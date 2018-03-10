Директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что в январе этого года разведывательное сообщество США установило, что "российская военная разведка ГРУ использовала WikiLeaks, чтобы публиковать данные об американских жертвах хакерских атак".
Согласно докладу ЦРУ, ФБР и АНБ США, российская военная разведка – главное разведывательное управление Генштаба или ГРУ – использовала личность Guccifer 2.0 и DCLeaks.com, чтобы обнародовать данные американских жертв хакерских атак.
Мониторинговая миссия Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обнародовала третий доклад, посвященный ситуации в Украине. В докладе идет речь и о трагических событиях 2 мая в Одессе.
В Минобороны РФ с иронией прокомментировали распространенную СБУ аудиозапись якобы переговоров сотрудников главного разведуправления (ГРУ) Генштаба России в Славянске и пожелали учить матчасть и наставление по разведке.
ГРУ ожидает усиления влияния талибов в Афганистане по мере сокращения группировки иностранных войск в этой стране. По плану, войска международной коалиции должна покинуть Афганистан до конца 2014 года.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".