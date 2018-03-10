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    Билл Клинтон

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 31
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    Пожар в доме Билла и Хиллари Клинтон
    Пожар произошел в доме Билла и Хиллари Клинтон
    23:47 03.01.2018
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    Возгорание произошло на втором этаже владения бывшего президента США и его супруги - экс-госсекретаря. В настоящий момент пожар почти потушен.
    Билл Клинтон
    Сразу 4 женщины вспомнили, что к ним приставал Билл Клинтон
    16:59 22.11.2017
    128
    Девушки утверждают, что все эпизоды сексуальных домогательств происходили на борту частного самолета Роналда Беркла. Бывший президент сотрудничал с миллионером и путешествовал по миру вместе с его ассистентками.
    Владимир Путин
    Путин предлагал Клинтону вступление России в НАТО - СМИ
    18:58 03.06.2017
    932
    Как заявил президент РФ Владимир Путин, на одной из последних встреч с Клинтоном он в ходе дискуссии предложил вариант вступления России в НАТО. Клинтон ответил, что не против.
    Билл Клинтон навестил Джорджа Буша-старшего и подарил ему носки
    Билл Клинтон навестил Джорджа Буша-старшего и подарил ему носки
    10:23 10.04.2017
    377
    Билл Клинтон разместил фотографию, на которой видно, как он дарит сидящему на инвалидном кресле Джорджу Бушу-старшему две пары новых носков. Буш-старший известен как любитель и коллекционер ярких носков с веселыми изображениями.
    Прибытие Билла и Хиллари Клинтон на инаугурацию Трампа
    Прибытие Билла и Хиллари Клинтон на инаугурацию Трампа 
    17:29 20.01.2017
    998Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Бывший президент США Билл Клинтон и его супруга Хиллари заняли свои места на трибуне для почетных гостей, которая установлена у подножия Капитолия.
    Голосование Хиллари Клинтон на выборах в США
    Хиллари Клинтон проголосовала на выборах президента США
    15:42 08.11.2016
    565Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Возле пришедшей на участок четы Клинтон сразу же собралась толпа избирателей, желающих сделать несколько фотографий вместе с кандидатом в президенты США.
    Виктор Пинчук
    Пинчук пытался добиться от Билла Клинтона поддержки Украины - Wikileaks
    08:15 03.11.2016
    432
    Как отмечается, несмотря на его многочисленные заявления о поддержке Биллом Клинтоном Украины, у Пинчука может сложиться мнение, что Клинтон "не предпринял достаточно действий, чтобы продемонстрировать это".
    Билл Клинтон
    О чем пишут в мире: лидер ИГ все еще в Мосуле, ФБР и Клинтон
    13:10 02.11.2016
    604Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    ФБР опубликовало документы расследования в отношении Билла Клинтона 15-летней давности, лидер ИГ по-прежнему находится в иракском Мосуле, а Греция заблокировала продление европейских санкций в отношении иранского Bank Saderat.
    Хиллари и Билл Клинтон
    ФБР опубликовало архивные документы расследования против Билла Клинтона
    23:17 01.11.2016
    204Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    В 129-страничном документе лишь некоторые пассажи оставлены нетронутыми, большая часть текста замазана. Из документа видно, что ФБР предполагало на момент начала расследования в 2001 году, что действия Клинтона могли быть незаконными.
    Хиллари и Билл Клинтон
    Билл Клинтон получал за выступления до $3 млн – СМИ
    05:39 27.10.2016
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    После запуска в 2011 году консалтинговой фирмы советник Клинтона Даг Бэнд и бизнесмен Деклан Келли собрали для некоммерческой организации Clinton Foundation за несколько месяцев до 8 миллионов долларов.
    Заключительные дебаты Дональда Трампа и Хиллари Клинтон
    Клинтон не смогла ответить, чего она достигла за 30 лет в политике – советник
    08:33 20.10.2016
    1100Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани после окончания финальной части дебатов кандидатов в президенты США заявил, что выступление Трампа было одним из лучших и очень президентским.
    Билл Клинтон на дебатах
    Трамп на дебатах поднял тему обвинений в адрес Билла Клинтона
    05:21 10.10.2016
    396Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    По словам кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, Билл Клинтон делал с женщинами то, что "никогда не было раньше во всей политической истории в этой стране, настолько оскорбительно он относился к женщинам".
    Дональд Трамп
    Трамп поддержал женщин, обвинивших Билла Клинтона в домогательствах
    03:20 10.10.2016
    113Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    К кандидату республиканцев присоединились Пола Джонс, Хуанита Броудрик, Кэтлин Уилли и Кэти Шелтон. Ни одной из них не удалось доказать обвинения против Билла Клинтона в суде.
    Петр Порошенко и Билл Клинтон в США
    Порошенко встретился с Клинтоном в США
    00:51 20.09.2016
    464Генассамблея ООН. Визит Порошенко в США
    Соответствующую фотографию разместил пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко. По его словам, встреча была "очень теплой" и "дружеской".
    Билл Клинтон объяснил проблемы со здоровьем жены. Видео
    Клинтон объяснил проблемы со здоровьем жены 
    07:58 13.09.2016
    820Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Бывший президент заверил, что с его женой "все в порядке", и у нее лишь обезвоживание организма. По его словам, у Хиллари Клинтон нет серьезных недугов, которые она скрывала бы от общественности.
    Президент РФ Владимир Путин встретился с Антоном Вайно
    Обзор ИноСМИ: новый глава администрации президента РФ, доход семьи Клинтон
    12:48 13.08.2016
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    Владимир Путин освободил Сергея Иванова от должности руководителя администрации президента, в Афганистане ликвидирован глава боевиков ИГ, хакер опубликовал телефоны демократов в конгрессе США, а чета Клинтон за 2015 год заработала почти $11 млн.
    Хиллари и Билл Клинтон
    Доход Хиллари и Билла Клинтон в 2015 г составил почти $11 млн
    20:40 12.08.2016
    101Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Совокупный доход четы Клинтон составил 10 миллионов 745 тысяч 378 долларов. Они направили более 1 миллиона долларов на благотворительность. В среднем за 2007-2014 годы Клинтон платила налоги по средней ставке в 40,5%.
    Хиллари Клинтон. Архивное фото
    Публикация электронных писем вызвала вопросы к фонду Клинтон - СМИ
    08:27 10.08.2016
    309Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    По информации агентства Блумберг, содержание опубликованных писем вызвало ряд вопросов о работе фонда и о том, что он предоставлял доступ и некоторое влияние своим спонсорам и партнерам в госдепартаменте.
    Клинтон с женой. Архивное фото
    Ассанж: Саудовская Аравия может являться спонсором фонда Клинтонов
    14:40 06.08.2016
    318Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    По мнению Джулиана Ассанжа, масштаб отношений между Саудовской Аравией и кандидатом в президенты США Хиллари Клинтон, между Саудовской Аравией и Фондом Клинтонов очень велик.
    Билл Клинтон играет с надувными шарами
    Билл Клинтон играет с надувными шарами 
    09:02 30.07.2016
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    В сети появились фото и видео, на которых видно, что супруг кандидата в президенты Билл Клинтон на финальной церемонии на съезде Демократической партии США охотно играл с надувными шарами, которые тысячами рухнули в зал.
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