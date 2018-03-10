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    санкции

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 191
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    Флаг Соединенных Штатов Америки
    Новые санкции США по российскому ТЭК и чиновникам Донбасса
    10:52 29.01.2018
    1519США - Россия: санкции преткновения
    В Москве расценили новые санкции как проявление борьбы США за свои геополитические интересы и дали понять, что примут ответные меры.
    Флаг Пакистана
    События в мире 5 января: Пакистан минус США, временный конец "Игры престолов"
    14:34 05.01.2018
    189
    Мировые СМИ в пятницу 5 января пишут об активной политике США в отношении Пакистана и Ирана, а также о временном затишье в производстве популярного сериала "Игры престолов".
    Рекс Тиллерсон и президент Петр Порошенко
    Порошенко от Тиллерсона нужны были три вещи
    16:15 06.11.2017
    2359
    4 ноября Петр Порошенко провел переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. И глава американской дипломатии не разочаровал украинского президента. Ну, почти не разочаровал.
    Вашингтон. Архивное фото
    О чем пишут в мире: новые санкции США, Трамп против СМИ
    11:57 23.08.2017
    187Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Мировые СМИ пишут о новом санкционном списке США, обвинениях Трампа а адрес СМИ, "возвращении" Франсуа Фийона, а также обсуждают экстази в форме головы американского президента.
    Встреча госсекретаря США Рекса Тиллерсона и президента Петра Порошенко
    Порошенко: я больше всех заинтересован в снятии санкций с России
    22:17 09.07.2017
    766Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш
    Как заявил Порошенко по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Киеве в воскресенье, "сложно найти человека, который был бы больше заинтересован в снятии санкций, чем украинский президент".
    Госсекретарь США Рэкс Тиллерсон в Киеве
    Госсекретарь США сообщил, сколько продлятся санкции в отношении России
    15:45 09.07.2017
    1300Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш
    Как заявил Тиллерсон на брифинге по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве в воскресенье, санкции будут оставаться до тех пор, "пока Россия не прекратит те действия, которые вызвали эти санкции".
    Максим Орешкин
    Россия подала иск в ВТО по санкциям Украины
    18:19 20.05.2017
    1105Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Как заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, российский запрос охватывает в общей сложности сотни элементов украинских нормативных актов и касается нарушений ряда базовых соглашений ВТО.
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
    Климкин: в пошаговом снятии санкций с России нет смысла
    15:43 05.02.2017
    808США - Россия: санкции преткновения
    По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, санкции являются "единственной чертой между добром и злом, миром и войной, которую в этой ситуации провел Евросоюз".
    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке в США
    Трамп заявил Тимошенко, что США не будут отменять санкции против России
    16:43 04.02.2017
    2813Крымский вопрос. Компенсация или война?
    Согласно информации, между Дональдом Трампом и Юлией Тимошенко была короткая беседа перед молитвенным завтраком во время фотосессии в четверг, 2 февраля.
    Флаги ЕС возле офиса Центрального европейского банка во Франкфуркте (Германия)
    Постпреды ЕС решили продлить санкции против граждан Украины и РФ – источник
    13:55 07.09.2016
    1974США - Россия: санкции преткновения
    Как заявил РИА Новости источник в ЕС, комитет постпредов Coreper подтвердил намерение Совета продлить на 6 месяцев ограничительные меры "в связи с действиями, направленными против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".
    Российский флаг
    Стало известно, когда ЕС примет решение о продлении санкций против РФ
    22:25 13.06.2016
    587Новые санкции в отношении России.
    Как сообщили дипломатические источники, соответствующее решение будет принято 21 июня и утверждено 24 июня на встрече глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза.
    Встреча президента РФ В.Путина с госсекретарем США Д.Керри
    РФ стоит перед выбором: выполнение минских соглашений или санкции - Керри
    16:13 13.03.2016
    1529Бойко, Ахметов и план Порошенко по Донбассу.
    О выборе России заявил госсекретарь США Джон Керри на выступлении по итогам встречи министров Париже, на которой обсуждались ситуация в Ливии, Сирии, Йемене и Украине.
    Раиса Богатырева. Архивное фото
    В ГПУ назвали объективным решение о снятии санкций ЕС с Богатыревой
    20:41 05.03.2016
    2157
    Как отметил прокурор ГПУ Владислав Куценко, уголовное производство в отношении Богатыревой в Украине не закрыто, происходит заочный процесс. С международного розыска она не снята.
    Елена Лукаш. Архивное фото
    Экс-министр юстиции обжалует продление санкций ЕС против нее
    17:08 05.03.2016
    277Задержания и повестки: Лукаш, Вилкул, Королевская...
    Как сообщил юрист Максим Райко, который будет представлять интересы Лукаш, после продления Советом ЕС санкций Еленой Лукаш принято решение об их оспаривании в суде ЕС в Люксембурге.
    Глава внешнеполитической службы Евросоюза Федерика Могерини
    Могерини: санкции в отношении России должны быть сохранены
    22:28 13.02.2016
    260Мюнхенская конференция по безопасности
    Президент Украины Петр Порошенко и представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини также обсудили ситуацию в Крыму. Президент призвал ЕС к активной защите крымских татар.
    Флаг Канады
    Канада сняла ограничения на финансовые операции с Ираном
    17:51 06.02.2016
    46Снятие санкций с Ирана
    Согласно информации, Канада сохранила ограничения в области экспорта товаров, услуг и технологий, связанных с ядерными разработками и созданием баллистических ракет.
    Федерика Могерини. Архивное фото
    ЕС не отменит санкции против РФ в обмен на сотрудничество по Сирии – Могерини
    20:42 20.12.2015
    1333Новые санкции в отношении России.
    По словам Федерики Могерини, санкции в отношении РФ не продлятся "вечно". Тем не менее она указала на их прямую связь с полной реализацией Минских соглашений, до которой "еще далеко".
    Флаги России и ЕС
    Изменений в наборе санкций ЕС против РФ не будет - источник
    19:37 18.12.2015
    50Новые санкции в отношении России.
    Согласно информации источника, близкого к руководству ЕС, ожидается техническое продление. Он подтвердил, что меры, изначально действовавшие до 31 января 2016 года, продлеваются на шесть месяцев.
    Флаги России и ЕС
    Евродепутат: продление санкций против РФ, вероятно, будет последним
    17:26 18.12.2015
    1574Новые санкции в отношении России.
    Продление Евросоюзом санкций против России на шесть месяцев может стать последним, сообщил лидер итальянской оппозиционной партии "Лига Севера", евродепутат Маттео Сальвини.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко ожидает положительного решения ЕС о продлении санкций против РФ
    20:27 12.12.2015
    479Новые санкции в отношении России.
    Как отметил президент Украины Петр Порошенко во время форума депутатов местных советов партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", он уверен в том, что решение будет положительным.
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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