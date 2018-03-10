Девушки утверждают, что все эпизоды сексуальных домогательств происходили на борту частного самолета Роналда Беркла. Бывший президент сотрудничал с миллионером и путешествовал по миру вместе с его ассистентками.
Билл Клинтон разместил фотографию, на которой видно, как он дарит сидящему на инвалидном кресле Джорджу Бушу-старшему две пары новых носков. Буш-старший известен как любитель и коллекционер ярких носков с веселыми изображениями.
Как отмечается, несмотря на его многочисленные заявления о поддержке Биллом Клинтоном Украины, у Пинчука может сложиться мнение, что Клинтон "не предпринял достаточно действий, чтобы продемонстрировать это".
ФБР опубликовало документы расследования в отношении Билла Клинтона 15-летней давности, лидер ИГ по-прежнему находится в иракском Мосуле, а Греция заблокировала продление европейских санкций в отношении иранского Bank Saderat.
В 129-страничном документе лишь некоторые пассажи оставлены нетронутыми, большая часть текста замазана. Из документа видно, что ФБР предполагало на момент начала расследования в 2001 году, что действия Клинтона могли быть незаконными.
После запуска в 2011 году консалтинговой фирмы советник Клинтона Даг Бэнд и бизнесмен Деклан Келли собрали для некоммерческой организации Clinton Foundation за несколько месяцев до 8 миллионов долларов.
По словам кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, Билл Клинтон делал с женщинами то, что "никогда не было раньше во всей политической истории в этой стране, настолько оскорбительно он относился к женщинам".
Владимир Путин освободил Сергея Иванова от должности руководителя администрации президента, в Афганистане ликвидирован глава боевиков ИГ, хакер опубликовал телефоны демократов в конгрессе США, а чета Клинтон за 2015 год заработала почти $11 млн.
Совокупный доход четы Клинтон составил 10 миллионов 745 тысяч 378 долларов. Они направили более 1 миллиона долларов на благотворительность. В среднем за 2007-2014 годы Клинтон платила налоги по средней ставке в 40,5%.
По информации агентства Блумберг, содержание опубликованных писем вызвало ряд вопросов о работе фонда и о том, что он предоставлял доступ и некоторое влияние своим спонсорам и партнерам в госдепартаменте.
В сети появились фото и видео, на которых видно, что супруг кандидата в президенты Билл Клинтон на финальной церемонии на съезде Демократической партии США охотно играл с надувными шарами, которые тысячами рухнули в зал.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".