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    Общество

    Аваков, обвинив РФ, заявил о прекращении второго этапа кибератаки Petya

    Тема:

    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (103)

    (обновлено: )20
    По словам главы МВД Арсена Авакова, накануне днем киберполиция заблокировала рассылку и активацию вируса с серверов информационной системы М.Е. Doc.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Специальные агенты Департамента киберполиции вместе со специалистами СБУ и городской прокуратуры прекратили второй этап кибератаки Petya, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

    "Пик атаки планировался на 16.00 (вторника, 4 июля — Ред.). Стартовала атака в 13.40. До 15.00 киберполиция заблокировала рассылку и активацию вируса с серверов информационной системы М.Е. Doc", — написал Аваков на своей странице в Facebook.

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    "Атака была остановлена. Сервера изъяты, вместе со следами воздействия киберпреступников с очевидными источниками с Российской Федерации. Спасибо спецагентам за службу!" — добавил министр. 

    Facebook Арсена Авакова
    Комментарий Арсена Авакова о кибератаке

    Глобальная атака вируса-вымогателя Petya во вторник, 27 июня, поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

    Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Как компьютерный вирус чуть не обвалил украинскую экономику

    Вирус блокировал компьютеры и требовал 300 долларов в биткоинах. Атака началась около 11.00. Способ распространения в локальной сети аналогичен вирусу WannaCry. По данным СМИ, на 18:00 биткоин-кошелек, который был указан для перевода средств вымогателям, получил девять переводов, с учетом комиссии за переводы пострадавшие перевели хакерам порядка 2,7 тысячи долларов.

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    По данным антивирусной компании ESET, атака началась с Украины, которая больше других стран пострадала от нее. Согласно рейтингу компании по странам, пострадавшим от вируса, на втором месте после Украины — Италия, а на третьем — Израиль. В первую десятку также вошли Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия. СБУ заявила, что к вирусу Petya.A причастны спецслужбы РФ

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