Представитель Intesa Sanpaolo Антонио Фаллико сообщил, что украинская "дочка" итальянской банковской группы - "Правэкс-банк" - убыточна. По его словам, пока что Intesa не собирается закрывать свою "дочку" в Украине.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.