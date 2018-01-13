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    В мире

    ЦРУ утверждает, что за созданием вируса NotPetya стоят россияне - СМИ

    Тема:

    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (159)

    (обновлено: )11405
    По данным источников Washington Post, ЦРУ в ноябре прошлого года выпустило доклад под грифом "совершенно секретно", в котором утверждало о причастности российского ГРУ к созданию вируса.
    Вирус Petya
    Zillya!

    КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Издание Washington Post со ссылкой на источники в разведывательных органах США утверждает, что вирус NotPetya якобы мог быть создан специалистами российского Главного разведывательного управления.

    Petya идет в атаку: цифры и факты. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Petya идет в атаку: первые цифры и факты

    "ЦРУ утверждает, что за прошлогодней атакой на украинские компьютеры стоят российские военные хакеры, это было попыткой подорвать финансовую систему страны (Украины — ред.)", — пишет Washington Post.

    По данным источников газеты, ЦРУ в ноябре прошлого года выпустило доклад под грифом "совершенно секретно", в котором утверждало о причастности ГРУ к созданию вируса. Как сообщается, хакеры использовали так называемую тактику "watering hole" (досл. — "водопой" — ред.), при которой заражается сайт, часто посещаемый сотрудниками того или иного предприятия.

    Источники Washington Post утверждают, что к созданию NotPetya также причастен Центр специальных разработок Минобороны РФ. По данным газеты, американское разведуправление пока никак не прокомментировало данную ситуацию.

    Летом 2017 года вирус-вымогатель NotPetya поразил IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

    Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что были изъяты сервера, на которых якобы есть "следы воздействия киберпреступников с источниками из РФ".

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал данные обвинения абсурдными.

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