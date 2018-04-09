НАТО готовится к войнам будущего с применением искусственного интеллекта

Владимир Матвеев, обозреватель

"Такие передовые технологии, как искусственный интеллект, 3D, существенно меняют манеру поведения военных в будущих конфликтах, просто потому, что они меняют наш мир и все крупные организации. Основной стратегический ресурс, вокруг которого должны вестись дебаты в НАТО, — это информация. Мы это видим в случае с Facebook (и дебатах о выборке персональных данных). Мы никогда не разработаем искусственный интеллект без данных", сказал французский генерал Дени Мерсье, верховный главнокомандующий НАТО по вопросам трансформации, в интервью с журналисткой Le Monde Натали Гибер.

Сообщается, что в НАТО "никогда не ставили вопрос о праве собственности на данные". Генерал выразил уверенность в необходимости "сделать это сегодня". Он приводит пример, когда французская компания Rafale производит данные, однако "военно-воздушные силы не являются собственниками того, как они с ними обращаются".

По словам верховного главнокомандующего НАТО по вопросам трансформации, 22 марта его командование организовало семинар по искусственному интеллекту для послов и генсека НАТО.

На семинар также "пригласили робота Софию и ее разработчика". По мнению специалистов по искусственному интеллекту, принявших в нем участие, "настоятельной задачей" для них является осмысление того, что "эти технологии уже существуют, но мы ими не пользуемся".

В интервью говорится, что собрание рассмотрело многие этические вопросы. В частности, могут ли машины выйти из-под нашего контроля? При этом генерал сказал: "я так не думаю".

"Машины должны помогать нам лучше сохранять ценности НАТО, избегать кризиса, снизить напряженность с целью достижения стабильности в мире", заявил собеседник издания.

Однако, многие эксперты обеспокоены отсутствием "прозрачности и ясности" в том, как именно используется искусственный интеллект "в процессе принятия решений". Так, например, в отличие от алгоритмов Google, Netflix или Facebook, многие из решений ряда компьютерных программ, "не зависят напрямую от того, что мы делаем".

Напомним, сделки на бирже все чаще основаны на расчетах компьютеров, чьи алгоритмы могут работать с высокой скоростью. При этом с 2010 года многие стали ставить мнение о "рациональности" машин под вопрос, после того как в результате неясного сбоя в компьютерной торговой системе произошел спад, и "финансовые рынки США потеряли триллион долларов США".

По словам Мерсье запланированное учение НАТО "Единый трезубец-2018", которое пройдет в Норвегии, при участии более 35 тыс. солдат, станет одним из самых масштабных, оно "позволит нам протестировать порядка двадцати технологий". "Мы должны произвести печать деталей на 3D-принтере, протестировать роботизированные системы и защиту баз, управление логистикой, измерение уровня стресса военнослужащих".

"Несколько лет назад ученые научили компьютер играть в шахматы, вводя в его память миллионы комбинаций существующих партий, и он оказался способен победить чемпиона мира. Не так давно машина, которую просто научили играть, без ввода в нее данных, достигла наивысшего мирового уровня за четыре часа. Мы можем сделать то же самое с радиоэлектронным вооружением корабля, самолета, танка", цитирует эксперта французское издание.

Мерсье подчеркивает, что "главное — повысить оперативность процесса принятия решений НАТО". "В отдельных ситуациях у нас не будет времени собирать послов 29 стран. Уровень киберугроз сегодня требует нового уровня оперативности".

"Если наши военные силы станут быстро реагировать, мы будем способны донести до политиков очевидность возникновения кризиса, чтобы приступить к подготовке. Система должна поставлять надежные данные для принятия правильного решения, — говорит Мерсье. — Весной мы организуем первый мозговой штурм, используя технологию "блокчейна", чтобы осуществить отслеживаемость данных".

"Эта технология применяется во многих сферах, в том числе для идентификации дружеских и вражеских войск", сказал генерал Мерсье в интервью Le Monde.

Напомним, искусственный интеллект несет угрозы и риски, пропорциональные его пользе.

Так, помимо рисков использования искусственного интеллекта в военных целях, риски злонамеренного использования искусственного интеллекта реальны, предупреждают эксперты в опубликованном отчете "Вредоносное использование искусственного интеллекта", сообщает ВВС со ссылкой на опубликованный отчет.

Например, хакерские атаки на системы ядерных вооружений, согласно докладу Chatham House, "могут спровоцировать применение атомного оружия из-за неправильного оценивания реальной угрозы", что требует "внедрение мер по снижению киберрисков в схемы принятия решений, системы контроля и коммуникации".

Согласно британскому оборонному аналитическому центру, "кибератака способна привести к тому, что Британия или другая страна, располагающая ядерным оружием, по ошибке нанесет удар", пишет The Times.

В связи с угрозами и рисками применения искусственного интеллекта, многие известные ученые, предприниматели и инвесторы в 2015 году подписали открытое письмо с призывом уделять пристальное внимание безопасности и общественной полезности разработок в области искусственного интеллекта. Среди них — основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск и известный астрофизик-теоретик Стивен Хокинг.

Исполнительный директор Центра по изучению экзистенциальных рисков и один из соавторов указанного доклада Шон О'Хэггерти считает, что "искусственный интеллект кардинально все меняет, и этот доклад размышляет над тем, как мир может измениться в последующие 5-10 лет", передает ВВС.

Читайте также: Дерегуляция в работе. Украинский IT-сектор окапывается в Эстонии

В этом контексте, "точка невозврата" для человечества будет пройдена тогда, когда какая-либо из держав или наднациональная структура глобального согласования и управления предоставят искусственному интеллекту право на насилие.