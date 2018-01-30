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    Общество

    В Минздраве озвучили сроки годности большинства вакцин КПК

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    В Минздраве сообщили, что у подавляющего большинства вакцин КПК, закупленных за средства государственного бюджета, срок пригодности истекает в 2019 году.
    Вакцинация
    FRED TANNEAU / AFP

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Министерство здравоохранения Украины опубликовало информацию о сроках годности вакцины от кори, паротита, краснухи (КПК). Так у большинства он заканчивается в 2019 году.

    Корь
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    Вакцинируйтесь, но чем и зачем? Регионы в панике из-за кори

    Об этом сообщает Министерство здравоохранения в сети Facebook.

    "У подавляющего большинства вакцин КПК, закупленных за средства государственного бюджета, срок пригодности истекает в 2019 году. Это следующие сроки: 31.01.2019, 31.03.2019, 31.05.2019. Также есть незначительный остаток вакцин, срок пригодности которых заканчивается раньше — начиная с середины 2018 года. Это следующие сроки: 31.07.2018, 31.08.2018, 31.10.2018, 31.12.2018", — сообщает Минздрав.

    По данным министерства, последняя партия вакцины КПК объемом 583 000 доз была доставлена в Украину в конце августа 2017 года. В апреле ожидается поставка еще миллиона доз по программе государственных закупок.

    В Украине используется вакцина КПК Приорикс производства GSK, Бельгия. КПК обеспечивает иммунитет против трех инфекционных заболеваний: корь, краснуха, паротит. Вакцина отвечает всем критериям качества и беспечности и предоставляется государством бесплатно.

    Ранее глава Закарпатья Геннадий Москаль заявлял, что в регионе большинство больных корью — непривитые дети и подростки в возрасте до 17 лет. Москаль обратил внимание, что в Закарпатье вакцин от кори по состоянию на 22 января практически не осталось.

    Минздрав сообщил, что ситуация со вспышкой кори в Украине остается напряженной. Самый высокий уровень заболеваемости корью наблюдается в Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской и Одесской областях.

    Смотрите также: Корь в Украине: карта очагов эпидемии

    Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.

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