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    Михаил Лабутин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Арсен Аваков
    Экс-гендиректор "Укрспирта" готовил покушение на Авакова - ГПУ
    20:04 25.01.2018
    221Криминальные войны в Украине
    По словам пресс-секретаря генерального прокурора Ларисы Сарган, участники преступной организации планировали совершение умышленных убийств лиц, среди которых и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
    Тактико-строевые занятия украинских военных в зоне АТО
    Хроника 26 мая: стратегия нацбезопасности, дело на сотрудников ГРУ РФ
    09:26 27.05.2015
    440Донбасс. Замороженный конфликт
    Во вторник, 26 мая, президент Петр Порошенко утвердил Стратегию национальной безопасности Украины, в этот же день он назначил 7 глав военно-гражданских администраций.
    Николай Лабутин (справа)
    ГПУ: экс-директор и бухгалтер "Укрспирта" объявлены в международный розыск
    14:54 26.05.2015
    325Дело Ефремова. Первый пошел?
    В настоящее время прокурорами осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении руководства государственного предприятия "Укрспирт", которое, по данным ГПУ, уклонилось от уплаты налогов на сумму более 150 млн гривен.
    Сергей Мельничук. Архивное фото
    ГПУ заподозрила Мельничука в причастности к похищению директора "Укрспирта"
    14:08 30.03.2015
    861Дело Ефремова. Первый пошел?
    Генеральная прокуратура Украины сообщает, что в настоящее время решается вопрос о привлечении Мельничука к уголовной ответственности и снятии депутатской неприкосновенности.
    Бойцы Азова, Айдара, Днепра и Донбасса провели пикет у АП в Киеве
    Бойцы "Айдара" атакуют
    19:55 23.12.2014
    3147Резкое обострение криминальной обстановки в Украине.
    За бойцами батальона территориальной обороны "Айдар" со дня его создания тянется дурная слава. И не мудрено, так как его бойцы то и дело попадают в разные истории.
    Николай Лабутин (справа)
    Главу "Укрспирта" уволили с должности
    11:43 22.12.2014
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    Павленко назначил На должность и.о. гендиректора предприятия назначен заместитель Лабутина Виктор Панков.
    Николай Лабутин (справа)
    Главу "Укрспирта" вывезли из больницы бойцы "Айдара"
    20:51 19.12.2014
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    "Укрспирт" заявил, что глава госпредприятия Михаил Лабутин был вывезен из больницы в центре Киева бойцами батальона "Айдар". Лабутин находится под следствием в связи с растратой и уклонением от налогов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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