Кроме огромного количества погибших и раненных, конфликт на востоке Украины таит в себе и многие другие опасности, пишут мировые СМИ, утверждающие, что из районов боевых действий в зоне АТО в больших масштабах был "экспортирован" вирус ВИЧ.
Ведущие мировые издания обсуждают объявление Дональдом Трампом лауреатов своей премии "фейковых СМИ", а также сообщения о том, что война в Донбассе способствовала росту числа ВИЧ-инфицированных в стране.
Долгосрочная ремиссия зафиксирована у 18-летней гражданки Франции с врожденным вирусом иммунодефицита. Уникальность данного случая заключается в том, что девушка уже 12 лет не принимает лекарственные препараты.
Около 70% из ВИЧ-положительных подростков - девочки. Ранее Украина подписала рамочное соглашение с Глобальным фондом для борьбы со СПИДом и туберкулезом по предоставлению финпомощи на сумму более 133 млн долларов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".