The Conversation: Украина все еще на краю пропасти

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"С тех пор как в 2014 году Украину начали разрывать на части протесты и сепаратизм…, ей очень трудно сохранить контроль над своим будущим. Эти трудности далеки от завершения. Подписано не менее четырех мирных соглашений: два Минских соглашения, так называемое Киевское соглашение и Женевская декларация", — пишут Стефан Вулф — профессор международной безопасности из Бирмингемского университета и профессор международных отношений Татьяна Маляренко в статье для австралийского ресурса The Conversation.

"Но даже после всей этой проведенной работы конфликт в основе своей не урегулирован, а шансы на пятое соглашение, или хотя бы на подтверждение обязательств по действующим соглашениям угасают с каждым днем на фоне усиливающейся дипломатической напряженности. Это хуже, чем тупиковая ситуация: несмотря на все попытки достичь договоренности, Украине по-прежнему грозит вполне реальная опасность сползания к насилию", — продолжают авторы публикации.

"Подписанное три года назад соглашение о прекращении огня нарушается почти ежедневно. Более двух миллионов вынужденно перемещенных лиц продолжают страдать на территории Украины и за ее пределами, особенно в России. Проекты конституционной реформы и реформы органов власти, призванные решить проблемы страны, погрязли в болоте коррупции, непрозрачности и народного разочарования", — говорится в статье.

"Ситуация усугубляется тем, что обе стороны украинского конфликта внутренне расколоты. Восточные сепаратисты не являются какой-то единой силой, что стало очевидно на примере неудавшегося переворота в Луганске в ноябре 2017 года. Да и в рядах политической элиты в Киеве нет единого мнения относительно того, что делать с этим конфликтом. В данный момент верх берут те, кто хочет отрезать контролируемые сепаратистами и, возможно, оккупированные Россией территории на востоке. Это стало особенно очевидно с принятием украинским парламентом 18 января 2018 года закона номер 7163, который противоречит международным обязательствам Украины в рамках четвертой Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Вдобавок ко всему там активно действуют многочисленные внешние силы", — пишут Вулф и Маляренко.

"Ситуация в Украине является "смешанным" конфликтом, в котором на местном, национальном, региональном и общемировом уровне участвуют многочисленные силы, структуры и прочие факторы. В конфликте киевских властей с сепаратистами на востоке Украины в разные моменты участвовали проукраинские боевики, а на стороне сепаратистов "маленькие зеленые человечки" и "отпускники" из России", — продолжают авторы публикации.

"Такой конфликт как в Украине, в который "проникают" внешние силы, становится еще сложнее и запутаннее, если эти силы настраиваются друг против друга, отстаивая собственные интересы. Многие готовы эксплуатировать и разжигать местные противоречия и умело пользуются своим участием в конфликте, чтобы торговаться с другими игроками местного, регионального или глобального уровня", — говорится в статье.

"Таким образом, локальный украинский конфликт превратился в очередную арену, на которой могут разгореться региональные и глобальные конфликты. На этом фоне мы можем "воспользоваться" прежними усилиями по урегулированию конфликта на востоке Украины в качестве бинокля, позволяющего заглянуть в будущее", — пишут Вулф и Маляренко.

Назад к исходной точке

"В ходе недавних исследований, в основу которых была положена обширная работа на местах, многочисленные интервью и опросы целевых групп, мы выяснили, что ни Россия, ни Запад не идут ни на какие уступки по Донбассу, и вряд ли сделают это. Поэтому, пока Украина остается важной наградой для обеих сторон в этом оспариваемом регионе, неспокойное статус-кво там будет сохраняться", — продолжают авторы статьи.

"Предположения о "большой сделке" между США и Россией по Крыму и по ряду других вопросов, включая Сирию, вряд ли к чему-то приведут. Пока обе страны и их союзники довольно успешно отделяют свое взаимодействие в различных областях от этих вопросов, сотрудничая в одном и соперничая в другом", — говорится в публикации.

"Минск-2 останется невыполнимым, по крайней мере, в своем политическом и конституционном измерении. Правительство в Киеве продемонстрировало свою неспособность (и нежелание) осуществлять значимые и последовательные реформы в интересах всех своих граждан, обслуживая только немногочисленный и влиятельный круг состоятельных лиц. У него нет ни политической воли, ни капитала, ни возможностей для выполнения большинства согласованных положений этого соглашения. А у сепаратистов на Донбассе нет никаких стимулов для урегулирования, так как оно обещает им гораздо меньше того, что они имеют сейчас", — пишут авторы.

"В Украине и конфликтующие между собой стороны, и их внешние союзники стремятся закрепить такую ситуацию, которая обеспечивает им хотя бы какой-то контроль над частью страны и не дает ей полностью уйти на орбиту России или Запада. Такой подход в данный момент удерживает Украину от сползания в полномасштабный конфликт, и поэтому он является "успешным", несмотря на свою неустойчивость и недолговечность", — полагают авторы статьи.

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"Но настоящие проблемы гораздо глубже, и они мешают этой стратегии приносить реальный результат. Складывающаяся в Украине динамика является результатом трех взаимосвязанных факторов: чрезмерная самоуверенность Запада после окончания холодной войны, усиливающаяся решимость России снова утвердиться в качестве мировой сверхдержавы, а также неспособность и нежелание Украины реформироваться и укреплять свои хрупкие институты, что помогает изолировать их от внешнего вмешательства. После окончания холодной войны прошло почти 30 лет, а мы, похоже, вернулись к исходной точке. И опять тяжкое бремя геополитической конфронтации ляжет на плечи людей, живущих по обе стороны линии фронта", — отмечается в публикации.