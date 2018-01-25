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    Общество

    Венгрия пришлет в Закарпатье большую партию вакцин от кори

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    Закарпатская областная госадминистрация ожидает гуманитарный груз от правительства Венгрии, которое решило помочь украинской стороне в борьбе со вспышкой кори.
    Вакцинация
    FRED TANNEAU / AFP

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Правительство Венгрии приняло решение выделить для Закарпатья 8 тысяч вакцин от кори в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль.

    Корь
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    "Ожидаем гуманитарный груз в пятницу, 26 января. Вакцина сразу будет направлена ​​в медицинские учреждения области, ее хватит примерно на два месяца. Это не первый подобный гуманитарный груз — в феврале прошлого года Венгрия передала нам 4,5 тонны медицинского препарата для тяжелобольных с терминальной стадией хронической почечной недостаточности, а в марте — 5 тысяч вакцин от кори, паротита и краснухи. Кстати, 10 тысяч вакцин, которые Закарпатской области пообещало министерство здравоохранения, мы пока не получили", — цитирует пресс-служба областной администрации слова Москаля.

    Ранее он заявлял, что в регионе большинство больных корью — непривитые дети и подростки в возрасте до 17 лет. Москаль обратил внимание, что в Закарпатье вакцин от кори по состоянию на 22 января практически не осталось.

    Минздрав сообщил, что ситуация со вспышкой кори в Украине остается напряженной. Самый высокий уровень заболеваемости корью наблюдается в Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской и Одесской областях.

    Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.

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