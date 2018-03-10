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    Джон Бреннан

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 18
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    Главой ЦРУ уходящей американской администрации Джон Бреннан
    Глава Нацразведки США Бреннан: Трамп пересек грань дозволенного
    19:44 17.01.2017
    951Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    По словам главы ЦРУ уходящей американской администрации Джона Бреннана, сравнение работы ЦРУ с подходами нацистской Германии – неуважение к тем разведчикам, которые погибли во Второй Мировой войне.
    Ситуация в Сирии. Архивное фото
    ЦРУ: активная поддержка США оппозиции в Сирии привела бы к худшему
    04:56 10.01.2017
    673Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По словам директора Центрального разведывательного управления США Джона Бреннана, сирийская оппозиция представляет собой "очень разнородную" смесь светских и экстремистских элементов.
    Иракские солдаты, захватившие флаг террористической организации ИГ. Архивное фото
    Вывод войск США из Ирака способствовал созданию ИГ - ЦРУ
    03:55 10.01.2017
    131Военная кампания против "Исламского государства"
    По словам директора ЦРУ Джона Бреннана, если бы тогда в США знали, что знают теперь о том, что ИГ удалось сделать с точки зрения такого взрывного роста в Ираке, а потом прорости в Сирии, Америка не проводила бы тот же курс.
    Директор ЦРУ США Джон Бреннан, архивное фото
    Директор ЦРУ надеется на улучшение отношений между США и РФ
    06:58 05.01.2017
    295США - Россия: санкции преткновения
    Джон Бреннан отметил, что "чрезвычайно важно для стабильности в мире, как и для России и США, чтобы отношения были лучше". При этом директор ЦРУ отметил, что нет причин говорить о начале новой холодной войны.
    Директор ЦРУ США Джон Бреннан. Архивное фото
    Директор ЦРУ: доклад разведки по кибератакам будет сфокусирован на РФ
    05:08 04.01.2017
    324США - Россия: санкции преткновения
    Директор ЦРУ Джон Бреннан отметил, что "была произведена полная оценка информации и предпринят анализ ряда сделанных разведывательным сообществом шагов".
    Директор ЦРУ США Джон Бреннан, архивное фото
    Глава ЦРУ посоветовал Трампу быть осторожным с обещаниями РФ
    23:03 30.11.2016
    212Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Трамп в ходе своих публичных выступлений и интервью неоднократно говорил, что было бы неплохо, если бы РФ и США "поладили". Избранный президент Америки говорил, что рассчитывает на "очень, очень хорошие отношения с Путиным, Россией".
    Директор ЦРУ США Джон Бреннан, архивное фото
    Глава ЦРУ сомневается, что Сирию удастся объединить
    03:34 30.07.2016
    153РФ и США: железный занавес
    Директор ЦРУ Джон Бреннан не знает, будет ли это некий тип конфедеративной структуры с различными конфессионными группами, управляющими своими частями страны.
    Место взрыва Всемирного Торгового центра в Нью-Йорке
    ЦРУ: доказательств причастности Саудовской Аравии к терактам 11 сентября нет
    04:30 12.06.2016
    88
    По словам главы ЦРУ Джона Бреннана, комиссия пришла к выводу об отсутствии доказательств, указывающих на то, что правительство Саудовской Аравии поддерживало теракты 11 сентября.
    Директор ЦРУ США Джон Бреннан. Архивное фото
    ЦРУ против публикации секретных документов по теракту 11 сентября
    01:14 02.05.2016
    189
    По словам главы ЦРУ Джона Бреннана, расследовавшая теракт комиссия проверила все данные и пришла к твердому выводу о том, что у них нет свидетельств того, что правительство Саудовской Аравии предоставляло финансовую помощь "Аль-Каиде".
    Теракт в Париже
    Разведка знала о возможности атак до терактов в Париже, заявили в ЦРУ
    03:51 15.02.2016
    492Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    По мнению Джона Бреннана, боевики террористической группировки "Исламское государство" имеют планы, к которым спецслужбы не могут получить полного доступа.
    Директор ЦРУ США Джон Бреннан. Архивное фото
    Террористы могут попытаться организовать атаки в США - директор ЦРУ
    03:12 15.02.2016
    53
    Как заявил Джон Бреннан, террористы пытаются спровоцировать конфликт между Западом и мусульманским миром. Заявление исламистов о том, что США пытаются взять под контроль их страны, далека от правды, подчеркнул он.
    Эмблема ЦРУ США
    Директор ЦРУ возмущен взломом его почты и освещением инцидента в СМИ
    16:21 27.10.2015
    209
    Как заявил директор ЦРУ Джон Бреннан, он также "обеспокоен" и "испытывает отвращение" в связи с тем, как СМИ освещали инцидент, связанный со взломом его электронной почты неизвестными хакерами.
    Страница сайта WikiLeaks
    WikiLeaks опубликовал переписку главы ЦРУ Джона Бреннана
    23:29 21.10.2015
    325
    Опубликованные письма касаются таких тем, как отношения Ирана и США, проблемы работы американской разведки в период после "холодной войны" и трагедии 11 сентября 2001 года, а также вопрос о применении пыток в ходе допросов.
    Флаг США
    Глава ЦРУ: США должны продолжать давление на РФ из-за Украины
    18:18 22.03.2015
    377Новые санкции в отношении России.
    Бреннан подчеркнул, что США "нужно продолжать оказывать давление на Путина, чтобы украинский народ и украинское правительство могли иметь мирное и безопасное будущее".
    Директор ЦРУ США Джон Бреннан, архивное фото
    Пытки террористов способствовали поимке Усамы бен Ладена - глава ЦРУ
    22:13 11.12.2014
    126Скандал вокруг Сноудена и "утечки" о деятельности спецслужб США
    Информация, которая была получена такими способами, была весьма полезна для нахождения бен Ладена, заявил руководитель ЦРУ Джон Бреннан.
    Эмблема ЦРУ США
    Ветераны ЦРУ разошлись во мнениях относительно визита Бреннана в Киев
    16:26 15.04.2014
    20Спецоперация на востоке Украины
    Ранее пресс-секретарь Белого дома Джей Карни подтвердил, что Бреннан в субботу посетил Киев и встречался с силовиками.
    Директор ЦРУ США Джон Бреннан, архивное фото
    Журналист из США считает логичным шагом визит главы ЦРУ в Украину
    11:57 14.04.2014
    12Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Американский журналист Джордж Мэпп считает абсолютно логичным шагом со стороны США организовать личный визит директора ЦРУ Джона Бреннана в Украину в контексте геополитической игры.
    Милиция
    Источник: глава ЦРУ действительно встречался в Киеве с силовиками
    16:51 13.04.2014
    20Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Директор ЦРУ США Джон Бреннан действительно приехал накануне в Киев и встречался с силовиками перед тем, как МВД Украины объявило о начале спецоперации против сторонников федерализации на востоке Украины.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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