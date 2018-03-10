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    eBay, Inc.

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Взрыв в Нью-Йорке
    Взрывы в Нью-Йорке: подозреваемый купил компоненты для бомбы на eBay
    04:19 21.09.2016
    71Взрывы в Нью-Йорке и Нью-Джерси
    Прокуратура США во вторник предъявила обвинения подозреваемому Ахмад-хану Рахами в использовании оружия массового поражения и осуществлении взрывов в общественных местах.
    eBay
    eBay внимательно следит за развитием ситуации между США и Россией
    23:30 11.04.2014
    220Санкции в отношении России_2014
    "Мы продолжим внимательно следить за политической ситуацией", - ответили в компании в ответ на просьбу прокомментировать возможное введение экономических санкций в отношении России и их последствия для деятельности eBay в РФ.
    Apple iPhone 5
    eBay отменил аукцион по продаже iPhone с Flappy Bird за $100 тыс
    12:07 11.02.2014
    26
    Игра Flappy Bird с простой пиксельной графикой и незамысловатой задачей стала сенсацией рынка приложений последних двух недель, выйдя на первые позиции в глобальных рейтингах Apple App Store и Google Play.
    eBay
    eBay остановила скандальные торги вещами, связанными с Холокостом
    10:51 03.11.2013
    5
    Крупнейшая интернет-площадка аукционов eBay закрыла торги, на которых продавались 30 предметов, связанных с Холокостом, и извинилась перед всеми, кто был возмущен подобными торгами.
    Страница сайта WikiLeaks
    Сервер, где хранились данные Wikileaks, выставлен на аукцион eBay
    17:18 04.09.2013
    15
    Сервер Dell Poweredge R410 управляется хостинг-провайдер Bahnhof в Швеции. "Это реальный физический веб-сервер с жесткими дисками, материнскими платами и всем остальным. Его можно подключить и использовать моментально.
    eBay
    Онлайн-аукцион eBay снял с продажи лот "страна Россия"
    17:48 26.03.2013
    50
    Ранее ряд российских СМИ сообщил о том, что пользователь из РФ выставил страну в виде лота "country Russia" на онлайн-аукцион. Стартовая цена лота составляла 0,01 доллара
    eBay
    Британский фермер вычислил обворовавшего его преступника через eBay
    22:01 01.02.2013
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    Всего, по данным следствия, 27-летний Кристофер Тейлор (Christopher Taylor) совершил 15 грабежей. По решению суда, любитель интернет-аукционов проведет за решеткой 13 месяцев.
    Лауреат Нобелевской премии физик Альберт Эйнштейн
    Неизвестный предложил на eBay более $3 млн за письмо Эйнштейна
    11:13 19.10.2012
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    Торги, на которых было представлено письмо Альберта Эйнштейна, завершились в пятницу на сайте интернет-аукциона eBay, максимальная ставка составила 3 миллиона 100 долларов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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