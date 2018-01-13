ЦРУ утверждает, что за созданием вируса NotPetya стоят россияне - СМИ

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Издание Washington Post со ссылкой на источники в разведывательных органах США утверждает, что вирус NotPetya якобы мог быть создан специалистами российского Главного разведывательного управления.

"ЦРУ утверждает, что за прошлогодней атакой на украинские компьютеры стоят российские военные хакеры, это было попыткой подорвать финансовую систему страны (Украины — ред.)", — пишет Washington Post.

По данным источников газеты, ЦРУ в ноябре прошлого года выпустило доклад под грифом "совершенно секретно", в котором утверждало о причастности ГРУ к созданию вируса. Как сообщается, хакеры использовали так называемую тактику "watering hole" (досл. — "водопой" — ред.), при которой заражается сайт, часто посещаемый сотрудниками того или иного предприятия.

Источники Washington Post утверждают, что к созданию NotPetya также причастен Центр специальных разработок Минобороны РФ. По данным газеты, американское разведуправление пока никак не прокомментировало данную ситуацию.

Летом 2017 года вирус-вымогатель NotPetya поразил IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что были изъяты сервера, на которых якобы есть "следы воздействия киберпреступников с источниками из РФ".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал данные обвинения абсурдными.