В детских поликлиниках Одессы закончилась вакцина против кори

FRED TANNEAU / AFP

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В поликлиниках Одессы отсутствует вакцина против кори.

Об этом рассказали Думской родители детей, которые захотели сделать прививки от кори, но столкнулись с отсутствием вакцин.

В департаменте охраны здоровья Одесского горсовета сообщили, что из 5 тысяч доз, дополнительно выделенных на область, 3 тысячи распределили на город, но с учетом ажиотажа вакцина уже закончилась.

Сейчас ждут новых поступлений. В настоящее время мэрия подала заявку в облздрав: на 1-й квартал 2018 года необходимо еще 11 340 доз препарата "Приорикс".

"Граждане, которым не досталась вакцина, могут оставить свой номер телефона у педиатра, и как только препарат появится, их вызовут на прививку", — посоветовали в департаменте.

Ранее сообщалось, что Минздрав Украины начал служебное расследование по нехватке вакцин против кори.