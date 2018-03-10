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    WikiLeaks

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 113
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    Президент Литвы Даля Грибаускайте
    Грибаускайте и не только. В Литве рассекретили часть списка агентов КГБ
    07:25 28.02.2018
    3025
    В Литве газета Respublika взорвала информационную бомбу. Главный редактор газеты опубликовал список бывших сотрудников литовского КГБ, среди которых нынешний президент Литвы Даля Грибаускайте, премьер Саулюс Сквернялис и много других известных политиков.
    Джулиан Ассанж
    Ассанж получил эквадорское удостоверение личности
    03:49 11.01.2018
    64
    Создатель WikiLeaks с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США.
    Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж
    Ассанж рассказал, где и когда началась первая в мире "интернет-война"
    10:04 30.09.2017
    592Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж заявил, что первая в мире интернет-война началась в Каталонии, где используют ее, чтобы организовать референдум о независимости.
    Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж
    Исполняется 5 лет со дня "заточения" Ассанжа в посольстве Эквадора
    02:38 19.06.2017
    65
    Прокуратура Швеции 19 мая текущего года прекратила следствие по делу Джулиана Ассанжа, однако полиция Лондона заявила, что если он покинет здание посольства, то его арестуют.
    Самолет и флаг США
    США знали, что Катар и Саудовская Аравия помогали ИГ - WikiLeaks
    23:56 05.06.2017
    588Дипломатическая блокада Катара
    Из опубликованных сайтом WikiLeaks писем экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон следует, что Катар и СА оказывали финансовую и материально-техническую поддержку террористам "Исламского государства".
    WikiLeaks
    WikiLeaks опубликовал очередную порцию документов ЦРУ о кибершпионаже
    03:06 02.06.2017
    93
    Очередная публикация описывает проект, обозначенный ЦРУ как "Пандемия". Программа позволяет "заражать" компьютеры удаленных пользователей в процессе передачи файлов внутри локальной сети.
    WikiLeaks
    Ассанж: WikiLeaks продолжит публиковать документы
    19:30 19.05.2017
    122
    Джулиан Ассанж назвал "важной победой" недавнее освобождение одного из информаторов WikiLeaks Челси Мэннинг, которая была помилована бывшим президентом Бараком Обамой и на днях вышла на свободу.
    Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж
    Ассанж: не прощу и не забуду клевету и 7-летнее заключение
    16:28 19.05.2017
    629
    По словам основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, он находился в заключении на протяжении семи лет без предъявления обвинений, а в это время его имя порочили.
    Рядовой Брэдли Мэннинг, осужденный на 35 лет
    Информатор WikiLeaks, сменивший пол, вышел на свободу
    15:10 17.05.2017
    227
    Мужчина, который до смены пола был известен как Брэдли Мэннинг, передал WikiLeaks около 700 тысяч секретных документов, касавшихся военных операций США в Ираке и Афганистане.
    Сайт WikiLeaks
    WikiLeaks опубликовал новые конфиденциальные документы ЦРУ
    07:13 13.05.2017
    458
    Редакция сайта рассказала сразу о двух инструментах кибершпионажа, используемых ведомством. Первый из опубликованных в пятницу пакетов документов касается так называемого механизма "После полуночи".
    Макрон в ходе дебатов 3 мая 2017
    WikiLeaks нашла "российский след" в утечке писем штаба Макрона
    05:52 07.05.2017
    394Макрон - новый президент Франции
    Wikileaks указывает, что имя сотрудника подрядной компании российского правительства "Эврика" появляется девять раз в данных по просочившемуся архиву xls_cendric.rar.
    Макрон в ходе дебатов 3 мая 2017
    WikiLeaks сообщает о большой утечке электронных писем штаба Макрона
    00:46 06.05.2017
    218Макрон - новый президент Франции
    Утечка произошла слишком поздно, чтобы повлиять на выборы. В настоящий момент сотрудники WikiLeaks проверяют некоторые части попавших в сеть данных.
    Майкл Помпео
    ЦРУ обвинило РФ в распространении похищенных данных через WikiLeaks
    06:25 14.04.2017
    386
    Директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что в январе этого года разведывательное сообщество США установило, что "российская военная разведка ГРУ использовала WikiLeaks, чтобы публиковать данные об американских жертвах хакерских атак".
    Ангела Меркель
    WikiLeaks может опубликовать данные о слежке ЦРУ за Меркель
    07:23 14.03.2017
    161
    На прошлой неделе WikiLeaks опубликовал более 8,7 тысячи документов, хранившихся во внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли.
    WikiLeaks
    Старший брат наблюдает за тобой: проверено WikiLeaks
    09:39 10.03.2017
    337
    Наблюдений подобного рода не избежать, потому что в любых соцсетях или операционных системах, будь то Facebook, Apple или Windows, есть лазейки, куда способно проникнуть ЦРУ, заявляет эксперт из Китая.
    Wikileaks
    ЦРУ и данные WikiLeaks: где правда, что – вымысел?
    08:09 10.03.2017
    460
    У ЦРУ есть программа, благодаря которой они перехватывают программы-шпионы всех остальных стран, будь то Китай, Россия, Украина, Франция, заявляет немецкий эксперт.
    Джулиан Ассанж
    ЦРУ не считает Ассанжа "оплотом истины и честности"
    19:47 09.03.2017
    72
    Представитель ЦРУ Джонатан Лю отметил, что основатель разоблачительного сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж, опубликовавший секретные документы ЦРУ, не является честным.
    Пресс-конференция Джулиана Ассанжа в связи с публикациями утечек из ЦРУ. Видео
    Пресс-конференция Джулиана Ассанжа в связи с публикациями утечек из ЦРУ 
    19:04 09.03.2017
    248Скандал вокруг Сноудена и "утечки" о деятельности спецслужб США
    Организация WikiLeaks предоставит IT-компаниям эксклюзивный доступ к сведениям о хакерских инструментах ЦРУ, которые оказались в распоряжении сайта, заявил создатель организации Джулиан Ассанж.
    Сайт WikiLeaks
    WikiLeaks опубликовал документы о "хакерском потенциале ЦРУ"
    07:37 09.03.2017
    15582
    В подборке документов рассказывается о масштабах и направлении глобальной секретной хакерской программы ЦРУ, ее арсенале вредоносного программного обеспечения и десятках уязвимостей "нулевого дня".
    Дональд Трамп
    Трамп крайне обеспокоен утечками данных в Wikileaks – Белый дом
    21:40 08.03.2017
    350Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    Любой, кто допускает утечки секретной информации, будет привлечен к ответственности по всей строгости закона, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
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    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Президент Литвы Даля Грибаускайте
    Грибаускайте и не только. В Литве рассекретили часть списка агентов КГБ
    07:25 28.02.2018
    3025
    В Литве газета Respublika взорвала информационную бомбу. Главный редактор газеты опубликовал список бывших сотрудников литовского КГБ, среди которых нынешний президент Литвы Даля Грибаускайте, премьер Саулюс Сквернялис и много других известных политиков.
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