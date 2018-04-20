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    Минздрав отчитался о получении 800 тыс доз вакцин против кори

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    Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия... (140)

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    По заказу Министерства здравоохранения Украины Детский фонд ООН осуществил поставку новой партии вакцин против кори, паротита и краснухи, говорится в сообщении ведомства.
    Вакцинация от кори
    GEOFF CADDICK / AFP

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Украина получила от Детского фонда Организации Объединенных Наций (UNICEF) 800 тысяч доз вакцин против кори, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства здравоохранения.

    Работа прививочного кабинета детской поликлиники. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "По заказу Министерства здравоохранения Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) осуществил поставку новой партии вакцин против кори, паротита и краснухи", — говорится в сообщении пресс-службы.

    По данным пресс-службы, всего в этом году Украина получит более 2 миллионов доз вакцины против кори.

    Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.

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    Ранее сообщалось, что в Мариуполе зарегистрировано 12 случаев кори, среди заболевших есть и военнослужащие.

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