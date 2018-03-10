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    Андерс Брейвик

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
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    Андерс Беринг Брейвик
    Террорист Брейвик впервые раскаялся в убийстве 77 человек
    07:29 16.02.2018
    276
    Брейвик направил администрации тюрьмы, где он содержится, письмо, в котором заявил о раскаянии за свои действия и об отказе от фашистской идеологии.
    Норвежский террорист Андерс Брейвик
    Брейвик сменил имя
    18:49 09.06.2017
    298
    Адвокат террориста подтвердил такие данные, но не уточнил, когда и почему Брейвик это сделал. Он лишь отметил, что подзащитный решился на такой шаг совсем недавно.
    Норвежец Андерс Брейвик в суде.
    Апелляцию Норвегии против Брейвика рассмотрят в 2017 г
    18:04 26.08.2016
    105
    Суд по иску Брейвика состоялся в середине марта и прошел в спортзале тюрьмы города Шиен, где с 2013 года отбывает наказание Брейвик. Главным в жалобе осужденного стала, по его мнению, неоправданная изоляция и недостаток в социальном общении.
    В Осло после теракта
    Двойной теракт в Осло 22 июля 2011 года. Справка
    04:19 22.07.2016
    216Двойной теракт в столице Норвегии
    Пять лет назад, 22 июля 2011 года, в Норвегии был совершен двойной теракт. В результате атаки погибли 77 человек. Оба теракта совершил 32-летний этнический норвежец Андерс Брейвик.
    Норвежец Андерс Брейвик в суде.
    Суд частично удовлетворил иск Брейвика о "негуманных условиях"
    18:31 20.04.2016
    164Двойной теракт в столице Норвегии
    Как сообщается, в среду суд Осло по итогам рассмотрения жалобы Брейвика, который пожаловался на негуманные условия содержания в тюрьме, принял решение по одному пункту решение в пользу истца.
    Брейвик бросил суду нацистское приветствие
    Брейвик "бросил" суду нацистское приветствие 
    13:16 15.03.2016
    1629
    Разбирательство по иску Брейвика о нарушении его прав в тюрьме стартовало в Норвегии. По прибытии на судебное заседание, Брейвик "бросил" нацистское приветствие.
    Норвежский стрелок Брейвик хочет смягчить условия заключения
    Брейвик попросит смягчить условия заключения 
    09:24 13.03.2016
    227
    "Норвежский стрелок" Андерс Брейвик и его адвокаты готовятся к слушаниям о пересмотре условий его содержания в тюрьме. Брейвик обвиняет власти в нарушении положений Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
    Норвежский террорист Андерс Брейвик
    Адвокат Брейвика пригрозил обратиться в ЕСПЧ
    07:56 04.03.2016
    218
    Норвежский террорист ранее подал иск с жалобами на крайнюю изоляцию и требовал ограничить цензуру его писем. Проведение процесса по этому вопросу запланировано на 15-18 марта.
    Норвежский террорист Андерс Брейвик
    Брейвика останавливали с оружием в ФРГ за два года до терактов - СМИ
    15:21 14.01.2016
    48
    Брейвика остановили во время рутинной проверки к северу от Франкфурта, часть оружия и амуниции он приобрел в Юго-Восточной Европе. Кто именно проверял Брейвика – полицейские или таможенники - не поясняется.
    После теракта, совершенного Андерсом Брейвиком. Архивное фото
    В Норвегии в среду почтут память жертв теракта Брейвика
    08:19 22.07.2015
    129
    В кафедральном соборе Осло запланировано богослужение. Также состоится церемония возложения цветов на месте гибели жертв теракта 2011 года на острове Утейа.
    На месте теракта в Осло. Архивное фото
    Двойной теракт в Норвегии 22 июля 2011 года. Справка
    05:28 22.07.2015
    697
    22 июля 2011 года в Норвегии был совершен двойной теракт, унесший жизни 77 человек. Сначала прогремел взрыв у комплекса правительственных зданий в центре норвежской столицы Осло, где находится канцелярия премьер-министра.
    Норвежский террорист Андерс Брейвик
    Брейвик поступил в Университет Осло и будет изучать политологию
    15:28 17.07.2015
    146
    Ректор университета Оле Петтер Оттерсен заявил в пятницу, что "все заключенные норвежских тюрем могут получить высшее образование в Норвегии, если (их уровень подготовки) отвечает требованиям приемной комиссии".
    Норвежский террорист Андерс Брейвик
    Брейвик подал заявление в Университет Осло на программу по политологии
    19:14 18.06.2015
    191
    Если Брейвик поступит в университет, он будет получать индивидуальное образование в своей камере. Посещение университетского кампуса и любой контакт с другими студентами или сотрудниками университета запрещены тюремными правилами.
    Норвежский террорист Андерс Брейвик
    Норвежскому террористу Брейвику запретили писать письма - СМИ
    15:38 22.12.2014
    46
    За все время пребывания в тюрьме Брейвик попытался отправить 220 писем, 85 из которых - за последние полгода.
    Норвежский террорист Андерс Брейвик
    СМИ: Власти Норвегии на время переведут Брейвика в другую тюрьму
    11:36 05.08.2013
    5
    Власти Норвегии планируют временно перевести Андерса Брейвика, виновного в убийстве более 70 человек, в тюрьму города Шиен, расположенного на севере страны. В настоящее время он содержится в тюрьме в пригороде Осло.
    Норвежский террорист Андерс Брейвик
    Брейвик подал документы в университет, где хочет изучать политологию
    17:17 30.07.2013
    11
    Несколько преподавателей факультета политологии отказались обучать Брейвика. Однако, по словам ректора Оле Петтера Оттерсена (Ole Petter Ottersen), университет все же рассмотрит его заявку.
    Арест
    В Латвии задержана поклонница Брейвика, намеревавшаяся устроить бойню
    19:34 05.07.2013
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    О планах устроить в республике массовую расправу 31-летняя женщина написала в социальных сетях. В своем сообщении женщина также упомянула историю Андерса Брейвика, который в июле 2011 года убил несколько десятков человек в Норвегии.
    Брейвика не отпустили из тюрьмы на похороны матери
    13:05 25.03.2013
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    Мать Брейвика Венке Бехрин Брейвик скончалась в прошлую пятницу на 67-м году жизни после продолжительной болезни. По сообщениям СМИ, Брейвик смог попрощаться с ней ранее, в середине марта, когда та приезжала к нему в тюрьму.
    Мать Брейвика впервые после ареста сына посетила его в тюрьме
    19:01 07.12.2012
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    "Норвежский стрелок" Андрес Брейвик, приговоренный к 21 году тюрьмы за теракты, унесшие жизни 77 человек в 2011 году и отбывающий наказание в тюрьме Ила, впервые получил разрешение на свидание с матерью.
    Зрительный зал
    Речь террориста Брейвика станет основой театральной постановки в ФРГ
    19:22 26.09.2012
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    Речь получила название "Объяснение Брейвика", для сцены ее переложил немец турецкого происхождения Саша Сойдан. Режиссер спектакля Мило Рау пояснил, что идея постановки - "шокировать публику".
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    Андерс Беринг Брейвик
    Террорист Брейвик впервые раскаялся в убийстве 77 человек
    07:29 16.02.2018
    276
    Брейвик направил администрации тюрьмы, где он содержится, письмо, в котором заявил о раскаянии за свои действия и об отказе от фашистской идеологии.
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