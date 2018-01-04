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    Проехал три страны. Мужчина в Новый год накатал на такси $2 тыс

    (обновлено: )23210
    Когда 40-летний мужчина наконец добрался домой, то не смог заплатить за "путешествие". Кроме того, у таксиста сел аккумулятор, и он был вынужден вызвать полицию.
    Автомобиль такси. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. 

    Такси. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Эксперт рассказал, какой тариф такси самый честный
    Пьяный житель Осло в канун Нового года объехал на такси Данию, Швецию и Норвегию.

    В итоге мужчине пришлось заплатить более 2 тысяч долларов, сообщает ВВС Украина.

    Расстояние от Копенгагена до Осло — это как минимум 600 км.

    Как отмечается, когда 40-летний мужчина добрался домой, то не смог заплатить за "путешествие". Кроме того, у таксиста сел аккумулятор, и он был вынужден вызвать полицию.

    Полиция Осло нашла мужчину спящим в своей постели и он в итоге согласился заплатить за поездку.

    Напомним, водитель такси в центре Петербурга, не справившись с управлением, в ночь на пятницу наехал на металлическое ограждение набережной, после чего машина упала в Лебяжью канавку. Машина 20 минут плавала в канале.

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