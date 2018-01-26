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    Закарпатье получило вакцину от кори из Венгрии

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    Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия... (99)

    (обновлено: )6201
    Восемь тысяч доз вакцин КПК прибыли в Закарпатье из Венгрии, сообщает Министерство здравоохранения Украины. Данного количества вакцин хватит на два месяца.
    Вакцинация
    FRED TANNEAU / AFP

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Венгрия в пятницу предоставила Закарпатской области 8 тысяч доз вакцины от кори, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

    Врач. Архивное фото
    Altopress/EAST NEWS/Ale Ventura
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    "8 тысяч доз вакцин КПК (корь-паротит-краснуха — Ред.) прибыли в Закарпатье из Венгрии сегодня. Мы благодарим правительство Венгрии, откликнувшееся на просьбу областной администрации. По оценке области, этого количества вакцин хватит на два месяца. В ближайшее время МОЗ начинает доставку в область вакцин КПК, перераспределенных из других регионов, которые нашли возможность помочь Закарпатью", — говорится в сообщении.

    Ранее глава Закарпатья Геннадий Москаль заявлял, что в регионе большинство больных корью — непривитые дети и подростки в возрасте до 17 лет. Москаль обратил внимание, что в Закарпатье вакцин от кори по состоянию на 22 января практически не осталось.

    Минздрав сообщил, что ситуация со вспышкой кори в Украине остается напряженной. Самый высокий уровень заболеваемости корью наблюдается в Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской и Одесской областях.

    Смотрите также: Корь в Украине: карта очагов эпидемии

    Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.

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