В этом году на Нобелевскую премию мира претендовали 318 кандидатов, из которых 215 - физические лица и 103 - общественные и международные организации. Получила награду кампания по запрещению ядерного оружия ICAN.
Первое место на этапе в Осло занял катарец Мутаз Эсса Баршим с лучшим результатом сезона в мире 2 метра 38 сантиметров. Другому представителю Украины Андрею Проценко в Осло не удалось преодолеть стартовые 2,20 м.
Младший ребенок наследного принца Норвегии Хокона и его супруги Метте-Марит Сверре Магнус не сдержал эмоций во время официальных королевских празднований в Осло. Одиннадцатилетний мальчик активно жестикулировал и стоил рожицы.
В субботу радикалы заблокировали здание Россотрудничества в Киеве, Всемирный банк раскритиковал украинскую власть, в центре Осло нашли похожий на бомбу предмет, а Трамп объяснил Конгрессу цель удара в Сирии.
По информации представителя полиции Осло Свейна Арилда, саперы произвели контролируемый подрыв предмета в районе Грёнланн в Осло. После обследования результатов подрыва будет известно содержал ли предмет взрывчатку.
Церемония награждения Нобелевскими премиями за 2016 год в области медицины или физиологии, физики, химии, а также премией по экономике памяти Альфреда Нобеля состоялась в субботу в Концертном зале Стокгольма.
Генпрокурор Луценко озвучил версию о псевдоограблении в Княжичах, страны вне ОПЕК согласились сократить добычу нефти, Аваков объявил спецоперацию против банды чиновников, а в Стамбуле произошел двойной теракт.
Сотрудники епархии в период с 2011 по 2014 годы использовали телефонный справочник, чтобы найти людей, имена которых были бы созвучны с католическими. После этого они получали персональные номера и вносили их в список членов.
Зал рассчитан на 1800 человек, однако точное количество находившихся там в момент происшествия людей неизвестно. Сообщается, что там проводилось мероприятие по случаю начала учебного года, в помещении были студенты.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".