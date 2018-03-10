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    Джордж Буш (младший)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Джордж Буш-младший. Архивное фото
    Тренды в мире: Буш критикует Трампа, цивилизация под ударом
    13:26 20.10.2017
    205Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    Мировые СМИ в пятницу, 20 октября, пишут о волне критики, которой подверг президента США Дональда Трампа экс-президент Джордр Бущ-младший, о расследовании сексуальных домогательств к актрисам со стороны продюсера Вайнштейна.
    Чета Клинтон на инаугурации президента Дональда Трампа
    Первые лица на инаугурации Дональда Трампа: Клинтон, Буш, Картер 
    09:16 21.01.2017
    1152Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Среди гостей на инаугурации были замечены экс-президент США Джордж Буш с супругой, также бывший президент штатов Билл Клинтон с женой и бывшей претенденткой на пост главы государства Хиллари Клинтон.
    Экс-президент США Джордж Буш-младший прибыл на инаугурацию Трампа
    Прибытие Джорджа Буша-младшего на инаугурацию Трампа 
    17:19 20.01.2017
    350Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Семья Бушей прибыла к Капитолию на лимузине с охраной. Экс-президент вышел из машины, с улыбкой поприветствовал дежурившего рядом полицейского, а затем прошел к месту проведения церемонии, где ему как бывшему главе государства предусмотрено почетное место.
    Джордж Буш-младший. Архивное фото
    Выборы в США: Джордж Буш-младший проголосовал "против всех"
    08:25 09.11.2016
    330Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Согласно данным СМИ, в своем бюллетене Буш-младший поставил отметку возле пункта "никто из вышеперечисленных". Таким образом пресс-секретарь опроверг информацию о том, что Буш-младший поддержал Хиллари Клинтон.
    Николя Саркози с Карлой Бруни. Архивное фото
    Саркози в своей новой книге "придумал" гонку за пост президента США между Обамой и Бушем
    23:19 25.01.2016
    34
    Рассказ экс-президента Франции Николя Саркози о "президентской гонке Обамы и Буша" вызвал бурную реакцию во французских СМИ и сети микроблогов Twitter.
    Джордж Буш-младший. Архивное фото
    Буша-младшего не включили в жюри присяжных в Далласе - СМИ
    02:57 06.08.2015
    53
    Судья Эрик Мойе объяснил, что решение не включать бывшего главу Белого дома в состав жюри вовсе не связано с его высоким статусом. По его словам, все вакансии были попросту заняты.
    Николас Мадуро
    Мадуро назвал Буша-младшего "террористом" и запретил въезд в Венесуэлу
    01:26 01.03.2015
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    Среди лидеров, которым запрещен въезд в Венесуэлу, - Джордж Буш-младший, бывший вице-президент США Дик Чейни, конгрессмены-республиканцы Боб Мелендес и Марко Рубио.
    Виктор Янукович
    Оливер Стоун работает над документальным фильмом о Януковиче
    02:37 31.12.2014
    457
    Стоун известен как режиссер, снимающий фильмы на острые политические темы, его героями были президент Ричард Никсон, Джон Кеннеди, Джордж Буш-младший.
    Госсекретарь США Хиллари Клинтон
    Американцы назвали Обаму и Хиллари Клинтон наиболее выдающимися личностями
    02:24 30.12.2014
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    По результатам опроса, 19% опрошенных считают Обаму наиболее выдающимся мужчиной в мире, а среди женщин пальму первенства получила Клинтон, заручившаяся поддержкой 12% респондентов.
    Флаги Украины и Евросоюза
    Украина и ЕС. Путина долго злили, и он в итоге разозлился
    13:41 16.12.2014
    12423Украина: выход из СНГ, вход в НАТО, ожидание ЕС
    В мировых СМИ по-прежнему активно обсуждают конфликт в Украине и его последствия для мировой политики и экономики.
    Еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер
    ЕС, Украина, российский газ и сомнительные газовые схемы Эттингера
    12:42 22.10.2014
    3771Переговоры по газу: Украина - РФ
    Сторонники Евромайдана искренне не понимают, почему такая долгожданная Европа отказывается финансово помочь Украине для решения газовых проблем.
    Джордж Буш-младший. Архивное фото
    Буш-младший подтвердил желание брата стать главой государства
    02:13 03.10.2014
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    В то же время экс-президент отметил, что Джеб Буш еще не принял окончательного решения по этому вопросу.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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