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    Богдан Бондаренко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Украинский прыгун в высоту Богдан Бондаренко
    Украинец взял "серебро" в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги
    00:41 16.06.2017
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    Первое место на этапе в Осло занял катарец Мутаз Эсса Баршим с лучшим результатом сезона в мире 2 метра 38 сантиметров. Другому представителю Украины Андрею Проценко в Осло не удалось преодолеть стартовые 2,20 м.
    Украинский гимнаст Олег Верняев завоевал золото на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро
    Фотоитоги 17 августа: украинский день на Олимпиаде и протест под ГПУ 
    18:01 17.08.2016
    333Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    На Олимпиаде-2016 в бразильском Рио-де-Жанейро 16 августа впервые прозвучал Гимн Украины. Гимнаст Олег Верняев одержал победу в упражнениях на параллельных брусьях с результатом 16,041.
    Легкоатлет Бондаренко завоевал бронзу в прыжках в высоту на Олимпиаде в Рио
    Украинец Бондаренко завоевал "бронзу" в прыжках в высоту на Олимпиаде в Рио
    04:50 17.08.2016
    644Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Чемпионом Олимпийских игр в соревнования по прыжкам в высоту стал канадец Дерек Друэн (2,38), серебряным призером - Мутаз Баршим из Катара (2,36). В лучшей попытке украинец Богдан Бондаренко преодолел планку на высоте 2 метра 33 сантиметра.
    Легкая атлетика. Богдан Бондаренко. Архивное фото
    Украинский легкоатлет Бондаренко выиграл этап Бриллиантовой лиги
    01:59 23.05.2016
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    Богдан Бондаренко в прыжках в высоту в лучшей попытке преодолел планку на высоте 2 метра 31 сантиметр. Единственный соперник украинца на этой высоте, американец Эрик Кинард неудачно использовал все три попытки. Его лучший результат - 2,28 метра.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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