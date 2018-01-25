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    Общество

    В детских поликлиниках Одессы закончилась вакцина против кори

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    Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия... (96)

    (обновлено: )4101
    В департаменте охраны здоровья Одесского горсовета сообщили, что с учетом ажиотажа вакцина КПК "Приорикс" уже закончилась.
    Вакцинация
    FRED TANNEAU / AFP

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В поликлиниках Одессы отсутствует вакцина против кори.

    Корь
    скриншот видео youtube
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    Об этом рассказали Думской родители детей, которые захотели сделать прививки от кори, но столкнулись с отсутствием вакцин.

    В департаменте охраны здоровья Одесского горсовета сообщили, что из 5 тысяч доз, дополнительно выделенных на область, 3 тысячи распределили на город, но с учетом ажиотажа вакцина уже закончилась.

    Сейчас ждут новых поступлений. В настоящее время мэрия подала заявку в облздрав: на 1-й квартал 2018 года необходимо еще 11 340 доз препарата "Приорикс".

    "Граждане, которым не досталась вакцина, могут оставить свой номер телефона у педиатра, и как только препарат появится, их вызовут на прививку", — посоветовали в департаменте.

    Ранее сообщалось, что Минздрав Украины начал служебное расследование по нехватке вакцин против кори.

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