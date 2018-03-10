Мировые СМИ в пятницу, 20 октября, пишут о волне критики, которой подверг президента США Дональда Трампа экс-президент Джордр Бущ-младший, о расследовании сексуальных домогательств к актрисам со стороны продюсера Вайнштейна.
Семья Бушей прибыла к Капитолию на лимузине с охраной. Экс-президент вышел из машины, с улыбкой поприветствовал дежурившего рядом полицейского, а затем прошел к месту проведения церемонии, где ему как бывшему главе государства предусмотрено почетное место.
Согласно данным СМИ, в своем бюллетене Буш-младший поставил отметку возле пункта "никто из вышеперечисленных". Таким образом пресс-секретарь опроверг информацию о том, что Буш-младший поддержал Хиллари Клинтон.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".