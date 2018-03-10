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    Малала Юсуфзай

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Госсекретарь США Хиллари Клинтон
    Американцы назвали Обаму и Хиллари Клинтон наиболее выдающимися личностями
    02:24 30.12.2014
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    По результатам опроса, 19% опрошенных считают Обаму наиболее выдающимся мужчиной в мире, а среди женщин пальму первенства получила Клинтон, заручившаяся поддержкой 12% респондентов.
    Празднование вручения Нобелевской премии мира в Осло
    В Осло отпраздновали вручение Нобелевской премии мира факельным шествием 
    02:43 11.12.2014
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    В среду в Осло состоялась церемония награждения Нобелевской премией мира за 2014 год. Смотрите на видео, как жители города отпраздновали вручение Нобелевской премии мира факельным шествием.
    Пакистанская правозащитница Малала Юсафзай
    Лауреат Нобелевской премии мира пожертвует $50 тысяч школам в Газе
    21:42 29.10.2014
    50Неделя Нобелевской премии 2014
    Малала Юсуфзай, ставшая в этом году лауреатом Нобелевской премии мира, передаст 50 тысяч долларов США на строительство и реконструкцию школ ООН в секторе Газа.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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