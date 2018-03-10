По словам пресс-секретаря генерального прокурора Ларисы Сарган, участники преступной организации планировали совершение умышленных убийств лиц, среди которых и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
В настоящее время прокурорами осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении руководства государственного предприятия "Укрспирт", которое, по данным ГПУ, уклонилось от уплаты налогов на сумму более 150 млн гривен.
"Укрспирт" заявил, что глава госпредприятия Михаил Лабутин был вывезен из больницы в центре Киева бойцами батальона "Айдар". Лабутин находится под следствием в связи с растратой и уклонением от налогов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".