131

По словам директора ЦРУ Джона Бреннана, если бы тогда в США знали, что знают теперь о том, что ИГ удалось сделать с точки зрения такого взрывного роста в Ираке, а потом прорости в Сирии, Америка не проводила бы тот же курс.