Суд по иску Брейвика состоялся в середине марта и прошел в спортзале тюрьмы города Шиен, где с 2013 года отбывает наказание Брейвик. Главным в жалобе осужденного стала, по его мнению, неоправданная изоляция и недостаток в социальном общении.
"Норвежский стрелок" Андерс Брейвик и его адвокаты готовятся к слушаниям о пересмотре условий его содержания в тюрьме. Брейвик обвиняет власти в нарушении положений Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Брейвика остановили во время рутинной проверки к северу от Франкфурта, часть оружия и амуниции он приобрел в Юго-Восточной Европе. Кто именно проверял Брейвика – полицейские или таможенники - не поясняется.
22 июля 2011 года в Норвегии был совершен двойной теракт, унесший жизни 77 человек. Сначала прогремел взрыв у комплекса правительственных зданий в центре норвежской столицы Осло, где находится канцелярия премьер-министра.
Ректор университета Оле Петтер Оттерсен заявил в пятницу, что "все заключенные норвежских тюрем могут получить высшее образование в Норвегии, если (их уровень подготовки) отвечает требованиям приемной комиссии".
Если Брейвик поступит в университет, он будет получать индивидуальное образование в своей камере. Посещение университетского кампуса и любой контакт с другими студентами или сотрудниками университета запрещены тюремными правилами.
Власти Норвегии планируют временно перевести Андерса Брейвика, виновного в убийстве более 70 человек, в тюрьму города Шиен, расположенного на севере страны. В настоящее время он содержится в тюрьме в пригороде Осло.
О планах устроить в республике массовую расправу 31-летняя женщина написала в социальных сетях. В своем сообщении женщина также упомянула историю Андерса Брейвика, который в июле 2011 года убил несколько десятков человек в Норвегии.
Мать Брейвика Венке Бехрин Брейвик скончалась в прошлую пятницу на 67-м году жизни после продолжительной болезни. По сообщениям СМИ, Брейвик смог попрощаться с ней ранее, в середине марта, когда та приезжала к нему в тюрьму.
"Норвежский стрелок" Андрес Брейвик, приговоренный к 21 году тюрьмы за теракты, унесшие жизни 77 человек в 2011 году и отбывающий наказание в тюрьме Ила, впервые получил разрешение на свидание с матерью.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".