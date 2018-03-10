"Мы продолжим внимательно следить за политической ситуацией", - ответили в компании в ответ на просьбу прокомментировать возможное введение экономических санкций в отношении России и их последствия для деятельности eBay в РФ.
Игра Flappy Bird с простой пиксельной графикой и незамысловатой задачей стала сенсацией рынка приложений последних двух недель, выйдя на первые позиции в глобальных рейтингах Apple App Store и Google Play.
Сервер Dell Poweredge R410 управляется хостинг-провайдер Bahnhof в Швеции. "Это реальный физический веб-сервер с жесткими дисками, материнскими платами и всем остальным. Его можно подключить и использовать моментально.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".