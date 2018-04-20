Минздрав отчитался о получении 800 тыс доз вакцин против кори

GEOFF CADDICK / AFP

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Украина получила от Детского фонда Организации Объединенных Наций (UNICEF) 800 тысяч доз вакцин против кори, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства здравоохранения.

"По заказу Министерства здравоохранения Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) осуществил поставку новой партии вакцин против кори, паротита и краснухи", — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным пресс-службы, всего в этом году Украина получит более 2 миллионов доз вакцины против кори.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.

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Ранее сообщалось, что в Мариуполе зарегистрировано 12 случаев кори, среди заболевших есть и военнослужащие.