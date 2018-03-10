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    Осло

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 50
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    Самолет авиакомпании Norwegian
    Самолет с 84 сантехниками не долетел в Мюнхен из-за проблем с туалетами
    13:39 30.01.2018
    753
    Большинство пассажиров самолета с поломанными туалетами оказались сантехниками, однако они не смогли помочь, так как ремонт требовал работ снаружи лайнера.
    Автомобиль такси. Архивное фото
    Проехал три страны. Мужчина в Новый год накатал на такси $2 тыс
    15:55 04.01.2018
    1082
    Когда 40-летний мужчина наконец добрался домой, то не смог заплатить за "путешествие". Кроме того, у таксиста сел аккумулятор, и он был вынужден вызвать полицию.
    Нобелевская премия
    Объявлен лауреат Нобелевской премии мира
    12:10 06.10.2017
    398Неделя Нобелевской премии
    В этом году на Нобелевскую премию мира претендовали 318 кандидатов, из которых 215 - физические лица и 103 - общественные и международные организации. Получила награду кампания по запрещению ядерного оружия ICAN.
    Украинский прыгун в высоту Богдан Бондаренко
    Украинец взял "серебро" в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги
    00:41 16.06.2017
    83
    Первое место на этапе в Осло занял катарец Мутаз Эсса Баршим с лучшим результатом сезона в мире 2 метра 38 сантиметров. Другому представителю Украины Андрею Проценко в Осло не удалось преодолеть стартовые 2,20 м.
    Норвежский принц кривлялся и танцевал на мероприятии
    Разрушение стереотипов. Как принц из Норвегии кривлялся и танцевал 
    16:18 11.05.2017
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    Младший ребенок наследного принца Норвегии Хокона и его супруги Метте-Марит Сверре Магнус не сдержал эмоций во время официальных королевских празднований в Осло. Одиннадцатилетний мальчик активно жестикулировал и стоил рожицы.
    Наручники
    В Осло арестован задержанный со взрывным устройством россиянин
    20:04 10.04.2017
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    По информации СМИ, молодой человек, который был задержан с "напоминающим бомбу предметом", останется под стражей в течение двух недель с запретом общения с прессой и посещениями.
    Полиция в Осло. Архивное фото
    В Осло задержали россиянина как подозреваемого по делу о бомбе - полиция
    19:24 09.04.2017
    333
    Согласно информации, задержанным по делу об обнаружении в центре Осло предмета, напоминающего бомбу, является 17-летний российский гражданин, который живет в Осло.
    Национальный корпус блокирует здание Россотрудничесва
    Хроника 8 апреля: срыв русского диктанта, критика Всемирного банка, письмо Трампа по Сирии
    10:24 09.04.2017
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    В субботу радикалы заблокировали здание Россотрудничества в Киеве, Всемирный банк раскритиковал украинскую власть, в центре Осло нашли похожий на бомбу предмет, а Трамп объяснил Конгрессу цель удара в Сирии.
    Спецоперация в Осло, на месте обнаруженного взрывного устройства. Видео
    Спецоперация в Осло на месте обнаруженного взрывного устройства 
    05:38 09.04.2017
    115Неспокойная Европа. Нападение на военных в Брюсселе
    Полиция Осло подтверждает, что совершила подрыв обнаруженного в районе Грёнланн подозрительного предмета, сообщают норвежские средства массовой информации.
    Полиция взорвала подозрительный предмет в центре Осло
    Полиция взорвала подозрительный предмет в центре Осло
    02:41 09.04.2017
    38Неспокойная Европа. Нападение на военных в Брюсселе
    По информации представителя полиции Осло Свейна Арилда, саперы произвели контролируемый подрыв предмета в районе Грёнланн в Осло. После обследования результатов подрыва будет известно содержал ли предмет взрывчатку.
    Устройство, похожее на взрывное, обнаружено в центре Осло
    Устройство, похожее на взрывное, обнаружено в центре Осло
    00:52 09.04.2017
    57Неспокойная Европа. Нападение на военных в Брюсселе
    По информации полиции, обнаружила в центре Осло устройство, похожее на взрывное. Один человек задержан и доставлен для допроса. Человек находится в статусе подозреваемого.
    Нобелевскиe премии за 2016 год вручили в Стокгольме
    Церемония вручения Нобелевской премии мира 
    11:55 12.12.2016
    154
    Церемония награждения Нобелевскими премиями за 2016 год в области медицины или физиологии, физики, химии, а также премией по экономике памяти Альфреда Нобеля состоялась в субботу в Концертном зале Стокгольма.
    Взрыв в Стамбуле
    Хроника 10 декабря: теракты в Стамбуле, версия трагедии в Княжичах, нефтяной договор
    11:15 11.12.2016
    374Стрельба по своим. Гибель правоохранителей в Княжичах
    Генпрокурор Луценко озвучил версию о псевдоограблении в Княжичах, страны вне ОПЕК согласились сократить добычу нефти, Аваков объявил спецоперацию против банды чиновников, а в Стамбуле произошел двойной теракт.
    Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос
    Нобелевская премия мира за 2016 год вручена президенту Колумбии
    17:24 10.12.2016
    218
    Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос предпринял "решительные и мужественные усилия по окончанию в стране гражданской войны, продолжавшейся более 50 лет".
    Нобелевская премия
    В Осло проходит церемония вручения Нобелевской премии мира
    14:33 10.12.2016
    331
    Диплом и медаль лауреата президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу в этом году вручит заместитель председателя Норвежского нобелевского комитета Берит Реисс-Андерсен.
    Нобелевская премия
    Нобелевскиe награды вручат в Стокгольме и Осло в субботу
    01:06 10.12.2016
    49Неделя Нобелевской премии
    В церемониях награждения в Стокгольме и Осло примут участие все призеры, за исключением Боба Дилана, ставшего обладателем награды по литературе. Исполнитель не смог приехать в Стокгольм.
    Осло
    Суд Осло оштрафовал на $117 тыс епархию, завышавшую число прихожан
    23:06 28.11.2016
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    Сотрудники епархии в период с 2011 по 2014 годы использовали телефонный справочник, чтобы найти людей, имена которых были бы созвучны с католическими. После этого они получали персональные номера и вносили их в список членов.
    Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос
    Нобелевская премия мира за 2016 год присуждена президенту Колумбии
    12:22 07.10.2016
    102Неделя Нобелевской премии
    Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос удостоен Нобелевской премии мира за усилия, направленные на завершение продолжавшейся более 50 лет гражданской войны.
    Вручение Нобелевской премии мира в Осло. Архивное фото
    На этой неделе станут известны обладатели Нобелевской премии за 2016 год
    00:41 03.10.2016
    171Неделя Нобелевской премии
    Начнется неделя в Нобелевском комитете при Каролинском медицинском институте в Стокгольме, который в понедельник в 12.30 назовет имена обладателей премии в области физиологии и медицины.
    Крыша концертного зала рухнула в Осло
    Крыша концертного зала в Осло рухнула на толпу людей, есть раненые
    22:57 21.08.2016
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    Зал рассчитан на 1800 человек, однако точное количество находившихся там в момент происшествия людей неизвестно. Сообщается, что там проводилось мероприятие по случаю начала учебного года, в помещении были студенты.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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