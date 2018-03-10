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    ЮНИСЕФ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 70
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    Медицинский работник. Архивное фото
    Украина получит дополнительную партию вакцин от кори
    13:49 06.02.2018
    94
    В Минздраве сообщили, что дополнительные 220000 доз вакцины от кори, паротита, краснухи (КПК) прибудут в Украину в конце февраля.
    Евро
    Германия даст 1,5 млн евро матерям, детям и пожилым людям Донбасса
    14:33 28.08.2017
    308Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Помощь Германии предоставляется той части населения Украины, которая нуждается в особой защите и страдает от продолжающегося конфликта на востоке Украины, а именно, младенцам, детям и их матерям, молодежи и людям пожилого возраста.
    Гельмут Коль
    Хроника 16 июня: смерть Гельмута Коля, нападение националистов на защитников проспекта Ватутина
    10:43 17.06.2017
    839
    Социальная сеть ВКонтакте закрыла свой офис в Киеве, в ЮНИСЕФ заявили, что почти 750 тысяч детей на востоке Украины из-за боевых действий могут остаться без чистой питьевой воды.
    Ситуация в Авдеевке после обстрелов
    ЮНИСЕФ: бои у Авдеевки оставили без тепла и воды более 17 тыс людей
    00:08 02.02.2017
    143Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    По информации ЮНИСЕФ, более 17 тысяч человек, включая 2,5 тысячи детей, столкнулись с холодными погодными условиями без отопления, электричества или воды в результате напряженных столкновений вокруг Авдеевки.
    Дети беженцев в районе квартала 1070 на юго-западе сирийского города Алеппо
    ЮНИСЕФ: около полумиллиона детей в Сирии проживают в осажденных городах
    02:49 27.11.2016
    66Вооруженный конфликт в Сирии.
    По последним данным ЮНИСЕФ, до 500 тысяч детей находятся в 16 осажденных населенных пунктах в Сирии, из них 100 тысяч детей живут в восточном Алеппо.
    Последствия атаки по школе в Сирии, в результате чего погибли 22 детей
    При атаках по школе в Сирии погибли 22 детей - ЮНИСЕФ
    09:19 27.10.2016
    640
    По данным исполнительного директора Детского фонда ООН Энтони Лэйка, здание школы было неоднократно атаковано в сирийском Идлибе, расположенном на северо-западе страны.
    Больница
    Минздрав дополнительно закупит через ЮНИСЕФ вакцин на $3 млн
    11:07 26.10.2016
    116Грипп: новая эпидемия, новые жертвы
    На сегодняшний день международные организации поставили в Украину 91% от общего количества иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения. Из них, по данным Минздрава, развезено в регионы 80%.
    Противотуберкулезная вакцина БЦЖ
    Шерембей: дети Украины остались без вакцин на 3 года
    19:04 06.10.2016
    824Грипп: новая эпидемия, новые жертвы
    Почему в Украине стремительно сократилось количество привитых детей и как Минздрав налаживает систему закупок вакцин, прокомментировал глава благотворительного фонда "Пациенты Украины" Дмитрий Шерембей.
    Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ)
    Почти 26 тыс детей задержали за полгода на границе США - ЮНИСЕФ
    02:56 23.08.2016
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    Количество детей, задержанных на границе США и Мексики вместе с семьями - в большинстве случаев в сопровождении матери и братьев или сестер - составило почти 30 тысяч человек.
    Эшли Джадд (в центре) в Краматорске
    Голливудская актриса Эшли Джадд посетила Краматорск
    12:58 30.05.2016
    364
    Актриса, которая известна по фильмам "Целуя девушек", "Двойной просчет", "Особо тяжкие преступления", побывала в Краматорске с трехдневным визитом.
    Визит Орландо Блума в Донбасс
    Визит Орландо Блума в Донбасс: опубликовано новое видео 
    12:22 04.05.2016
    548Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Организация ЮНИСЕФ показала новые кадры визита голливудского актера Орландо Блума в зону антитеррористической операции в Донбассе, где он провел встречи со школьниками.
    Орландо Блум в Донбассе. Видео
    Орландо Блум в окружении школьников в Донбассе 
    03:14 28.04.2016
    650
    В качестве посла доброй воли известный актер посетил несколько городов в Донбассе, в том числе Славянск и Краматорск. В Славянске Блум посетил среднюю школу №13.
    Орландо Блум в Славянске. Видео
    Голливудский актер Орландо Блум посетил школу в Славянске 
    00:39 28.04.2016
    518
    В качестве посла доброй воли известный актер посетил несколько городов в Донбассе. В частности, в Славянске Орландо Блум посетил среднюю школу №13. Также сообщается, что актер проведет неделю в Киеве.
    Вакцинирование. Архивное фото
    ЮНИСЕФ: ввоз в Украину даже одного наименования вакцины – это прорыв
    19:34 20.04.2016
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    Медицинский эксперт Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Екатерина Булавинова считает, что на фоне "полного отсутствия всего" доставку в страну одной хорошей вакцины, в частности от кори, паротита и краснухи, можно считать прорывом.
    Министерство здравоохранения Украины
    Антиреформа Минздрава отразится на здоровье каждого украинца
    09:59 16.03.2016
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    В Министерстве здравоохранения прогнозируют, что через пять лет украинцы будут лечиться по евростандартам. О реформе ведомства и медицинской отрасли страны рассказал заместитель министра здравоохранения Игорь Перегинец.
    Дети в автобусе во время эвакуации из Дебальцево. Архивное фото
    Почти 600 тыс детей пострадали в ходе конфликта в Донбассе - ЮНИСЕФ
    23:11 19.02.2016
    1157Донбасс: мир или война.
    По данным ЮНИСЕФ, 200 тысяч из всех пострадавших детей во время вооруженного конфликта в Донбассе, то есть один из трех, нуждаются в социально-психологической помощи.
    Авиаудар по больницам в Сирии. Видео
    Последствия атак на больницы и школы в Сирии 
    03:25 16.02.2016
    555РФ и США: железный занавес
    Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу обвинил Россию в нанесении авиаударов по гражданским объектам в Сирии, заявив, что российская ракета в понедельник попала в больницу.
    Мигранты в турецкой провинции Чанаккале на пути на греческий остров Лесбос
    Женщины и дети составили большинство среди беженцев, прибывающих в ЕС - ЮНИСЕФ
    21:56 02.02.2016
    99Мигранты штурмуют ЕС
    По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), это около 60% от общего количества беженцев, пересекающих границу Греции и Македонии, причем 36% всех беженцев - дети.
    Флаг Германии
    Супруга президента ФРГ с трехдневным визитом прибудет в Украину
    04:07 17.01.2016
    193
    Как сообщил посол Украины в ФРГ, федеральное правительство Германии выделило для ЮНИСЕФ в Украине 28 млн евро на поддержку детей, страдающих от продолжающегося конфликта на Востоке.
    Всемирный день борьбы со СПИДом
    Всемирный день борьбы со СПИДом. Справка
    03:10 01.12.2015
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    Ежегодно 1 декабря в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и решением Генеральной Ассамблеи ООН, принятыми в 1988 году, отмечается Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита.
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