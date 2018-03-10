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Семья Бушей прибыла к Капитолию на лимузине с охраной. Экс-президент вышел из машины, с улыбкой поприветствовал дежурившего рядом полицейского, а затем прошел к месту проведения церемонии, где ему как бывшему главе государства предусмотрено почетное место.