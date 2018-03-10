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    война

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 139
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    Эрик Найман
    Найман: угроза мировой торговой войны все реальней
    13:43 05.03.2018
    577
    Финансовый аналитик Эрик Найман отмечает, что мировые рынки акций находятся последние дни под давлением. По его мнению, это свидетельствует о том, что угроза полномасштабной всемирной торговой войны становится все реальней.
    Флаг Украины и Монумент независимости
    Четыре года глубочайшего кризиса. Эксперты подвели итоги недели
    19:58 23.02.2018
    2278
    Реальные ответы по делу о расстрелах на Майдане мы узнаем только после смены власти, а в целом победа Майдана в 2014 году не решила проблем Украины, а только привела к масштабному кризису, отмечают политологи.
    Министерство обороны России
    В Генштабе РФ уточнили, как вести войну с высокотехнологичным противником
    01:39 19.02.2018
    245Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По словам начальника управления Генштаба ВС РФ Сергея Рудского, в случае возникновения конфликта с высокотехнологичным противником боевые действия будут развернуты одновременно в пяти сферах – на земле, в воздухе, на море, в космосе и киберпространстве.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Запад: гибридная война переросла в "гибридный режим Порошенко"
    19:58 05.02.2018
    5254
    Если раньше в стране была "несовершенная демократия", то теперь Украина – "гибридный режим": в глазах Запада украинские власти становятся все менее демократичными и теряют поддержку.
    Блокпост на окраине Горловки Донецкой области
    Steigan blogger: почти все готово для новой войны в Украине
    12:54 05.02.2018
    5780Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Одобренный Радой "закон о реинтеграции" и продажа Украине ракет Javelin способствуют тому, что обе стороны конфликта на Донбассе все ближе сползают к большой войне, пишут мировые СМИ.
    Последствия обстрела в Донецкой области
    Neue Zürcher Zeitung: война в Украине - рассадник ВИЧ
    18:53 19.01.2018
    365Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Кроме огромного количества погибших и раненных, конфликт на востоке Украины таит в себе и многие другие опасности, пишут мировые СМИ, утверждающие, что из районов боевых действий в зоне АТО в больших масштабах был "экспортирован" вирус ВИЧ.
    Сирийская армия. Архивное фото
    В Сирии армия прорвала окружение военной базы под Дамаском
    01:23 08.01.2018
    449Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По информации осведомленного источника, сирийская армия разблокировала транспортное управление в пригороде Дамаска, прорвав окружение, пехота и танки вошли на территорию управления.
    Эсминец Хамагири Морских сил самообороны Японии. Архивное фото
    Япония озвучила основные сценарии возможной войны с КНДР
    06:50 31.12.2017
    424Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Среди сценариев начала военных действий на Корейском полуострове столкновение между вооруженными силами КНДР и Южной Кореи, упреждающий удар США по Северной Корее, вторжение южнокорейских сил в КНДР, а также ракетный удар Пхеньяна по Японии.
    Представительство НАТО в Украине
    В 2018 Украина запустит новые проекты по противодействию гибридной войне - НАТО
    13:44 18.12.2017
    231Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По словам главы представительства, директора офиса связи НАТО в Украине Александра Винникова, в альянсе работают над определением ряда проектов, которые должны быть внедрены в Украине в следующем году.
    Флаг Украины
    Украина: патриоты закончились, война продолжается
    18:06 24.11.2017
    4263Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Кто бы мог подумать на пике "патриотического подъема" в 2014 году, что через несколько лет во Львове придется устраивать облавы на юношей призывного возраста и публиковать многотысячные списки уклонистов.
    Вооруженные силы Саудовской Аравии. Архивное фото
    Саудовская Аравия назвала пуск Йеменом ракеты актом войны Ирана
    05:15 06.11.2017
    333Военная кампания в Йемене
    Саудовской Аравии заявила, что поставки вооружений йеменским повстанцам являются нарушением резолюции 2216 Совбеза ООН и призвала организацию, а также международное сообщество "принять меры" в отношении в Ирана.
