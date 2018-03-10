Первое место на этапе в Осло занял катарец Мутаз Эсса Баршим с лучшим результатом сезона в мире 2 метра 38 сантиметров. Другому представителю Украины Андрею Проценко в Осло не удалось преодолеть стартовые 2,20 м.
Чемпионом Олимпийских игр в соревнования по прыжкам в высоту стал канадец Дерек Друэн (2,38), серебряным призером - Мутаз Баршим из Катара (2,36). В лучшей попытке украинец Богдан Бондаренко преодолел планку на высоте 2 метра 33 сантиметра.
Богдан Бондаренко в прыжках в высоту в лучшей попытке преодолел планку на высоте 2 метра 31 сантиметр. Единственный соперник украинца на этой высоте, американец Эрик Кинард неудачно использовал все три попытки. Его лучший результат - 2,28 метра.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.