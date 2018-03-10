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    Правэкс-банк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Отделение Правэкс-банка. Архивное фото
    Владелец "Правэкс-банка" о возможности его закрытия: ждем лучших времен
    16:48 11.04.2017
    1424Уход российских банков из Украины
    Представитель Intesa Sanpaolo Антонио Фаллико сообщил, что украинская "дочка" итальянской банковской группы - "Правэкс-банк" - убыточна. По его словам, пока что Intesa не собирается закрывать свою "дочку" в Украине.
    Тактико-строевые занятия украинских военных в зоне АТО
    Хроника 26 мая: стратегия нацбезопасности, дело на сотрудников ГРУ РФ
    09:26 27.05.2015
    440Донбасс. Замороженный конфликт
    Во вторник, 26 мая, президент Петр Порошенко утвердил Стратегию национальной безопасности Украины, в этот же день он назначил 7 глав военно-гражданских администраций.
    На месте ограбления Правэкс-банка в Киеве
    СМИ: в Киеве совершено вооруженное ограбление банка
    13:45 26.05.2015
    1523Криминализация украинского общества.
    На месте происшествия работают экстренные службы, милиция разыскивает преступника. По данным СМИ, ограблен "Правэкс-банк" на улице Васильковской в столице.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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