    Алексей Пушков на заседании СФ РФ. Архивное фото
    В России прокомментировали слова Тиллерсона о нежелании Трампа воевать с КНДР
    04:18 16.10.2017
    539Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По словам сенатора Алексея Пушкова, США не хотят воевать с КНДР так, как и не хотели воевать с Югославией, Ираком и Ливией, а "всякий раз выходит война".
    Доллары
    Сколько рядовой американец платит за войны США?
    17:30 06.10.2017
    6479
    Публикации западных СМИ и данные исследовательских организаций свидетельствуют, что траты США на военные операции и "поддержку демократии" в мире ложатся тяжелым бременем на американского налогоплательщика.
    Разрушения в Донбассе. Архивное фото
    Die Presse: Донбасс – бомба замедленного действия
    10:27 12.09.2017
    1182Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Один из центров тяжелой промышленности Европы стал ареной постоянных боевых действий. Основная инфраструктура постоянно находится под обстрелом, что может иметь соответствующие тяжелые последствия для окружающей среды в этом регионе.
    Всемирная конференция робототехники World Robot Conference 2017
    Ученые решают, начнут ли роботы третью мировую войну
    15:34 10.09.2017
    239
    Очень многие в ООН пытаются подписать законопроект, который запретит использование оружия без участия человека, потому что они случайно могут спровоцировать войну, считает профессор Ноэл Шерки.
    Сторонники оппозиции несут раненного во время столкновений на улице Институтской в Киеве.Архивное фото
    Steigan blogger: война в Украине — дело рук США
    11:17 10.09.2017
    2233
    США в течение многих лет готовили переворот в Украине, полагают некоторые зарубежные публицисты. Насколько реальна возможность того, что ЦРУ и другие западные разведслужбы долго и серьезно работали над осуществлением украинской революции?
    Сирийская армия. Архивное фото
    Дамаск и "Хезболлах" отбили у ИГ половину приграничной территории с Ливаном
    06:51 20.08.2017
    298Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По словам источника, наступление сирийской армии началось одновременно с трех направлений под прикрытием артиллерии. В ходе боестолкновений были ликвидированы десятки боевиков, две группы террористов сдались бойцам "Хезболлах" без боя.
    Здание МИД РФ. Архивное фото
    МИД РФ: ситуация на Корейском полуострове находится на грани
    21:55 14.08.2017
    826Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, если военный сценарий будет применен, то произойдет коллапс мирового масштаба с тотальным обходом международного права.
    Военные ВС США на юге Афганистана. Архивное фото
    Маккейн: США проигрывают войну в Афганистане
    05:28 10.07.2017
    501Военная кампания против "Исламского государства"
    По словам главы комитета сената США по вооруженным силам Джона Маккейна, Национальная армия Афганистана несет "неприемлемые потери", но проблема кроется в Белом доме, где сейчас "много неразберихи".
    Ожесточенные бои с применением бронетехники в Старом городе Мосула. Видео
    Ожесточенные бои с применением бронетехники в Старом городе Мосула 
    06:15 09.07.2017
    168Военная кампания против "Исламского государства"
    Силы безопасности Ирака в субботу ликвидировали 35 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которые пытались покинуть районы Старого города в Мосуле, передает агентство Синьхуа со ссылкой на командование.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
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    2278
    Реальные ответы по делу о расстрелах на Майдане мы узнаем только после смены власти, а в целом победа Майдана в 2014 году не решила проблем Украины, а только привела к масштабному кризису, отмечают политологи.
    Эрик Найман
    Найман: угроза мировой торговой войны все реальней
    13:43 05.03.2018
    577
    Финансовый аналитик Эрик Найман отмечает, что мировые рынки акций находятся последние дни под давлением. По его мнению, это свидетельствует о том, что угроза полномасштабной всемирной торговой войны становится все реальней.
    Министерство обороны России
    В Генштабе РФ уточнили, как вести войну с высокотехнологичным противником
    01:39 19.02.2018
    245
    По словам начальника управления Генштаба ВС РФ Сергея Рудского, в случае возникновения конфликта с высокотехнологичным противником боевые действия будут развернуты одновременно в пяти сферах – на земле, в воздухе, на море, в космосе и киберпространстве.
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