Украина получит дополнительную партию вакцин от кори

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. По заказу Минздрава Украины ЮНИСЕФ организует ускоренную доставку бельгийских вакцин КПК (корь, паротит, краснуха).

"220000 доз вакцины от кори, паротита, краснухи (КПК) прибудут в Украину в конце февраля 2018 года. Бельгийскую вакцину по заказу МЗ доставит Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Украине, после чего вакцины сразу будут переданы в регионы. Новая партия вакцины от кори была закуплена ЮНИСЕФ по заказу Министерства здравоохранения в рамках поддержки государственной программы иммунизации. Благодаря подтвержденной международной экспертизе в сфере закупок ЮНИСЕФ смог приобрести 1097600 дополнительных доз вакцины КПК для Украины на вспышка кори", — сообщает Минздрав.

Поставка будет осуществлена ​​в три этапа: первая доставка — 220 000 доз вакцины — ожидается в конце февраля, вторая поставка — 800 тыс. доз вакцины КПК — планируется на конец марта, третья — 77 600 доз КПК — должна прибыть в конце мая.

Во второй половине 2018 ЮНИСЕФ также поставит 901 400 доз вакцины КПК.

Минздрав сообщил ранее, что ситуация со вспышкой кори в Украине остается напряженной. Самый высокий уровень заболеваемости корью наблюдается в Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской и Одесской областях.

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Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.