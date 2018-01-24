Вакцинируйтесь, но чем и зачем? Регионы в панике из-за кори

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Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Складывается впечатление, что и.о.министра здравоохранения Ульяна Супрун вообще не ориентируется, как обстоят дела в медицинской отрасли, и с вакцинами в частности. Как послушать Минздрав, то в Украине всего достаточно: и вакцин от кори, и от дифтерии. А в своих болезнях люди виноваты сами, так как отказываются от прививок. Но не стоит всю вину за то, что в Украине свирепствует инфекция, возлагать лишь на родителей.

Вакцин от кори, туберкулеза, столбняка и других инфекций в Украине — достаточно. Об этом на днях в кулуарах Рады заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Вакцины от кори у нас есть. Они качественные. Если вдруг в коммунальных учреждениях охраны здоровья нет вакцин, то обратитесь в районные. Но вакцин достаточно", — заверила она.

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Традиционно Минздрав призывает всех к вакцинации и даже собирается усилить ответственность за отказ от прививок.

"Нужно внести изменения в законы, регламентирующие вопросы вакцинации, и усилить ответственность за отказ от вакцинации. Как это сделано во всем цивилизованном мире", – отметила и.о. министра, и добавила, что такие изменения будут подаваться от Кабмина.

По словам Супрун, нынешняя вспышка заболеваемости корью возникла именно потому, что в 2016 году охват вакцинацией от кори был ниже 50%.

Регионы бьют тревогу

Однако в реальности дела обстоят иначе: регионы жалуются на нехватку вакцин, а в некоторых областях их и вовсе почти не осталось.

Изначально тревогу забил глава Закарпатской облгосадмиинистрации Геннадий Москаль. По его словам, из заявленных 88 тысяч вакцин КПК (от кори, краснухи и паротита) область в 2017 году получила всего 26 тысяч, то есть менее трети от потребности.

При этом в учебных заведениях Тячевского района области на две недели объявлен карантин из-за роста количества больных корью. Напряженная ситуация с корью также в Ужгородском и Хустском районах.

"Болезнь продолжает быстро распространяться по области. По состоянию на вечер пятницы (19 января) в Закарпатье зарегистрировано 299 случаев кори и ежедневно продолжают регистрировать новые. 78% больных — это лица до 17 лет, а главная причина болезни в том, что детей в свое время не прививали из-за отсутствия вакцины", — заявил Москаль.

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Москаль также отметил, что Закарпатская область не получает вакцину и далее. В связи с этим власти региона даже обратились за вакцинами к Венгрии.

"Постоянно обращаемся в Минздрав с просьбами выделить Закарпатью вакцины, а на наши обращения не приходят даже отписки. И когда я вижу, как руководство Минздрава говорит по телевидению, что все регионы обеспечены вакцинами, то ответственно заявляю — это ложь!", — подчеркнул Москаль.

Председатель ОГА добавил, что на Закарпатье уже две недели нет никакой вакцины от кори, а все обращения руководства области в Минздраве игнорируются.

На нехватку вакцин жалуются и в Одесской области. В связи с этим местные власти обратились к Минздраву с просьбой выделить дополнительно 12 000 вакцин от кори.

За последнюю неделю в Одессе и области почти на четверть увеличилось количество заболевших. Всего с начала года было выявлено 265 больных корью, из которых 160 дети.

"Ваши дети не должны болеть и умирать от кори. Все, что нужно сделать, — это прививка. Ни одного осложнения от прививки не зарегистрировано. Мы завезли еще 5 тыс. доз в регион. Но нам не хватает еще 12 тыс. доз — мы обратились, чтобы Министерство здравоохранения Украины доставило их в Одесскую область", — заявил глава ОГА Максим Степанов.

Что говорят в Минздраве

В ответ Минздрав лишь начал служебное расследование по нехватке вакцин против кори, рассказал глава "Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения" Владимир Курпита.

О результатах проверки пока говорят обтекаемо, мол, сообщат позже.

"Сейчас проводится служебное расследование относительно недостатка вакцин. Про результаты будет сообщено позже", — сообщил Курпита.

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Ситуация с вакцинами

Тем временем, ситуация с вакцинами в регионах оставляет желать лучшего. Как известно, прививают детей вакциной "Приорикс".

По состоянию на 1 января 2018 года, в Ровенской области вакцин уже не осталось. И эта информация размещена не где-нибудь, а на сайте самого Минздрава.

Больше всего вакцин в Днепропетровской области — 64 594, в Харьковской — 63000, в Запорожской — 47653, Донецкой- 40520, Львовской — 45093, Винницкой — 26826, Херсонской — 24348, Луганской — 20816, Хмельницкой — 20804, Одесской — 18277, Ивано-Франковской — 14736.

Меньше всего вакцин: в Закарпатской области — 1863, Волынской — 5040, Кировоградской- 1656, Черновецкой — 4320.

Что касается Киева, то, по словам замдиректора Киевского городского лабораторного центра Минздрава Натальи Гунченко, в столице осталось лишь 8000 вакцин.

"Мы прививаем детей вакциной Приорикс производства Бельгии. Мы получаем вакцины, на которые даем заказ на МОЗ. Например, на сегодняшний вечер в Киеве осталось более 8 тысяч доз. Это не много. Это те вакцины, которые мы получили по распределению. С Луганской, Донецкой и Харьковской области мы получили 13 тысяч доз", — цитируют ее "Вести".

По последним данным, с начала года в Украине уже зарегистрировано 2084 случая заболеваемости корью, из всех заболевших 1375 детей. Кроме того, по Украине уже произошел восьмой смертельный случай в результате заболевания корью.

Наибольший уровень заболеваемости за 2 недели 2018 наблюдается в Ивано-Франковской (275 случаев заболевания), Черновицкой (274 случая), Закарпатской (194 случая) и Одесской (157 случаев) областях.

По материалам из открытых источников интернет