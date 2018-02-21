В Одесской области от кори умер новорожденный

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. В Одесской области спустя 12 часов после рождения умер ребенок.

Об инциденте сообщил директор департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации Вячеслав Полясный.

По его данным, ребенок заразился корью внутриутробно от непривитой матери.

"В конце января беременную жительницу Одесской области, которая не была привита, госпитализировали с диагнозом корь. Однако она самовольно покинула медицинское учреждение. 14 февраля через 12 часов после родов ребенок умер от врожденной болезни. При патологическом исследовании, результаты которого были получены 20 февраля, было подтверждено заболевание "корь внутриутробное инфицирование", — сообщил Полясный.

Как сообщалось ранее, Украина сможет избавиться от кори за пять лет в случае сохранения нынешних темпов вакцинации от болезни.