Один из богатейших людей планеты, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс не знает цен на самые популярные среди американцев товары. Бизнесмен оконфузился на популярном комедийном "Шоу Эллен Дедженерес".
Один из бывших менеджеров соцсети Facebook Антонио Гарсия Мартинез приобрел, по данным New Yorker, два гектара земли на острове в северной части Тихого океана. По словам Мартинеза, "ошибается тот, кто думает, что сможет сопротивляться разъяренной толпе".
Гейтс объявит о создании фонда на открытии международной климатической конференции в Париже 30 ноября. Сообщается, что он планирует вложить в данную инициативу несколько миллиардов долларов собственных средств, однако точная сумма пока не озвучивается.
В четверг, 15 октября, на Генассамблее ООН Украина была избрана непостоянным членом Совета Безопасности на следующие два года. В этот же день кредиторы Украины приняли решение о списании и реструктуризации долгов.
Основатель и председатель совета директоров Microsoft Билл Гейтс признал ошибочной выбранную в прошлом стратегию развития компании на мобильном рынке, которая не позволила Microsoft стать лидером в этой сфере.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Один из богатейших людей планеты, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс не знает цен на самые популярные среди американцев товары. Бизнесмен оконфузился на популярном комедийном "Шоу Эллен Дедженерес".
Один из богатейших людей планеты, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс не знает цен на самые популярные среди американцев товары. Бизнесмен оконфузился на популярном комедийном "Шоу Эллен Дедженерес".
Один из богатейших людей планеты, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс не знает цен на самые популярные среди американцев товары. Бизнесмен оконфузился на популярном комедийном "Шоу Эллен Дедженерес".
Один из богатейших людей планеты, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс не знает цен на самые популярные среди американцев товары. Бизнесмен оконфузился на популярном комедийном "Шоу Эллен Дедженерес".