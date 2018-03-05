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    Дефицит вакцины от кори на Закарпатье достиг 85%

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    В среднем за неделю для прививки от кори в Закарпатской области используют около 1500 доз вакцины. Таким образом, остатка хватит меньше, чем на два месяца.
    Лечение. Архивное фото
    Altopress/EAST NEWS/Mich

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Закарпатье имеет 11 тыс. 857 ​​доз вакцин от кори по состоянию на начало марта при годовой потребности в 76 тыс. 585 доз, дефицит составляет 85%, сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Татьяна Мицьо.

    Корь
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    "В феврале 2018 года мы получили от Минздрава 2000 доз вакцины от кори, на днях — еще 9010 доз. Кроме того, 8000 доз соответствующего препарата передала области в качестве гуманитарной помощи Венгрия. По состоянию на 3 марта остаток вакцины составил 11857 ​​доз. Отмечу, что полученная от государства вакцина была приобретена за средства 2016 года. За прошедший 2017 год Закарпатская область еще не получила ни одной вакцины…", — сообщила она в комментарии УНН.

    В департаменте здравоохранения ЗОГА отмечают, что в среднем за неделю для прививки от кори в области используют около 1500 доз вакцины. Соответственно, остатка хватит меньше, чем на два месяца.

    В конце января Венгрия предоставила Закарпатской области 8 тысяч доз вакцины от кори.

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