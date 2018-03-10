Представитель Intesa Sanpaolo Антонио Фаллико сообщил, что украинская "дочка" итальянской банковской группы - "Правэкс-банк" - убыточна. По его словам, пока что Intesa не собирается закрывать свою "дочку" в Украине.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".