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    Минздрав проводит расследование из-за нехватки вакцин от кори

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    Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия... (88)

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    Как сообщила глава "Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения", сейчас проводится служебное расследование относительно недостатка вакцин. По его словам, о результатах будет сообщено позже.
    Министерство здравоохранения Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. 

    Корь
    rudaw.net
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    Минздрав Украины начал служебное расследование по нехватке вакцин против кори, рассказал глава "Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения" Владимир Курпита, передает РБК-Украина.

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    "Сейчас проводится служебное расследование относительно недостатка вакцин. Про результаты будет сообщено позже", — сообщил Курпита.

    Как сообщалось ранее, по состоянию на 22 января, в течение первых трех недель 2018 года корью в Украине заболели 2084 человека — 1375 детей и 709 взрослых.

    В Киеве по состоянию на утро понедельника, 22 января, зарегистрирован 121 случай заболевания корью, из них — у 86 детей. 

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