Грибаускайте и не только. В Литве рассекретили часть списка агентов КГБ

РИА Новости Украина

Автор материала — Александр Липовец

В Литве взорвалась информационная бомба, которую уже сравнили с публикациями секретных документов американских спецслужб Джулианом Ассанжем на знаменитом портале WikiLeaks. Главный редактор и владелец газеты "Республика" (Respublika) Витас Томкус начал публиковать совершенно секретные списки сексотов (секретных сотрудников) литовского КГБ, которые признались в этом во время процедуры люстрации, пишет Sputnik Литва.

Даля Грибаускайте, Витаутас Ландсбергис и другие

На 18-ти страницах восьмого номера бумажной версии еженедельника Respublika Витас Томкус напечатал первую часть списка, которому решением Сейма Литвы летом 2015 года был присвоен гриф "совершенно секретно" на последующие 75 лет.

Сам же список из 1589 человек, добровольно признавшихся в сотрудничестве с КГБ ЛССР, берет начало с первых дней независимости Литвы — 1991 года. Созданная тогда Государственная люстрационная комиссия все последующие годы принимала покаяния и выдавала признавшимся индульгенции – обещания, что их имена никогда не станут известны широкой общественности.

Всего же, по самым скромным оценкам самих членов люстрационной комиссии, за полвека "советской оккупации" сотрудничеством с чекистами свое имя замарали более 118 тысяч граждан Литвы.

Но к 2015 году стало ясно, что в небольшом списке признавшихся бывших тайных агентов КГБ масса имен и фамилий, которые заседают в Сейме, правительстве и президентском дворце, ворочают миллиардами евро литовской экономики.

Тут и нынешний президент Литвы Даля Грибаускайте, и "первый фактический руководитель Литвы" Витаутас Ландсбергис, и премьер-министр Саулюс Сквернялис и много-много самых известных политиков (экс-президентов, экс-премьеров, экс-министров, экс-спикеров), крупных бизнесменов и известных служителей Мельпомены. В скандальном списке и вся верхушка двух крупнейших политических партий — консерваторов и соцдемов, которые 25 лет безраздельно правили Литвой в своих меркантильных интересах.

Естественно, что простой народ, прочитав подобный список, будет, мягко говоря, удивлен и недоволен. Поэтому было решено, что срок грифа секретности данного списка, который истекал к 2016 году, нужно продлить еще на 75 лет. По крайней мере, пока живы его "герои".

Примечательно, что проект закона об этом был внесен на рассмотрение Сейма тогдашним министром внутренних дел Литвы Саулюсом Сквернялисом — нынешним премьером и одним из самых реальных кандидатов в президенты Литвы на будущих выборах весной 2019 года.

Сам главный редактор и владелец издания Respublika Витас Томкус тоже в этом списке. Свою фамилию в публикуемом списке он разместил рядом с фамилией патриарха Витаутаса Ландсбергиса.

Странности и вопросы

Первая часть скандального списка, по заявлению Томкуса, публикуется только в газетном варианте. В электронном виде в интернете она не появится. Поэтому кто хочет поискать в списке знакомые фамилии, должен купить газету за один евро. Бизнес есть бизнес.

А вот к самой публикации у читателей уже накопилось немало вопросов. Почему основная масса сексотов расположена в алфавитном порядке по именам, а выделенные жирным шрифтом имена и фамилии, как предполагается — самых известных личностей, нарушают этот алфавитный порядок?

SPUTNIK/Александр Липовец Фоторепродукция из газеты Respublika

Вызывает также сомнение само нахождение в списке некоторых личностей. Вот, к примеру, на 18-й странице номера в публикуемом списке простым курсивом есть имя Валдаса Адамкуса. Это что же такое получается? Всю свою сознательную жизнь будущий президент Литвы провел в США — и там он "работал" на КГБ?! Или его НКВД успел завербовать 18-летним юношей еще до бегства на Запад с отступавшими в 1944 году фашистами?

Но в публикации есть одна, спасительная для Томкуса, ремарка, напоминающая, что в мире существует много людей с одинаковыми именами и фамилиями. А значит, мог быть еще какой-то Валдас Адамкус, который своим сотрудничеством с КГБ, сам того не ведая, замарал светлое имя будущего президента Литвы, который всю свою жизнь боролся за независимость Родины из-за океана, из теплых американских кабинетов.

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Поэтому, дорогой любознательный читатель, если вдруг, почитывая за чашечкой кофе газету Respublika, ты обнаружишь в списке сексотов литовского КГБ уж больно известную фамилию, то вспомни об однофамильцах. Быть может, это и не депутаты Сейма и бывшие министры обороны Раса Юкнявичене и Юозас Олекас или экс-премьеры Андрюс Кубилюс и Альгирдас Буткявичюс, а их однофамильцы — простые доярки или каменщики на стройках, которые сообщали кагэбистам о рассказанных анекдотах про КПСС и лично товарища Брежнева.

SPUTNIK/Александр Липовец Фоторепродукция из газеты Respublika

Преступление и наказание

Номер газеты Respublika с первой частью списка тайных агентов КГБ вышел в пятницу 23 февраля 2018 года. Следующую часть Витас Томкус обещал опубликовать в следующем номере 3 марта. Однако уже сейчас многие читатели сомневаются, что продолжение последует. Ведь Витас Томкус нарушил закон и нанес невосполнимый ущерб государственной безопасности. А за это ему светит уголовная ответственность с огромным сроком заключения в перспективе.

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К ответственности может быть привлечено и издательство, которое решится напечатать продолжение списка-пасквиля. У всех еще есть время одуматься и покаяться. До пятницы… А у азартных читателей есть время, чтобы сделать ставки на тотализаторе — выйдет или не выйдет девятый номер еженедельника с обещанным продолжением списка сексотов КГБ.

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