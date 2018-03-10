Финансовый аналитик Эрик Найман отмечает, что мировые рынки акций находятся последние дни под давлением. По его мнению, это свидетельствует о том, что угроза полномасштабной всемирной торговой войны становится все реальней.
Реальные ответы по делу о расстрелах на Майдане мы узнаем только после смены власти, а в целом победа Майдана в 2014 году не решила проблем Украины, а только привела к масштабному кризису, отмечают политологи.
По словам начальника управления Генштаба ВС РФ Сергея Рудского, в случае возникновения конфликта с высокотехнологичным противником боевые действия будут развернуты одновременно в пяти сферах – на земле, в воздухе, на море, в космосе и киберпространстве.
Кроме огромного количества погибших и раненных, конфликт на востоке Украины таит в себе и многие другие опасности, пишут мировые СМИ, утверждающие, что из районов боевых действий в зоне АТО в больших масштабах был "экспортирован" вирус ВИЧ.
Среди сценариев начала военных действий на Корейском полуострове столкновение между вооруженными силами КНДР и Южной Кореи, упреждающий удар США по Северной Корее, вторжение южнокорейских сил в КНДР, а также ракетный удар Пхеньяна по Японии.
По словам главы представительства, директора офиса связи НАТО в Украине Александра Винникова, в альянсе работают над определением ряда проектов, которые должны быть внедрены в Украине в следующем году.
Кто бы мог подумать на пике "патриотического подъема" в 2014 году, что через несколько лет во Львове придется устраивать облавы на юношей призывного возраста и публиковать многотысячные списки уклонистов.
Саудовской Аравии заявила, что поставки вооружений йеменским повстанцам являются нарушением резолюции 2216 Совбеза ООН и призвала организацию, а также международное сообщество "принять меры" в отношении в Ирана.
Публикации западных СМИ и данные исследовательских организаций свидетельствуют, что траты США на военные операции и "поддержку демократии" в мире ложатся тяжелым бременем на американского налогоплательщика.
Один из центров тяжелой промышленности Европы стал ареной постоянных боевых действий. Основная инфраструктура постоянно находится под обстрелом, что может иметь соответствующие тяжелые последствия для окружающей среды в этом регионе.
США в течение многих лет готовили переворот в Украине, полагают некоторые зарубежные публицисты. Насколько реальна возможность того, что ЦРУ и другие западные разведслужбы долго и серьезно работали над осуществлением украинской революции?
По словам источника, наступление сирийской армии началось одновременно с трех направлений под прикрытием артиллерии. В ходе боестолкновений были ликвидированы десятки боевиков, две группы террористов сдались бойцам "Хезболлах" без боя.
Силы безопасности Ирака в субботу ликвидировали 35 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которые пытались покинуть районы Старого города в Мосуле, передает агентство Синьхуа со ссылкой на командование.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Реальные ответы по делу о расстрелах на Майдане мы узнаем только после смены власти, а в целом победа Майдана в 2014 году не решила проблем Украины, а только привела к масштабному кризису, отмечают политологи.
Финансовый аналитик Эрик Найман отмечает, что мировые рынки акций находятся последние дни под давлением. По его мнению, это свидетельствует о том, что угроза полномасштабной всемирной торговой войны становится все реальней.
По словам начальника управления Генштаба ВС РФ Сергея Рудского, в случае возникновения конфликта с высокотехнологичным противником боевые действия будут развернуты одновременно в пяти сферах – на земле, в воздухе, на море, в космосе и киберпространстве.