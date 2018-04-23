наверх
23.04.201806:20
Курсы валют НБУ
  • USD26.18- 0.05
  • EUR32.22- 0.25
Рубрики
Ещё
    В мире

    Южная Корея прекратила вещание против КНДР из громкоговорителей

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (837)

    (обновлено: )35
    Согласно заявлению Министерства обороны Южной Кореи, прекращение вещания является попыткой "создать мирную атмосферу и снизить военную напряженность в преддверии саммита" Юга и Севера 2018 года.
    Громкоговорители Южной Кореи
    @CGTNOfficial

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Южная Корея прекращает с понедельника вещание против КНДР из громкоговорителей в демилитаризованной зоне в преддверии намеченного на 27 апреля межкорейского саммита, объявило в Сеуле южнокорейское министерство обороны.

    Майк Помпео
    SAUL LOEB / AFP
    Тайный визит Помпео. Переговоры США - КНДР и позиция Китая

    С 2015 года после 11-летнего перерыва Южная Корея вела "психологическую войну" против КНДР, частью которой было вещание из громкоговорителей по несколько часов в день передач с критикой северокорейской системы и руководства в Пхеньяне.

    Министерство обороны объяснило прекращение вещания попыткой "создать мирную атмосферу и снизить военную напряженность в преддверии саммита" Юга и Севера 2018 года.

    "Мы надеемся, что эта мера приведет к прекращению взаимных нападок и пропаганды друг против друга", — приводит агентство Рёнхап заявление министерства обороны Южной Кореи.

    Как сообщалось ранее, в пропагандистские программы, которые были слышны в КНДР на расстоянии до 24 километров от военно-демаркационной линии, включались четыре блока тем: преимущества демократической системы, новости развития Южной Кореи, пропаганда идей восстановления национальной общности, действительность северокорейского общества с точки зрения Сеула. В основном такие передачи были ориентированы на военных КНДР.

    Южная Корея вела подрывное звуковое вещание против КНДР три раза в день по два-четыре часа с 11 точек в демилитаризованной зоне. Пхеньян неоднократно грозил уничтожить громкоговорители.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Протоиерей Николай Данилевич
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Акция с требованием импичмента президента Украины П. Порошенко во Львове
    Онищенко: новая партия компромата
    Заседание СБ ООН
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Акция протеста в Ереване
    Майдан по-армянски. Оппозиция против Саргсяна