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    Пожар произошел в доме Билла и Хиллари Клинтон

    (обновлено: )23721
    Возгорание произошло на втором этаже владения бывшего президента США и его супруги - экс-госсекретаря. В настоящий момент пожар почти потушен.
    Пожар в доме Билла и Хиллари Клинтон
    @NadiaGalindoTV

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Пожар произошел в доме Билла и Хиллари Клинтон в городе Чаппаква в штате Нью Йорк, пожарные устраняют возгорание, сообщает портал TMZ со ссылкой на пожарную службу.

    tmz.com
    Дом Билла и Хиллари Клинтон в городе Чаппаква в штате Нью Йорк. Архивное фото

    Отмечается, что возгорание произошло на втором этаже владения бывшего президента США и его супруги — экс-госсекретаря, в настоящий момент пожар почти потушен.

    Находилась ли чета Клинтон в доме во время происшествия, не сообщается.

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