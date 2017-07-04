Киберполиция расследует причастность M.E.Doс к кибератаке, изъяты серверы

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Киберполиция Украины расследует причастность компании "M.E.Doс" к хакерской атаке на минувшей неделе, заявил начальник департамента киберполиции Сергей Демедюк.

"Они (компания "M.E.Doс" — ред.) знали об этом. Различные антивирусные компании неоднократно предупреждали их. За эту халатность людям придется нести уголовную ответственность", — заявил Демедюк в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс.

По его словам, полиция конфисковала серверы M.E.DOC.

Ранее "M.E.Doс" заявила, что ее программа не имеет отношения к хакерской атаке, отметив, что компания сама подверглась заражению и привлекла правоохранителей и экспертов Cisco Ukraine для разбирательств.

Глобальная атака вируса-вымогателя 27 июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов. Киберполиция Украины заявила, что атака вируса-вымогателя произошла посредством программы "M.E.doc". По заявлению представителей украинской власти и специалистов по компьютерной безопасности, изначальным источником распространения компьютерного вируса Petya стали программные обновления, рассылаемые компанией M.E.DOC. Эта фирма является разработчиком самой популярной в Украине программы по налоговому администрированию.

Согласно первым сообщениям, активированный злоумышленниками вирус-шифровальщик был отнесен к уже известному семейству вымогателей Petya, однако позднее выяснилось, что речь идет о новом семействе вредоносного ПО с существенно отличающейся функциональностью. "Лаборатория Касперского" окрестила новый вирус ExPetr.

По данным МВД Украины, полиция получила более 1,5 тысячи сообщений о хакерских атаках, возбуждено более 60 уголовных дел. Киберполиция совместно с ведущими специалистами украинских IT-компаний и зарубежных организаций (Европол, Cisco) работают над преодолением последствий вирусной атаки.