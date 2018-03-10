Как заявил Порошенко по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Киеве в воскресенье, "сложно найти человека, который был бы больше заинтересован в снятии санкций, чем украинский президент".
Как заявил Тиллерсон на брифинге по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве в воскресенье, санкции будут оставаться до тех пор, "пока Россия не прекратит те действия, которые вызвали эти санкции".
Как заявил РИА Новости источник в ЕС, комитет постпредов Coreper подтвердил намерение Совета продлить на 6 месяцев ограничительные меры "в связи с действиями, направленными против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".
Президент Украины Петр Порошенко и представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини также обсудили ситуацию в Крыму. Президент призвал ЕС к активной защите крымских татар.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".