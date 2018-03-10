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    ВИЧ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Последствия обстрела в Донецкой области
    Neue Zürcher Zeitung: война в Украине - рассадник ВИЧ
    18:53 19.01.2018
    365Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Кроме огромного количества погибших и раненных, конфликт на востоке Украины таит в себе и многие другие опасности, пишут мировые СМИ, утверждающие, что из районов боевых действий в зоне АТО в больших масштабах был "экспортирован" вирус ВИЧ.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Тренды в мире 18 января: "фейковые СМИ" от Трампа, ВИЧ завоевывает Украину
    14:15 18.01.2018
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    Ведущие мировые издания обсуждают объявление Дональдом Трампом лауреатов своей премии "фейковых СМИ", а также сообщения о том, что война в Донбассе способствовала росту числа ВИЧ-инфицированных в стране.
    Ситуация в Авдеевке
    Конфликт в Донбассе спровоцировал эпидемию ВИЧ
    10:10 16.01.2018
    1781Донбасс: новое перемирие
    Согласно результатам американского исследования, в результате войны в Донбассе распространение вируса с Востока на остальную территорию страны было усилено.
    Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ)
    Смертность от ВИЧ среди подростков возросла втрое за 15 лет - ЮНИСЕФ
    22:15 27.11.2015
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    По данным ЮНИСЕФ с 2010 года, синдром приобретенного иммунодефицита (ВИЧ/СПИД) является первой причиной смерти подростков в Африке и второй - в мире в целом.
    Бабочки как символ жертв СПИДа
    Зафиксирован первый случай долгосрочной ремиссии без лечения у пациента с ВИЧ
    04:10 21.07.2015
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    Долгосрочная ремиссия зафиксирована у 18-летней гражданки Франции с врожденным вирусом иммунодефицита. Уникальность данного случая заключается в том, что девушка уже 12 лет не принимает лекарственные препараты.
    День памяти умерших от СПИДа.
    ООН: в Украине живут 3700 ВИЧ-положительных подростков
    05:38 01.03.2015
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    Около 70% из ВИЧ-положительных подростков - девочки. Ранее Украина подписала рамочное соглашение с Глобальным фондом для борьбы со СПИДом и туберкулезом по предоставлению финпомощи на сумму более 133 млн долларов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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