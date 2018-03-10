В Литве газета Respublika взорвала информационную бомбу. Главный редактор газеты опубликовал список бывших сотрудников литовского КГБ, среди которых нынешний президент Литвы Даля Грибаускайте, премьер Саулюс Сквернялис и много других известных политиков.
Директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что в январе этого года разведывательное сообщество США установило, что "российская военная разведка ГРУ использовала WikiLeaks, чтобы публиковать данные об американских жертвах хакерских атак".
Наблюдений подобного рода не избежать, потому что в любых соцсетях или операционных системах, будь то Facebook, Apple или Windows, есть лазейки, куда способно проникнуть ЦРУ, заявляет эксперт из Китая.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В Литве газета Respublika взорвала информационную бомбу. Главный редактор газеты опубликовал список бывших сотрудников литовского КГБ, среди которых нынешний президент Литвы Даля Грибаускайте, премьер Саулюс Сквернялис и много других известных политиков.