наверх
10.03.201805:09
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Главное разведывательное управление РФ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Вирус Petya
    ЦРУ утверждает, что за созданием вируса NotPetya стоят россияне - СМИ
    14:12 13.01.2018
    217Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    По данным источников Washington Post, ЦРУ в ноябре прошлого года выпустило доклад под грифом "совершенно секретно", в котором утверждало о причастности российского ГРУ к созданию вируса.
    Майкл Помпео
    ЦРУ обвинило РФ в распространении похищенных данных через WikiLeaks
    06:25 14.04.2017
    386
    Директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что в январе этого года разведывательное сообщество США установило, что "российская военная разведка ГРУ использовала WikiLeaks, чтобы публиковать данные об американских жертвах хакерских атак".
    Хакеры
    Разведка США обвинила ГРУ РФ в связях с хакером Guccifer и DCLeaks.com
    23:57 06.01.2017
    397США - Россия: санкции преткновения
    Согласно докладу ЦРУ, ФБР и АНБ США, российская военная разведка – главное разведывательное управление Генштаба или ГРУ – использовала личность Guccifer 2.0 и DCLeaks.com, чтобы обнародовать данные американских жертв хакерских атак.
    Игорь Сергун. Архивное фото
    Игорь Сергун. Справка
    17:59 04.01.2016
    599
    Начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба ВС РФ Игорь Сергун скончался 3 января. Президент России выразил соболезнования его родным и близким.
    Тактико-строевые занятия украинских военных в зоне АТО
    Хроника 26 мая: стратегия нацбезопасности, дело на сотрудников ГРУ РФ
    09:26 27.05.2015
    440Донбасс. Замороженный конфликт
    Во вторник, 26 мая, президент Петр Порошенко утвердил Стратегию национальной безопасности Украины, в этот же день он назначил 7 глав военно-гражданских администраций.
    Беспорядки в Одессе. Архивное фото
    ООН, ГРУ, Одесса и трудности перевода
    13:50 20.06.2014
    1884Столкновения в Одессе
    Мониторинговая миссия Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обнародовала третий доклад, посвященный ситуации в Украине. В докладе идет речь и о трагических событиях 2 мая в Одессе.
    Задержание
    Как "охотники за головами" поймали 25 ГРУшников и 11 "сепаратистов"
    09:09 25.04.2014
    184Протесты и захват зданий на юго-востоке Украины
    Вероятнее всего, никаких сданных "голов" и десятитысячных гонораров за них не существует, как и и офицеров российского ГРУ, захваченных не территории Украины, считает Андрей Ваджра.
    Ситуация в Славянске
    В Минобороны РФ поиронизировали над записью переговоров "группы ГРУ"
    19:47 14.04.2014
    57Отношения Украины и России
    В Минобороны РФ с иронией прокомментировали распространенную СБУ аудиозапись якобы переговоров сотрудников главного разведуправления (ГРУ) Генштаба России в Славянске и пожелали учить матчасть и наставление по разведке.
    Панорама Демократической Республики Афганистан
    Разведка РФ ожидает усиления влияния талибов в Афганистане
    15:37 23.05.2013
    3
    ГРУ ожидает усиления влияния талибов в Афганистане по мере сокращения группировки иностранных войск в этой стране. По плану, войска международной коалиции должна покинуть Афганистан до конца 2014 года.
    Ситуация в Сирии
    Действия радикалов в Сирии грозят распадом страны, считает разведка РФ
    14:43 23.05.2013
    6
    Радикальные группировки в Сирии продолжат навязывать свои условия формирования государственной системы, что грозит распадом страны, считает начальник ГРУ генерал-лейтенант Игорь Сергун.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Все теги

    Организации