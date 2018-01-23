Минздрав проводит расследование из-за нехватки вакцин от кори

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина.

Минздрав Украины начал служебное расследование по нехватке вакцин против кори, рассказал глава "Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения" Владимир Курпита, передает РБК-Украина

Читайте также: Почти пережили корь, переживем ли дифтерию

"Сейчас проводится служебное расследование относительно недостатка вакцин. Про результаты будет сообщено позже", — сообщил Курпита.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 22 января, в течение первых трех недель 2018 года корью в Украине заболели 2084 человека — 1375 детей и 709 взрослых.

В Киеве по состоянию на утро понедельника, 22 января, зарегистрирован 121 случай заболевания корью, из них — у 86 детей.