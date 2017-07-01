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    Россия

    В РФ ответили на обвинения СБУ в связи России с вирусом Petya

    Тема:

    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (87)

    (обновлено: )2410
    Член комитета Госдумы по информационной политике уверен, что выводы СБУ ни на чем не основаны, "как и большинство выводов, которые делает правительство Порошенко".
    Вирус-вымогатель Petya
    РИА Новости

    КИЕВ, 1 июл – РИА Новости Украина. Член комитета Госдумы по информационной политике Вадим Деньгин назвал фейком обвинения Службы безопасности Украины в причастности России к атаке вируса-вымогателя Petya, сообщает РИА Новости.

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    "Они ищут в России любую уловку, любую делают пакость для того, чтобы каким-то образом все списать на Российскую Федерацию… Они пытаются создать сами какой-то фейк, а потом опять выдают за ту ситуацию. В России вот делать нам больше нечего, как атаковать Украину, не великий народ Украины, а великий режим (Петра) Порошенко", — сказал Деньгин РИА Новости.

    Депутат при этом уверен, что выводы СБУ ни на чем не основаны, "как и большинство выводов, которые делает правительство Порошенко". "Я думаю, что вообще никак не надо реагировать. Еще раз — караван дальше идет, собака лает", — считает депутат.

    Глобальная атака вируса-вымогателя Petya во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину, а также российские компании. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов. СБУ заявила, что к атаке вируса-вымогателя причастны спецслужбы России.

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