наверх
26.01.201812:52
Курсы валют НБУ
  • USD28.75- 0.12
  • EUR35.66+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Общество

    Доктор Комаровский дал ответы на все вопросы о вакцинации от дифтерии

    Тема:

    Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия... (98)

    (обновлено: )413
    Известный врач иронизирует, что "про вероятную дифтерию заговорили даже некоторые большие начальники". Евгений Комаровский дал ответы на все основные вопросы о прививках от дифтерии для взрослых и детей, а также прокомментировал возможность вакцинации беременным.
    Евгений Комаровский
    Из открытых источников

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Знаменитый украинский доктор Евгений Комаровский прокомментировал проблемы вакцинации взрослого населения от дифтерии.

    Федор Лапий
    golos.ua
    Грозит ли Украине эпидемия дифтерии?

    "Про вероятную дифтерию заговорили даже некоторые большие начальники. Общество с изумлением узнало, что прививаться от дифтерии надобно не только детям, но и взрослым. Поскольку начальники ничего конкретного не говорят, а у меня по сотне писем в день на тему "как мне быть" — отвечаю на основные вопросы и разъясняю основные непонятности", — написал Комаровский на своей странице в Facebook.

    Десять главных вопросов и ответов Комаровского о вакцинации от дифтерии

    1. Вакцины для детей и взрослых — разные. Во "взрослых" вакцинах доза (количество вещества, что должно вызвать иммунитет) меньше — как правило, в два раза. Ими прививают не только взрослых, но и детей "не совсем раннего возраста" — некоторые вакцины, например АДС-М, применяют для иммунизации людей старше 7 лет, другие, например "Бустрикс", — старше 4 лет.

    2. Буква М в названии вакцины АДС-М как раз и указывает на то, что в ней содержится уменьшенная доза. А еще возможны такие написания: DT — вакцина от дифтерии и столбняка, Td — маленькая буква d в названии означает в два раза уменьшенную дозу.

    3. Вакцины для взрослых "только от дифтерии" на практике не применяются. Реально используются либо дифтерия+столбняк (DT), либо дифтерия+столбняк+коклюш (DTP).

    4. Как надо прививать взрослых от дифтерии по правилам? Вот так: начинают в детстве — 3 дозы в первый год жизни, по 1 дозе в 1,5 года, 6 и 16 лет. Затем каждые 10 лет — в 26, 36, 46 и т. д.

    Читайте также: Доктор Комаровский: запишите, как защитить детей от кори

    5. Ученые всего мира продолжают спорить, и предмет спора выглядит так: "каждые 10 лет надо прививаться от дифтерии и столбняка или все-таки каждые 10 лет надо прививаться от дифтерии, столбняка и коклюша?". Вопрос о целесообразности вакцинации от дифтерии раз в 10 лет не стоит в принципе — надо, надо однозначно!

    6. Совет: если у вас есть возможность купить вакцину для взрослых с коклюшным компонентом — настоятельно рекомендую привиться и от коклюша, особенно если в ближайшие годы вы планируете заводить детей. Вакцины для профилактики коклюша бывают цельноклеточные и дополнительно очищенные, т. н. "ацеллюлярные". После возраста 7 лет рекомендуется применять только ацеллюлярные вакцины. Про буквы: DTР — вакцина от дифтерии, столбняка и коклюша; DTаР — вакцина от дифтерии, столбняка и коклюша, но коклюш ацеллюлярный; Tdap — вакцина для взрослых от дифтерии, столбняка и коклюша, коклюш ацеллюлярный, уменьшенная доза коклюша и дифтерии — оптимальный вариант, рекомендуемый читателям старше 7 лет (из того, что есть на рынке, этому сочетанию букв соответствуют Boostrix и Adacel).

    Смотрите также: Доктор Комаровский о прививках от кори для взрослых

    7. Вопрос: "Что делать, если правильно привиты в детстве, но пропустили необходимые вакцинации (в 26, 36, 46 и т.д.)?" Ответ: получить 1 дозу вакцины вне зависимости от того, 36 вам или 56 лет.

    8. Вопрос: "Что делать, если в детстве не прививались, или привиты неправильно, или не знаем — привиты или нет?" Ответ: получить три дозы — сначала первая доза, через месяц — вторая, через 6 месяцев после второй — третья.

    9. Дополнительная вакцинация от коклюша, дифтерии и столбняка обязательна для беременных. То есть вопрос не в том, "можно ли беременным"! Именно беременным нужно в первую очередь!

    Читайте также: Дифтерия пожаловала. Украину опять атакуют забытые болезни

    10. Комбинированная вакцина (дифтерия+столбняк+коклюш — Tdap) вводится однократно при каждой беременности во 2-м или 3-м триместре (оптимально — на сроке 26–37 недель). В любом случае вакцинацию следует завершить не менее чем за 2 недели до предполагаемой даты родов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Провокационный вопрос российской журналистки в адрес Петра Порошенко
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Международный валютный фонд
    Украина клянчит новый транш у МВФ
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает