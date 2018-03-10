Помощь Германии предоставляется той части населения Украины, которая нуждается в особой защите и страдает от продолжающегося конфликта на востоке Украины, а именно, младенцам, детям и их матерям, молодежи и людям пожилого возраста.
По информации ЮНИСЕФ, более 17 тысяч человек, включая 2,5 тысячи детей, столкнулись с холодными погодными условиями без отопления, электричества или воды в результате напряженных столкновений вокруг Авдеевки.
На сегодняшний день международные организации поставили в Украину 91% от общего количества иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения. Из них, по данным Минздрава, развезено в регионы 80%.
Почему в Украине стремительно сократилось количество привитых детей и как Минздрав налаживает систему закупок вакцин, прокомментировал глава благотворительного фонда "Пациенты Украины" Дмитрий Шерембей.
Медицинский эксперт Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Екатерина Булавинова считает, что на фоне "полного отсутствия всего" доставку в страну одной хорошей вакцины, в частности от кори, паротита и краснухи, можно считать прорывом.
В Министерстве здравоохранения прогнозируют, что через пять лет украинцы будут лечиться по евростандартам. О реформе ведомства и медицинской отрасли страны рассказал заместитель министра здравоохранения Игорь Перегинец.
Ежегодно 1 декабря в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и решением Генеральной Ассамблеи ООН, принятыми в 1988 году, отмечается Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".