.2017
    534
    По данным федеральной Комиссии по ценным бумагам, миллиардер пожертвовали порядка 5% акций своей компании Microsoft еще 6 июня. При этом получатель столь щедрого дара остался неизвестен.
    Протесты в Вашингтоне в день инаугурации Дональда Трампа
    Зри в корень. Американские толстосумы готовятся к концу света
    07:07 27.01.2017
    23590Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Один из бывших менеджеров соцсети Facebook Антонио Гарсия Мартинез приобрел, по данным New Yorker, два гектара земли на острове в северной части Тихого океана. По словам Мартинеза, "ошибается тот, кто думает, что сможет сопротивляться разъяренной толпе".
    Билл Гейтс
    Билл Гейтс 23-й год подряд возглавляет список богатейших людей США
    21:12 04.10.2016
    157
    Гейтс стал богатейшим человеком США 23-й раз подряд. Его состояние оценивается в 81 миллиард долларов. Вторую строчку занял основатель онлайн-магазина Amazon.com Джефф Безос с 67 миллиардами долларов.
    Билл Гейтс
    Билл Гейтс вновь возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes
    20:07 01.03.2016
    608
    Ежегодный мировой рейтинг долларовых миллиардеров Forbes-2016 был опубликован во вторник, 1 марта, и включает в себя 1810 человек. Список сократился на 16 человек, по сравнению с 2015 годом.
    Билл Гейтс
    Билл Гейтс намерен создать крупнейший фонд чистой энергетики в истории - СМИ
    18:48 27.11.2015
    229
    Гейтс объявит о создании фонда на открытии международной климатической конференции в Париже 30 ноября. Сообщается, что он планирует вложить в данную инициативу несколько миллиардов долларов собственных средств, однако точная сумма пока не озвучивается.
    Билл Гейтс
    Билл Гейтс отмечает 60-летие. Справка
    09:12 28.10.2015
    312
    Билл Гейтс женат на Мелинде Френч Гейтс (Melinda French Gates), у них трое детей: Дженнифер Кэтрин (Jennifer Katharine), Рори Джон (Rory John) и Фиби Адель (Phoebe Adele).
    Заседание СБ ООН
    Хроника 15 октября: Украина в Совбезе ООН, сделка по украинскому долгу
    09:58 16.10.2015
    1498
    В четверг, 15 октября, на Генассамблее ООН Украина была избрана непостоянным членом Совета Безопасности на следующие два года. В этот же день кредиторы Украины приняли решение о списании и реструктуризации долгов.
    Билл Гейтс
    Инвестфонд Билла Гейтса купил акции украинского агрохолдинга
    12:28 15.10.2015
    240
    Пять процентов акций крупнейшего в Украине произовдителя подсолнечного масла были куплены компанией Cascade Investment на Варшавской фондовой бирже.
    Порошенко обсудил с Гейтсом вакцинацию украинцев от полиомиелита
    09:53 17.09.2015
    1070Вспышка полиомиелита в Украине
    Глава государства провел скайп-конференцию с основателем компании Microsoft. Порошенко и Гейтс договорились провести встречу в Нью-Йорке в ближайшее время.
    Госсекретарь США Хиллари Клинтон
    Американцы назвали Обаму и Хиллари Клинтон наиболее выдающимися личностями
    02:24 30.12.2014
    342
    По результатам опроса, 19% опрошенных считают Обаму наиболее выдающимся мужчиной в мире, а среди женщин пальму первенства получила Клинтон, заручившаяся поддержкой 12% респондентов.
    Б.Гейтс. Архивное фото
    Около 80% средств, выделяемых Гейтсом голодающим, оседают в развитых странах
    08:19 04.11.2014
    102
    Из 3 миллиардов долларов, выделенных фондом Bill and Melinda Gates Foundation (B&MGF), только около 10% были потрачены непосредственно в Африке.
    Билл Гейтс
    Билл Гейтс может вернуться к разработке новых продуктов Microsoft
    10:56 04.02.2014
    7
    Сооснователь софтверного гиганта Microsoft Билл Гейтс рассматривает возможность вернуться к разработке инновационных продуктов компании.
    Б.Гейтс во время визита в Москву
    Инвесторы Microsoft добиваются ухода Билла Гейтса
    08:42 02.10.2013
    11
    Несколько влиятельных инвесторов корпорации Microsoft добиваются ухода Билла Гейтса с поста председателя совета директоров компании.
    Б.Гейтс во время визита в Москву
    Гейтс признал, что Microsoft упустила лидерство на мобильном рынке
    11:05 19.02.2013
    21
    Основатель и председатель совета директоров Microsoft Билл Гейтс признал ошибочной выбранную в прошлом стратегию развития компании на мобильном рынке, которая не позволила Microsoft стать лидером в этой сфере.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Один из богатейших людей планеты оконфузился на ТВ. Видео
    Один из богатейших людей планеты оконфузился на ТВ 
    12:57 23.02.2018
    705
    Один из богатейших людей планеты, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс не знает цен на самые популярные среди американцев товары. Бизнесмен оконфузился на популярном комедийном "Шоу Эллен Дедженерес".
    Билл Гейтс
    Билл Гейтс резко высказался против криптовалют
    09:00 01.03.2018
    325
    По словам основателя Microsoft, миллиардера Билла Гейтса, анонимность криптовалюты дает возможность отмывать деньги, уклоняться от уплаты налогов и проводить незаконные транзакции.
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