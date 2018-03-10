По словам директора ЦРУ Джона Бреннана, если бы тогда в США знали, что знают теперь о том, что ИГ удалось сделать с точки зрения такого взрывного роста в Ираке, а потом прорости в Сирии, Америка не проводила бы тот же курс.
Джон Бреннан отметил, что "чрезвычайно важно для стабильности в мире, как и для России и США, чтобы отношения были лучше". При этом директор ЦРУ отметил, что нет причин говорить о начале новой холодной войны.
Трамп в ходе своих публичных выступлений и интервью неоднократно говорил, что было бы неплохо, если бы РФ и США "поладили". Избранный президент Америки говорил, что рассчитывает на "очень, очень хорошие отношения с Путиным, Россией".
По словам главы ЦРУ Джона Бреннана, расследовавшая теракт комиссия проверила все данные и пришла к твердому выводу о том, что у них нет свидетельств того, что правительство Саудовской Аравии предоставляло финансовую помощь "Аль-Каиде".
Как заявил Джон Бреннан, террористы пытаются спровоцировать конфликт между Западом и мусульманским миром. Заявление исламистов о том, что США пытаются взять под контроль их страны, далека от правды, подчеркнул он.
Опубликованные письма касаются таких тем, как отношения Ирана и США, проблемы работы американской разведки в период после "холодной войны" и трагедии 11 сентября 2001 года, а также вопрос о применении пыток в ходе допросов.
Директор ЦРУ США Джон Бреннан действительно приехал накануне в Киев и встречался с силовиками перед тем, как МВД Украины объявило о начале спецоперации против сторонников федерализации на востоке Украины.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".